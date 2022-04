Pour des raisons évidentes – proximité, appartenance à l’Union Européenne, population française importante vivant en Belgique – les transferts d’argent sont importants et nombreux entre la Belgique et la France, et le virement bancaire est une solution à la fois sûre et rapide.

On sait que les virements SWIFT et SEPA sont les principaux types de virements bancaires, mais la Belgique et la France étant toutes deux membres de l’Union Européenne, elles recourront bien entendu aux virements SEPA (la zone SEPA regroupe les membres de l'UE, les pays membres de l’Association européenne de libre-échange et quelques autres pays d'Europe comme le Royaume-Uni, la Suisse, Monaco, et d’autres encore).

Pour effectuer un virement depuis la Belgique vers la France, c’est donc le virement SEPA (souvent appelé « virement européen ») qui s’impose.

Pour ce qui est de la Belgique, on distingue trois types différents de virements SEPA :

les virement européens effectués au sein de la même banque, et effectués le jour même

les virement européens par voie électronique, envoyés vers banque différente – ces virements sont effectués le jour ouvrable suivant la demande

les virement « papier » vers une autre banque (fonds sont crédités deux jours ouvrés au plus tard après confirmation de l’ordre.

Quels sont les frais pour un virement bancaire Belgique-France ?

Un virement SEPA Belgique-France n’est pas plus onéreux qu’un virement bancaire à l'intérieur de la Belgique. Cependant, les tarifs sont différents selon les banques, et mieux vaut donc se renseigner auprès de son établissement bancaire pour connaître le coût exact d’un virement SEPA vers la France.

Toutes les banques belges sont-elles concernées ?

L’ensemble des banques belges sont parfaitement habilitées à effectuer des virements SEPA vers la France, mais certaines ne vous donneront peut-être pas l’opportunité de faire un virement instantané. Là encore, mieux vaut se rapprocher de son établissement bancaire pour obtenir de plus amples renseignements.

Il est également possible de recourir à des prestataires de transfert d'argent, parfois compétitifs. Il existe d’ailleurs de nombreux comparateurs en ligne qui permettront d’éviter tout faux pas pour votre transfert d'argent de la Belgique vers la France. Certains d’entre eux proposent des frais très faibles, voire nuls, alors que d’autres se montrent nettement plus gourmands.

Pour envoyer un virement SEPA de la Belgique vers la France, la procédure est rigoureusement la même que pour effectuer un virement en Belgique. Voici les étapes à suivre :

se rendre sur l’espace personnel de sa banque en ligne, ou se rendre dans son agence bancaire

indiquer le numéro du compte bancaire à débiter

indiquer précisément les coordonnées bancaires du compte à créditer : code IBAN (International Bank Account Number) et code BIC (Bank Identifier Code)

indiquer à quelle date le virement doit être effectué.

Pour ce qui est de la procédure, on le voit, un tel virement ne diffère en rien d’un virement en ligne classique.

Les délais

Combien de temps le montant du virement SEPA prendra-t-il pour parvenir sur le compte bénéficiaire en France ?

Un virement bancaire SEPA bancaire envoyé en France depuis la Belgique sera crédité sur le compte bénéficiaire en un jour ouvré au maximum après l’ordre donné à la banque. Il s'agit donc d'une opération très rapide.

