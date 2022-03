Qu'est-ce qu'un processeur de paiement?

Le processeur de paiement n’est pas un système très connu. Pourtant il joue un rôle essentiel lors d’une transaction entre un acheteur et un vendeur. Si vous avez une boutique (en ligne ou pas), il est important de connaître ce qu’est un processeur de paiement.

Processeur de paiement : Définition

Imaginons que l’un de vos clients achète un produit. Pour réaliser l’achat, ce client peut utiliser sa carte bancaire. Après avoir donné sa carte et tapé son code, la transaction est validée. Faut-il comprendre que la transaction met en jeu simplement la banque du client, votre banque et le réseau de la carte bancaire (Mastercard, Visa, etc.) ? Pas tout à fait ! Vous oubliez dans cette chaîne un élément très important que l’on appelle un “processeur de paiement”.

Le processeur de paiement fait partie intégrante du processus d’achat et représente l’un des acteurs importants au même titre que les banques et les gérants de cartes bancaires. Pour être plus précis, le processeur de paiement gère la transition entre la banque de votre client et le réseau à qui appartient la carte bancaire en question. En général, le processeur de paiement fournit également l’appareil physique qui sert aux paiements par carte. On appelle ce moniteur un TPE ou Terminal de Paiement Électronique.

L’intégration d’un processeur de paiement fait intervenir différents types de frais pour le marchand tels que :

Frais de transactions ;

Frais forfaitaires pour l’utilisation du service ;

Frais supplémentaires pour des processeurs du type Paypal ou Stripe.

Pour autant, comme expliqué ci-dessus, il s’agit d’un maillon indispensable pour assurer la sécurité et des paiements.

Le processeur de paiement différent de la passerelle de paiement et du compte marchand

Même si l’ensemble fonctionne ensemble, un processeur de paiement est donc différent d’une passerelle de paiement. Pour faire simple, la passerelle s’occupe du transfert sécurisé d’information entre les différents acteurs. Le processeur de paiement, quant à lui, gère la transaction et la communication de l’état de celle-ci auprès du marchand et du client.

De même, le processeur de paiement est différent d’un compte marchand. Ce dernier est un compte qui joue l’intermédiaire entre le compte de votre client et le vôtre. Il permet au marchand de recevoir des paiements en ligne provenant du monde entier de façon rapide.

Le processeur de paiement dans le traitement des paiements

Pour mieux comprendre le rôle joué par le processeur de paiement, détaillons les différentes étapes en jeu lors d’un paiement (en ligne ou dans une boutique physique) :

Le client choisit un produit et le paie avec sa carte bancaire en entrant son code ; Le marchand soumet la transaction ; Les informations de la transaction arrivent de manière sécurisée au niveau du processeur de paiement du marchand par le biais de la passerelle de transaction ; Le processeur de paiement transfère les informations au gérant du réseau de la carte bancaire du client (Mastercard, Visa, etc.) ; Le gestionnaire du réseau de la carte bancaire “contacte” la banque du client ; La banque s’assure que le client dispose bien des fonds nécessaires ; La banque communique au gestionnaire du réseau de la carte bancaire son approbation (ou son refus) de la transaction ; Le gestionnaire du réseau de la carte bancaire du client transfère l’état de la transaction au processeur de paiement ; Le processeur envoie via la passerelle de paiement le statut de la transaction (approuvé ou refusé) au marchand et au client ; Si approuvé, le compte bancaire du marchand reçoit le montant correspondant à l’achat (moins les frais).

