Gravity Active Entertainment rebondit après la crise du COVID grâce à Instant Bank Pay

Gravity Active Entertainment exploite un réseau international de parcs de trampoline et de loisirs. Sa mission vise à rendre le fitness abordable et accessible à tous, et tout particulièrement aux familles étant donné que l’activité physique a prouvé son influence positive sur les capacités d’apprentissage des enfants.

En l’espace de six ans, l’entreprise a ouvert 15 sites à travers le Royaume-Uni, et d’autres en Allemagne et en Arabie Saoudite, et a enrichi son offre en proposant d’autres activités comme des murs d’escalade.

Parmi les principales voies d’accès au marché de Gravity se trouve le programme Very Important Bouncer (VIB), développé par la société en réponse au stress déclenché par l’épidémie de COVID. Sur la base d’un abonnement mensuel, les clients disposent d’un accès illimité au site de leur choix pour un prix inférieur à une seule session de trampoline, tout en bénéficiant également d’autres remises.

Pour prélever les paiements de ses clients de façon fiable et rentable dès leur inscription, Gravity utilise la fonction Instant Bank Pay de GoCardless, un moyen simple et pratique de prélever des paiements ponctuels via l’open banking. Les paiements récurrents sont également traités par GoCardless, créant ainsi une plateforme de paiement de bout en bout qui permet d’améliorer le flux de trésorerie, de réduire le taux de résiliation, et d’optimiser la visibilité de la situation financière de la société.

Instant Bank Pay améliore l’expérience client et le résultat net

En prélevant les paiements initiaux à l’aide d’Instant Bank Pay, Gravity s’assure de la disponibilité des fonds dès que les clients entrent sur le site.

Il s’agit d’un processus plus fiable et plus sécurisé que le système précédemment utilisé par la société, comme l’explique Shane Williams, Customer Experience Director chez Gravity Active Entertainment : « Malheureusement, certains clients tiraient profit du délai entre leur inscription et les 14 jours s’écoulant avant le prélèvement de leur paiement, ce qui leur permettait d’accéder gratuitement au site en annulant le mandat après leur visite. Nous collaborions déjà avec GoCardless sur le prélèvement automatique depuis deux ans, et la fonction Instant Bank Pay s’est tout naturellement imposée comme la solution parfaite pour remédier à cet abus. »

En proposant GoCardless comme la seule option disponible pour les nouvelles inscriptions au programme VIB, Gravity a pu améliorer non seulement l’expérience des clients, mais aussi celle des employés, comme le précise Shane : « Grâce à Instant Bank Pay de GoCardless, nous avons ramené le temps d’inscription à environ 40 secondes - soit une réduction de 55 % - ce qui permet à nos équipes de passer davantage de temps à interagir avec nos membres et de leur offrir une meilleure expérience client. Les directeurs des différents sites sont également plus sereins maintenant que le taux d’échec de paiement et les annulations de prélèvement ont moins d’impact sur leur compte de résultat. »

Le résultat net de la société a également augmenté. À titre d’exemple, en août 2021, avant l’adoption d’Instant Bank Pay, 33 % des clients du programme VIB du site Bluewater de Gravity omettaient de payer, illustrant parfaitement l’importance de cette fonction pour protéger les revenus.

Chloe Blake, Assistant General Manager chez Gravity Bluewater, remarque : « Certains de nos clients nous ont dit à quel point le nouveau processus est simple et rapide : il leur suffit de scanner notre code QR, de sélectionner le service de leur choix, et ils sont automatiquement redirigés vers la page de paiement. Le tout en moins de deux minutes. »

Shane acquiesce : « L’expérience de paiement s’effectuant globalement sous la marque Gravity, GoCardless fonctionne silencieusement en arrière-plan pour nous permettre de proposer un parcours client optimal. Les avis sur Instant Bank Pay de GoCardless sont unanimes, nos clients sont ravis, et la fonction nous aide à faire des économies. »

Une plateforme pour viser la croissance

Globalement, la plupart des clients de Gravity règlent désormais leur abonnement via GoCardless, ce qui a permis de réduire les coûts et de contribuer à une perspective de croissance positive pour Shane et son équipe.

« Les prélèvements traités par GoCardless sont 50 % moins chers que les cartes, » ajoute-t-il. « Les résulats : 90 % de nos clients règlent désormais leur abonnement via GoCardless, et nous pensons atteindre les 100 % d’ici quelques mois. Avec près de 5 500 clients VIB et une prévision de croissance mensuelle de l’ordre de 6 % pour l’année qui vient, il s’agit d’une source de revenus conséquente pour notre activité. »

Tandis que la société étoffe son offre avec des programmes qui se rattachent au cursus scolaire, et que des plans pour une expansion rapide avec neuf nouveaux sites au Royaume-Uni et trois en Arabie Saoudite sont à l’ordre de jour, Shane a hâte de tisser des liens encore plus étroits avec GoCardless.

Il explique : « Dès le départ, toute l’équipe de GoCardless a été formidable. Le processus d’intégration s’est déroulé tout en douceur, et nous avons toujours pu compter sur quelqu’un pour nous guider tout au long de la transition avec un minimum d’impact sur nos invités. Nous avons été l’une des premières entreprises à tester Instant Bank Pay, et il nous tarde de découvrir les autres opportunités que GoCardless nous réserve. »