Le plan d’affaire, la base de votre projet

Le plan d’affaire, que l’on nomme souvent sous son appellation anglais « business plan », est un et un document de référence présentant l’entreprise ou un nouveau projet commercial.

Il sert ainsi à présenter toutes les informations relatives au projet afin de convaincre d’éventuels investisseurs de sa rentabilité et de son potentiel commercial. Une fois les fonds obtenus et la société lancée, il sert également à ses dirigeants de feuille de route qui pourra évoluer au fil du temps afin de piloter l’entreprise vers sa réussite.

Présentation et contenu du business plan

Un plan d’affaire réussi est un plan qui réussit à convaincre les personnes auxquelles il s’adresse. Ainsi, sachez à qui vous parlez, connaissez leurs attentes, leurs blocages et motivations.

Le business plan comporte plusieurs sections qui s’adressent à chacun de vos futurs partenaires d’affaires.

On y trouve :

Une présentation de la société (statut juridique, siège, actionnariat, dirigeants), une analyse du marché (taille, comportement des consommateurs, veille et analyse concurrentielle, réglementation, etc.), la stratégie (commerciale, tarifaire, concurrence, développement, gestion des risques), et un plan financier sur 3 ans (avec notamment les prévisions de l’entreprise).

Le plan financier présente le compte de résultat prévisionnel, le bilan prévisionnel, le tableau de flux de trésorerie prévisionnel, le plan de financement hypothèses. Si votre plan d’affaire a vocation à convaincre des interlocuteurs pour une levée de fonds, il devra comprendre un plan de financement pour préciser l'utilisation qui sera faite des capitaux.

La partie rédactionnelle s’attache plus à décrire votre projet et vos projections.

Il commence par l’executive summary qui est un résumé de votre plan d’affaire. Cette partie est particulièrement importante dans la mesure où il permet de découvrir rapidement les grandes lignes de votre plan d’affaire. Un investisseur potentiel lira l’executive summary et décidera alors s’il souhaite poursuivre et en savoir plus sur votre plan d’affaire. C’est pourquoi il est important de soigner cette partie et d’y inclure les principales informations.

Vous devrez y évoquer:

Les raisons de votre offre, à quelle problématique elle répond

Ce que vous proposez de plus que la concurrence

Les détails de votre business model

Votre équipe, ses atouts et ses réussites

Les projections à trois ans de votre projet

Ce que vous attendez de votre interlocuteur (financement, parrainage, support…)

Vous détaillerez dans la partie rédactionnelle toutes les informations relatives à votre projet et de votre solution ou offre. Vous pourrez reprendre les éléments de votre executive summary en les développant pour donner plus d’explications.

Votre business plan doit démontrer que votre projet est rentable et répond à un besoin du marché. Chaque argument doit être développé et justifier de manière rationnelle et objective votre projet. S’il est important d’évoquer la motivation et l’implication de l’équipe en place, il est absolument indispensable de présenter les données chiffrées de manière la plus neutre et froide possible, appuyez-vous sur des projections vérifiables, réalistes, éventuellement des exemples similaires dans des lieux ou secteurs d’activité différents afin de prouver à vos futurs investisseurs que vous pilotez le projet avec réflexion.

La prise de risques est inhérente à toute activité d’un investisseur ou d’une banque de prêt professionnel, mais il sera plus simple de les convaincre si votre plan d’affaire est étayé d’exemples tangibles et que votre parcours personnel ou en tant qu’équipe montre que vous avez déjà un historique de succès. Il est en effet plus rassurant de prêter à une équipe ou personne qui inspire confiance et sérieux.

Il en est de même concernant les projets puisque les activités se différencient par leur nature. Le business plan d’un restaurant ne peut pas forcément convenir à un salon de coiffure. Par exemple, le nombre de personnel nécessaire et les équipements sont différents pour ces deux activités. C’est pour cette raison qu’il est d’ailleurs important d’être accompagné par un professionnel ; pour adapter au mieux votre business plan à votre type de projet. Il existe également des modèles de business plan disponibles en ligne adaptés à votre branche d’activité.

L’entrepreneur pourra aussi se reposer sur son business plan pour piloter son entreprise au lancement de son projet et sur les années suivantes, même pour une PME. En ajustant et adaptant votre plan d’affaire au fil de l’eau, il pourra vous servir de boussole pour projeter les mesures à prendre afin de stimuler votre rentabilité et gagner en efficacité.