Réduire les abandons de panier d’achat

Lorsque vous détenez une boutique en ligne et que le visiteur va choisir des produits ou des services en utilisant le panier d’achat, il existe un fléau que tout entrepreneur doit prendre en considération et qu’il doit essayer de limiter au maximum : il s’agit de l’abandon du panier d’achat.

Il est à noter que le taux d’abandon de panier d’achat se situe à hauteur de 70 %.* Les consommateurs abandonnent ainsi la commande avant de procéder au paiement. *

Le panier d’achat consiste à un acheteur en ligne de se rendre sur un site internet et de sélectionner ou un plusieurs articles et de le placer dans un panier virtuel pour effectuer un achat en ligne. Cependant, on parle d’abandon de panier d’achat lorsque l’internaute ne va pas finaliser la transaction.

De ce fait, si l’entrepreneur doit faire face à un taux d’abandon de panier d’achat sur son internet, il est possible de mettre en place des mesures pour réduire de manière significative ce phénomène sur son e-commerce. Voici les différentes solutions contre l’abandon de panier à explorer pour améliorer les ventes et le chiffre d’affaires de l’entreprise.

*( Source: Fevad)

Proposer une tarification transparente : lors de l’expérience d’achat, le consommateur peut abandonner la transaction, car la boutique en ligne annonce des frais supplémentaires durant le règlement de la transaction par carte de crédit ou de débit. De ce fait, il est probable que le consommateur risque d’abandonner l’achat en raison d’un manque de transparence sur les frais additionnels. Vous devez afficher de manière claire les prix et les différents frais que l’achat va engendrer comme les frais de livraison, les taxes ou d’autres frais annexes.

Proposer d’acheter en tant qu’invité : il peut être tentant de proposer la création d’un compte à un visiteur lors de l’expérience d’achat. En effet, il sera possible pour l’entrepreneur de proposer des offres, réductions ou nouveaux produits/services par email ou courrier postal. Cependant, des internautes peuvent se montrer réticents à devoir créer un compte client, car ils ne souhaitent pas communiquer leurs données personnelles et cela peut-être également perçu comme étant un obstacle en raison du temps que peut prendre la création du compte. Il peut-être judicieux pour réduire le taux d’abandon du panier d’achat de proposer au client d’effectuer l’achat en qualité d’invité.

Offrir une livraison entièrement gratuite : lorsque le potentiel client va effectuer l’achat, les frais de livraison peuvent être un facteur d’abandon du panier d’achat. Ainsi, lors de l’acte d’achat, il est possible que le client ne puisse pas prendre connaissance du frais de livraison avant d’effectuer le paiement. Proposer une livraison gratuite permettra de diminuer de manière significative le taux d’abandon du panier d’achat.

Une politique de retour juste et transparente : il peut arriver que le client ne soit pas satisfait du produit pour diverses raisons. Il est ainsi possible de diminuer le taux d’abandon du panier d’achat en proposant une politique de retour avantageux. Cela permet de rassurer le client et d’encourager les ventes. La politique de retour peut-être caractérisée par exemple par des retours gratuits ou par un allongement du délai légal de retractation : il est de 14 jours, vous pouvez le porter par exemple à 21 jours).

Emails d’abandon de panier : il est possible de contacter le client s’il abandonne l’achat par e-mail. Il s’agit d’un email d’abandon de panier que vous pourrez envoyer après une certaine période à l’encontre du client pour l’encourager à acheter le produit/service. Il est important de personnaliser au maximum l’email d’abandon de panier et de trouver un exemple de mail d’abandon de panier. Vous pouvez proposer dans le cadre de ce mail d’abandon de panier proposé une réduction ou une livraison gratuite.

Proposer plusieurs moyens de paiement : un abandon du panier d’achat peut s’expliquer par un processus de paiement trop compliqué à réaliser. Il s’agit de l’étape la plus importante pour assurer la sécurité de la transaction. De ce fait, il est essentiel de rassurer le client en proposant une expérience agréable de paiement et assurer une transparence à toute épreuve. Il est ainsi

important de proposer plusieurs types de paiement au client surtout si le site internet est tourné vers l’international. Il est à noter que le portefeuille électronique est un moyen privilégié par les consommateurs après la carte bancaire.

Quelles sont les autres initiatives pour diminuer le taux d’abandon du panier d’achat ?

Outre ces 6 conseils phare pour diminuer le taux d’abandon, il est possible d’agir sur d’autres leviers :

Proposer au client de sauvegarder le panier

Proposer une création de compte simplifiée

Simplifier au maximum le processus d’achat (‘’ tunnel de commande’’)

Soyez le plus transparent possible : mentions légales, moyens de contact, politique de retour, certificat SSL, dispositifs de cryptage…

Proposer une sauvegarde du panier : le client peut revenir plus tard pour finaliser la vente et le panier n’a pas changé.

Proposer plusieurs moyens de paiement permet de réduire de manière significative le taux d’abandon de panier d’achat pour un détenteur d’une boutique en ligne. Il est important de se munir des meilleurs outils pour proposer une solution de paiement adaptée aux consommateurs à côté du portefeuille électronique et la carte bancaire.

Ainsi, une fintech comme GoCardless propose une solution de paiement en ligne comme le prélèvement SEPA. La solution de paiement permet de collecter directement les sommes sur les comptes bancaires des clients aussi bien pour les paiements récurrents et ponctuels.

Il est à noter que les paiements par cartes bancaires sont 1 à 3 % plus chers car ce moyen de paiement facture un taux standard sur chaque transaction. Par ailleurs, les paiements par cartes bancaires ont des taux d’échecs très élevés et peuvent influencer l’abandon du panier d’achat. Cet échec du paiement peut s’expliquer par l’établissement bancaire qui bloque la transaction lorsque la carte est perdue ou arrivée à son expiration : cela peut mener à un taux d’échec de 14 %.

Les petites entreprises qui utilisent une solution de paiement comme GoCardless ont constaté un très faible taux d’échec sur les paiements à hauteur de 2,76 %. Par ailleurs, GoCardless est notamment compatible avec plus de 300 partenaires dont WooCommerce qui est une passerelle de paiement qui propose une tarification transparente.