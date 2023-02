Kontaktloses Bezahlen - Ein kompletter Leitfaden

Mittlerweile gibt es eine breite Palette von Zahlungsmöglichkeiten, von Bargeld und Bacs bis hin zu Kreditkarten und Lastschriftverfahren. Der Aufstieg von bargeldloser Zahlung hat sich auch erheblich auf das Ausgabeverhalten der Menschen ausgewirkt. Während Android/Apple Pay es den Kunden ermöglicht, mit ihrem mobilen Gerät zu bezahlen, bieten kontaktlose Zahlungen die Möglichkeit, mit ihrer Kreditkarte zu bezahlen, ohne dass diese den Kartenleser berührt. Besonders seit der COVID-19-Pandemie erfreut sich die kontaktlose Bezahlmethode noch mehr Beliebtheit. Wie funktioniert kontaktloses Bezahlen und ist es das Richtige für Ihren Shop? Lesen Sie hier weiter, um mehr über kontaktlose Zahlungsarten zu erfahren.

Wie funktioniert kontaktloses Bezahlen?

Die Technologie der kontaktlosen Zahlungskarten ist relativ einfach. Im Wesentlichen nutzen sie die Radiofrequenz-Identifikation (RFID) in unmittelbarer Nähe. RFID liest die Funksignale, die von Ihrem kontaktlosen Gerät ausgesendet werden, und ermöglicht so eine Zahlung. Vom Standpunkt des Verbrauchers aus gesehen müssen Sie nur die Karte in die Nähe des Lesegeräts halten oder tippen und warten, bis das Signal erkannt wird. Sobald dies der Fall ist, wird auf dem Kartenlesegerät eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

Die gute Nachricht ist, dass für den Händler keine zusätzlichen Gebühren für Kartenzahlung mit der Contactless-Option anfallen. Diese Transaktionen werden wie herkömmliche Kartenzahlungen gehandhabt.

Mit der Karte, der Smartwatch oder dem Handy kontaktlos bezahlen

Mittlerweile ist kontaktloses Bezahlen nicht nur mit der Karte, sondern auch mit Smart Devices möglich. Danke Apple, Android und Google Pay können Nutzer auch ihre Smartphones oder andere Geräte, wie etwa eine Apple oder Smart Watch, nutzen, um kontaktlos und sicher zu bezahlen. Voraussetzung für kontaktloses Bezahlen mit Smart-Geräten ist ein NFC-Chip, da dieser Chip die Kommunikation zwischen dem Gerät und dem POS (Point of Sale Terminal) ermöglicht.

Mit welchen Karten und Apps kann man kontaktlos bezahlen?

Mittlerweile kann man fast mit jeder Karte und jedem Smart-Gerät kontaktlos bezahlen. Hier eine Übersicht über die wichtigsten Akteure im Bereich.

Google Pay

Google Pay ist ein Dienst von Google, mit dem Sie Zahlungen mit Ihrem Mobiltelefon vornehmen können. Es ist sehr einfach zu bedienen und mit einer großen Anzahl von Banken kompatibel. Das Einzige, was wir tun müssen, ist das Herunterladen der Anwendung auf unser Telefon, wobei immer empfohlen wird, diesen Prozess aus dem Google Play Store auszuführen.

Samsung Pay

Die große Alternative zu Google Play auf Android kommt von Samsung, das seinen eigenen Zahlungsdienst auf seinen Galaxy-Geräten einführt. Das ist Samsung Pay, ein sehr umfassender Dienst, mit dem Sie per NFC bezahlen können. Wie bei Google Pay müssen wir unsere kompatible Karte konfigurieren. Hier finden Sie eine Liste der Banken, die mit Samsung Pay kompatibel sind.

Apple Pay

Apples Alternative für das Bezahlen per NFC heißt Apple Pay und funktioniert ganz ähnlich wie seine Konkurrenten. Apple Pay wird Sie auffordern, Ihre Karte einzugeben, damit Sie sie virtuell auf Ihrem Telefon haben können. Hier ist die Liste der Banken, die mit Apple Pay kompatibel sind. Sobald die Karte konfiguriert ist, können Sie mit Ihrem iPhone bezahlen.

Sparkassen-App

Einige Banken, wie etwa die Sparkasse, bieten eigene Apps an, welche kontaktloses Bezahlen ermöglichen. Wenn Sie Sparkassen-Kunde sind und über ein Smartphone verfügen, können Sie mit der Sparkassen-App Kredit- und Girokarten für das kontaktlose Bezahlen nutzen.

Volks- und Raiffeisenbanken-App

Wie die Sparkasse bietet ihren Kunden auch die Volks- und Raiffeisenbank eine App an, mit der man kontaktlos bezahlen kann. Allerdings ist diese App nicht mit iPhone und Apple kompatibel.

Gibt es ein Limit für kontaktloses Bezahlen?

Es gibt zwei Arten von Limits für kontaktloses Bezahlen. Die erste betrifft den Höchstbetrag, der für eine Ware oder Dienstleistung bezahlt werden kann, ohne dass die PIN eingegeben werden muss. Vor 2020 wurde diese Grenze auf 20 Euro festgelegt. Mit dem Ausbruch der Pandemie wurde sie jedoch auf 50 Euro erhöht.

Die PSD2-Verordnung der Europäischen Union sieht jedoch weitere Beschränkungen für diese Karte vor, zwei um genau zu sein. Eine davon ist die Notwendigkeit, die PIN nach jeweils fünf Zahlungen ohne PIN-Eingabe mit einer kontaktlosen Karte einzugeben. Die zweite ist die Notwendigkeit, die PIN einzugeben, wenn der Betrag von 150 Euro in verschiedenen Zahlungen erreicht ist. Dies betrifft nicht nur Banken, sondern auch Online-Händler und Kunden.

Wie sicher ist kontaktloses Bezahlen?

Kontaktloses Bezahlen ist sicher – es ist sogar noch sicherer als normale Zahlungen. Denn die Verbraucher identifizieren sich über biometrische Systeme oder eine PIN-Nummer, und das mobile Zahlungssystem generiert für jede Transaktion einen individuellen Sicherheitscode.

In erster Linie sind kontaktlose Zahlungen an Leichtigkeit und Einfachheit kaum zu überbieten. Dies verkürzt die Wartezeit, verbessert das Kundenerlebnis und ermöglicht es Ihnen, mehr Kunden zu bedienen, als Sie es sonst könnten. Darüber hinaus weisen kontaktlose Zahlungskarten relativ niedrige Betrugsraten auf, was Ihnen hilft, das Risiko zu minimieren.

Darüber hinaus können Sie durch die geringeren Kosten für die Bargeldbearbeitung und den Bargeldschwund (durch Diebstahl und Betrug) von Kostensenkungen profitieren.

Wie kann ich kontaktloses Bezahlen in meinem Shop anbieten?

Sie möchten wissen, wie Sie als Händler kontaktlose Karten verwenden können? Sie müssen das richtige Zahlungsterminal haben. Werfen Sie einen Blick auf Ihr Kartenlesegerät. Wenn Sie das Kontaktlos-Symbol sehen, sollten Sie in der Lage sein, kontaktlose Zahlungskarten zu akzeptieren. Wenn das Symbol nicht vorhanden ist, wenden Sie sich an Ihren POS-Anbieter und bitten Sie ihn, Ihnen ein aktuelles Terminal zu schicken, das diese Art von Zahlungen akzeptieren kann.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.