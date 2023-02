Retention Rate verstehen und berechnen

Das Verständnis der Kundenbindungsrate ist für Unternehmen unerlässlich, um Kundentreue und -bindung zu messen. Die Kundenbindungsrate ist eine Kennzahl, die die Anzahl der Kunden misst, die über einen bestimmten Zeitraum aktiv bleiben, im Vergleich zu denen, die das Unternehmen verlassen haben. Sie hilft Unternehmen festzustellen, wie gut sie in Bezug auf Kundentreue und -bindung abschneiden, und kann als Indikator für zukünftiges Umsatzpotenzial dienen. Eine genaue Berechnung der Kundenbindungsrate hilft Unternehmen, ihren Kundenstamm besser zu verstehen, so dass sie fundiertere Entscheidungen über Marketingkampagnen und Produktentwicklungsstrategien treffen können. In diesem Artikel erläutern wir, was die Kundenbindungsrate ist, wie sie berechnet wird und warum sie für Unternehmen wichtig ist.

Was ist die Retention Rate?

Die Retention Rate oder Kundenbindungsrate - nicht zu verwechseln mit der Churn Rate - ist ein Maß dafür, wie viele Kunden einem Unternehmen im Laufe der Zeit treu bleiben. Sie wird berechnet, indem die Anzahl der Kunden am Ende eines Zeitraums durch die Anzahl der Kunden zu Beginn desselben Zeitraums geteilt wird. Die Customer Retention Rate kann zur Bewertung der Kundenloyalität und der Kundenbindungsstrategien herangezogen werden und gibt Unternehmen einen Einblick in die Effektivität, mit der sie ihre Kunden zufrieden stellen und binden. Durch das Verständnis der Kundenbindungsrate können Unternehmen die Bereiche identifizieren, in denen sie Kunden verlieren, und Strategien entwickeln, um sie effektiver zu binden.

Wie man die Retention Rate berechnet

Die Retention Rate ist eine wichtige Kennzahl für jedes Unternehmen, da sie misst, wie gut ein Unternehmen seinen Kundenstamm im Laufe der Zeit halten kann. Es ist wichtig, die Retention Rate genau zu berechnen, um den Zustand Ihrer Kundenbeziehungen zu verstehen und Bereiche zu identifizieren, in denen Sie sich möglicherweise stärker auf die Kundenbindung konzentrieren müssen. Um die Kundenbindungsrate zu berechnen, benötigen Sie Daten sowohl zur Kundenakquise als auch zur Kundenabwanderung über einen bestimmten Zeitraum. Mit diesen beiden Informationen können Sie dann die Gesamtkundenbindungsrate für diesen Zeitraum ermitteln und Veränderungen im Laufe der Zeit verfolgen.

Berechnen Sie zunächst die Anzahl der in diesem Zeitraum gewonnenen Kunden. Dies geschieht in der Regel anhand von Daten zur Kundenakquise, wie z. B. Verkaufszahlen oder Antworten auf Kundenumfragen. Als Nächstes berechnen Sie die Anzahl der Kunden, die im gleichen Zeitraum das Unternehmen verlassen haben oder abgewandert sind. Dies kann anhand von Daten zur Kundenbindung ermittelt werden, z. B. anhand von Umfragen oder Kundenfeedback, die die Zufriedenheit und die Kundenbindung messen.

Um schließlich die Retention Rate zu berechnen, teilen Sie die Anzahl der gewonnenen Kunden durch die Anzahl der abgewanderten Kunden und multiplizieren Sie mit 100. So erhalten Sie eine prozentuale Kundenbindungsrate für den betreffenden Zeitraum. Wenn Sie beispielsweise in einem bestimmten Zeitraum 10 Kunden hinzugewonnen haben und 5 Kunden abgewandert sind, liegt Ihre Bindungsquote bei 50 %. Indem Sie die Kundenbindungsrate verstehen und die Veränderungen der Kundenbindungsrate im Laufe der Zeit verfolgen, können Unternehmen sicherstellen, dass sie alles tun, um ihre Kunden zu halten und die Kundentreue zu maximieren. Dies wird ihnen helfen, starke Kundenbeziehungen aufzubauen und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Wie Zahlungsarten die Retention Rate beeinflussen

Die Kundenbindungsrate ist für den Erfolg eines jeden Unternehmens von entscheidender Bedeutung, da sie zeigt, wie gut ein Unternehmen seinen Kundenstamm halten kann. Die Zahlungsmethoden spielen bei dieser Bindungsrate eine wichtige Rolle, denn sie beeinflussen das Kundenerlebnis und die Bereitschaft, weitere Einkäufe zu tätigen. Unternehmen sollten bei der Berechnung der Kundenbindungsrate verschiedene Faktoren berücksichtigen, z. B. die angebotenen Zahlungsoptionen und die Zufriedenheit der Kunden mit diesen Zahlungsoptionen. Indem sie bessere Zahlungsmethoden anbieten, können Unternehmen die Kundenbindungsraten verbessern und sicherstellen, dass die Kunden mit ihren Erfahrungen zufrieden sind.

GoCardless ist eine Plattform zur Zahlungsabwicklung, die die Art und Weise, wie Unternehmen Zahlungen von ihren Kunden einholen, vereinfacht. Das System wurde entwickelt, um Transaktionen effizient und kostengünstig zu gestalten, Gebühren zu senken und die Notwendigkeit manueller Eingaben oder Papierkram zu beseitigen. Mit GoCardless können Unternehmen schnell wiederkehrende Abrechnungspläne einrichten oder einmalige Zahlungen ohne zusätzlichen Aufwand akzeptieren.

Gocardless bietet eine Reihe von Zahlungsmethoden, die Unternehmen dabei helfen können, die Retention Rate zu erhöhen und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Zu diesen Methoden gehören Lastschriftverfahren, Kartenzahlungen und ACH-Überweisungen, so dass Unternehmen mit Sicherheit die richtige Option für ihre Bedürfnisse finden werden. Wenn Sie Ihren Kunden bequeme Zahlungsoptionen anbieten und ihnen ein angenehmes Einkaufserlebnis bieten, können Sie die Kundenbindung und -treue erhöhen.

Wir können helfen

GoCardless ist eine globale Zahlungslösung, die Ihnen hilft, den Zahlungseinzug zu automatisieren und so den Verwaltungsaufwand für Ihr Team zu reduzieren. Finden Sie heraus, wie GoCardless Ihnen bei einmaligen oder wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.