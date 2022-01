Ressources humaines : pourquoi utiliser une solution SIRH ?

Un SIRH est un Système d’Information de gestion des Ressources Humaines. C’est une aide précieuse en entreprise. Découvrez en quoi consiste un SIRH, comment le système fonctionne et quels sont ses avantages.

Qu'est ce qu'un SIRH ?

L’acronyme SIRH signifie Système d’Information de gestion des Ressources Humaines (RH). Le SIRH regroupe un ensemble d’outils RH essentiels pour la gestion du personnel dans une entreprise. Le SIRH peut couvrir la gestion administrative du personnel, l’évolution des carrières, la formation et le recrutement.

Les 4 fonctions d’un SIRH

Un logiciel SIRH peut se décomposer en plusieurs modules, ou « briques ». Globalement, les modules définissent 4 grandes catégories de fonctions.

Gérer les salaires

Ce module récupère automatiquement toutes les informations nécessaires à l’établissement du bulletin de paie : nombre d’heures travaillées, heures supplémentaires, congés, primes, etc.). Il produit ensuite les fiches de salaire des employés.

Gérer les prestations de travail

Cette fonction concerne la gestion du temps de travail. L’outil permet d’établir les plannings de présence et d’absence du personnel, ainsi que d’automatiser la gestion des congés. Certains logiciels SIRH particulièrement développés permettent aussi d’élaborer des plannings en optimisant la répartition du travail.

Gérer les prestations sociales

Ce bloc assure les tâches liées aux prestations sociales. L’outil SIRH facilite la gestion des assurances maladie, des pensions complémentaires et des accidents de travail.

Gérer l’humain

Enfin, ce module aide à la gestion des ressources humaines elles-mêmes. Entre autres, l’outil est utile dans les domaines du recrutement, de l’évolution des carrières, de la gestion des compétences, des formations, etc. Ce bloc héberge aussi les données relatives à l’identité et à la situation administrative des salariés : âge, adresse, salaire, etc.

Les 4 avantages d’un SIRH

Le but d’un Système d’Information de gestion des Ressources Humaines est de faciliter et d’optimiser les missions RH. L’intérêt d’un SIRH se décompose en 4 avantages principaux.

Des processus automatisés

Le SIRH est capable de récupérer des informations et d’effectuer des tâches basiques comme générer des bulletins de salaire. De cette façon, le personnel RH est libéré de certaines actions simples mais chronophages, et il peut se concentrer sur les tâches plus importantes.

Des ressources optimisées

Le SIRH permet de stocker et d’utiliser plus facilement les informations RH. De cette façon, les saisies manuelles sont réduites et par conséquent, le risque d’erreur et d’oubli est diminué. De plus, il est en mesure d’optimiser les ressources en offrant par exemple des suggestions d’amélioration des plannings.

Un meilleur suivi

Le SIRH donne la possibilité d’éditer des rapports et des tableaux de bord. Ainsi, le service RH a une meilleure visibilité et peut effectuer un meilleur suivi des ressources.

Un personnel plus impliqué

Certains modules sont visibles et même modifiables par les employés. Ils deviennent ainsi acteurs de leur parcours. Ils peuvent, par exemple, effectuer eux-même des demandes de formations ou actualiser leur profil.

Les 2 systèmes pour mettre en place des outils SIRH

Le système SIRH d’une entreprise peut être déployé de 2 manières : en mode « On-premise » (solution progicielle), ou en mode Saas (solution de service). Chaque solution présente des avantages intéressants en fonction des besoins de l’entreprise. Voyons les différences entre ces deux systèmes SIRH.