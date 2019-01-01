Elżbieta Dubois

Rédactrice des contenus

Elżbieta se spécialise dans la rédaction de contenus destinés aux entreprises SaaS et FinTech. Elle est co-auteure d'un e-book sur les défis de localisation auxquels sont confrontées les entreprises fintech. Sa contribution a porté sur le maintien d'une voix de marque cohérente lors de la commercialisation à l'international. Son expertise en paiements en ligne est le fruit de 11 ans d’expérience en tant qu'analyste commerciale et ingénieure de test logiciel au sein d’entreprises britanniques, notamment dans le secteur bancaire et financier. Chez GoCardless, Elżbieta rédige du contenu pour aider les entreprises à découvrir les options permettant d’optimiser leurs processus de paiement.