Découvrez comment GoCardless respecte totalement la conformité à la SCA et améliore constamment les paiements récurrents.

GoCardless est-elle conforme à la SCA ?

GoCardless est entièrement conforme à la DSP2. La SCA ne s’applique pas aux paiements via GoCardless. Nos clients n’ont pas besoin d’instaurer des méthodes d’autorisation supplémentaires pour les paiements encaissés via GoCardless afin de satisfaire à la SCA.

GoCardless utilise des mandats de prélèvement automatique en ligne, qui ne sont pas concernés par la SCA.

L’ABE a également confirmé que les mandats de prélèvement automatique en ligne ne nécessiteraient pas de SCA, y compris pour le premier paiement.

Plus précisément, l'ABE l'a confirmé en ces termes:

« Les mandats fournis par le payeur au bénéficiaire et configurés sans l’implication directe du fournisseur de services de paiement du client final ne sont pas soumis à la SCA. »

Les prélèvements automatiques en ligne n’impliquent pas directement le fournisseur de services de paiement du client final lors de leur configuration.

La confirmation ci-dessus est fondamentale. À la différence des mandats de prélèvement automatique en ligne utilisés par GoCardless, les transactions récurrentes par carte et les « e-mandats » nécessitent l’application de la SCA lors du paiement initial si le fournisseur de services de paiement du client final est directement impliqué dans la configuration.

Protection supplémentaire avec la garantie du prélèvement automatique

Même si elles n’ont pas de lien direct avec la SCA, la garantie du prélèvement automatique et la demande d’indemnisation constituent des protections qu’offrent les régimes de paiement par prélèvement automatique Bacs et SEPA. Elles réduisent considérablement le risque de fraude ou autre infraction qui pourrait avoir un impact sur le client final. Il en va de même pour les autres protections qu’offrent généralement les régimes de paiement par prélèvement automatique.

Chacune de ces solutions offre une protection pour les clients, car ceux-ci peuvent se faire rembourser un paiement réalisé de manière frauduleuse ou par erreur après qu’il a été débité de leur compte bancaire.

De quoi les clients de GoCardless ont-ils besoin pour se préparer à la SCA ?

Pour les paiements encaissés à l’aide de GoCardless, aucune action n’est requise avant ou après l’échéance du 14 septembre 2019, car les mandats de prélèvement automatique en ligne ne sont pas soumis à la SCA.

Néanmoins, si GoCardless ne constitue qu’une partie de votre mix de systèmes de paiement, nous vous recommandons de consulter vos autres fournisseurs de services de paiement pour vérifier si des modifications sont requises afin de préparer vos autres modes de paiement aux conditions de la SCA.

Utiliser GoCardless pour développer un avantage concurrentiel vis-à-vis de la SCA

Les entreprises peuvent recourir à plusieurs tactiques pour limiter l’impact de la SCA et préserver leurs taux de conversion et chiffre d’affaires. Par exemple, elles peuvent se tourner vers l’exploitation des exemptions et l’investissement dans des produits comme 3DS2 qui réduit les contraintes de la double authentification, même si ces méthodes ne suffisent pas à éliminer totalement le risque de baisse du taux de conversion.

Puisque les paiements via GoCardless ne sont pas concernés par la SCA et sont entièrement conformes à la DSP2, l’utilisation de GoCardless vous permet d’éviter l’impact potentiel sur les taux de conversion, conséquence prévisible de la mise en œuvre de la SCA.

Quels autres moyens GoCardless peut-elle employer pour aider votre entreprise à créer un avantage concurrentiel après l’entrée en vigueur de la SCA ?

Détection de la fraude avec les données de GoCardless sur les paiements

Le prélèvement automatique est un mode de paiement à faible risque, avec des taux de remboursement bien inférieurs à ceux des paiements par carte. Nous nous efforçons de renforcer constamment la sécurité. Par exemple, nous développons un produit pour aider nos clients à détecter (et lutter contre) les tentatives de fraude plus facilement, en appliquant des données de paiement tirées de millions de transactions opérées à travers notre réseau de plus de 40 000 commerçants.

On peut comparer cela à ce que l’on appelle dans le jargon de la SCA l’analyse des risques liés aux transactions, où un commerçant est autorisé à ignorer les conditions de la SCA si le taux de fraude de son fournisseur de paiement est inférieur à un certain seuil.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, GoCardless analysera chaque transaction et aidera les commerçants à détecter et mettre un terme aux tentatives de fraude, sans affecter leur taux de conversion.

Préférence des clients pour le prélèvement automatique

En plus de notre conformité à la DSP2, GoCardless est le mode de paiement privilégié pour un grand nombre de types de paiements récurrents en Europe.

Dans une étude récente de YouGov réalisée auprès de 12 000 consommateurs, le prélèvement automatique apparaît comme le mode de paiement le plus populaire pour les quatre types d’achat (abonnements en ligne, paiements échelonnés, factures/charges et abonnements traditionnels) dans les six marchés européens analysés (France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Danemark et Suède), ainsi que plusieurs autres marchés internationaux.

En outre, d’après une étude de GoCardless menée auprès de 4 000 consommateurs en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne, 52 % des personnes interrogées indiquent qu’elles pourraient probablement ou très probablement payer un abonnement par prélèvement automatique si cela leur assurait un processus de paiement plus fluide.

Qui sommes-nous ?

GoCardless permet de rationaliser l’encaissement des paiements récurrents issus de clients basés dans le monde entier, éliminant ainsi le churn involontaire et réduisant les coûts. Nous aidons déjà plus de 40 000 entreprises à être payées à temps.

