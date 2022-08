Les différents plafonds des cartes bancaires

Un détenteur d’une carte bancaire n’est généralement pas en mesure de pouvoir utiliser ce moyen de paiement de manière illimitée sauf exceptions. En effet, on dénombre des plafonds de paiement et de retrait qui changent selon les établissements bancaires, banques en ligne et fintech. Ainsi, un plafond de paiement désigne l’ensemble des paiements que le détenteur peut effectuer avec sa carte bancaire sur un terminal de paiement électronique, un type virtuel ou en ligne.

Le plafond de retrait implique le maximum de retraits que le propriétaire peut effectuer sur un distributeur automatique de billets. Chaque fournisseur de carte bancaire applique sa propre politique de plafond de paiement et de retrait de carte bancaire et il peut être difficile de s’y retrouver. Le plafond varie selon l’établissement bancaire, la nature de la carte de paiement et il est essentiel de les connaître pour ne pas expérimenter un blocage de la carte lors d’une transaction ou un retrait.

Quels sont les plafonds des cartes bancaires ?

Voici un aperçu des différents plafonds de retrait et de paiement selon les types de carte bancaire * :

Type de carte bancaire Plafond de retrait Plafond de paiement Carte de retrait 300 € par semaine – Visa Electron 300 € à 500 € par semaine 1 000 € à 2 500 € par mois Visa Classic ou MasterCard 500 € par semaine 2 500 € par mois Visa Premier ou Gold MasterCard 1 000 € par semaine 8 000 € par mois Visa Platinum ou Platinum MasterCard 2 000 € par semaine 12 000 € par mois Visa Infinite ou MasterCard World Elite 4 000 € par semaine De 10 000 € à 20 000 € par mois

Il est à noter que ces chiffres peuvent changer par rapport aux conditions tarifaires des différents établissements bancaires, banques en ligne ou fintech. La gestion des plafonds de carte bancaire change selon le type de carte bancaire :

Carte bancaire à débit immédiat : il faut que les sommes soient immédiatement disponibles sur le compte bancaire durant le retrait ou le paiement.

Carte bancaire à débit différé : les règles sont différentes des cartes à débit immédiat. Les fonds doivent être disponibles lors du paiement mensuel.

Le plafond d’une carte bancaire est généralement déterminé sur une période de 30 jours. La limite de paiement est fix ée par l’établissement bancaire. De ce fait, l’utilisateur devra respecter les plafonds de paiement et de retrait afin de ne pas voir son moyen de paiement bloqué durant l’utilisation. Même si le compte dispose des fonds nécessaires pour effectuer le paiement, si le plafond est dépassé, la carte bancaire sera également invalide.

En cas de dépassement de plafonds de paiement et de retrait, la carte bancaire ne peut pas être utilisée jusqu’à la fin de la période glissante de 30 jours. Il est à noter que les plafonds de retrait sont fixés sur une période de 7 jours.

Pourquoi ces plafonds des cartes bancaires sont-ils prévus par les banques ?

Protection contre le vol : Les plafonds de cartes bancaires permettent de protéger le propriétaire du moyen de paiement comme le vol. Dans le cas d’un vol de carte bancaire, la personne malveillante peut utiliser la carte bancaire jusqu'à ce que le plafond soit atteint. Il est possible d’agir le plus tôt possible en faisant opposition.

Aide à gérer le budget : Les plafonds de carte bancaires permettent également d’aider à gérer les fonds sans excès qui se trouvent sur le compte bancaire de manière optimale.

Dans le respect d’une bonne gestion des budgets des clients, il est possible pour les entrepreneurs de proposer un moyen de paiement alternatif et optimal. En effet, après avoir pris connaissance des plafonds pour les cartes bancaires, les entrepreneurs peuvent envisager d’utiliser GoCardless pour réduire de manière significative les incidents de paiements ou les impayés par rapport aux transactions par cartes bancaires.

GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter directement les paiements ponctuels et récurrents sur les comptes bancaires des clients. Il s’agit d’un moyen de paiement très facile à mettre en place et peu coûteux. L’entrepreneur a l’opportunité avec GoCardless d’expérimenter moins d’incidents de paiement avec le prélèvement SEPA contrairement aux cartes bancaires qui peuvent avoir atteint leurs plafonds, la date d’expiration ou qui peuvent faire l’objet d’un vol ou d’une perte.

Les taux d’échec des paiements par carte sont de 14 %, ce qui est particulièrement élevé et peut entraîner des retards de paiements ou des impayés. 11 à 15 % des échecs de paiements entraînent des difficultés pour les entrepreneurs pour recouvrir une créance. Par ailleurs, le coût de recouvrement de la créance peut coûter entre 11 % et 15 % de la valeur du paiement qui a échoué.

De ce fait, il est vital et stratégique pour les entrepreneurs d’envisager des moyens de paiement alternatifs aux cartes bancaires. Les petites entreprises qui utilisent GoCardless connaissent en moyenne un taux d’échec sur le premier paiement de 2,76 %. Par ailleurs, il est possible d’utiliser un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage pour rapprocher les factures et les paiements qui sont prélevés avec GoCardless. Ainsi, cela permet d’identifier de manière optimale sur le tableau de bord de GoCardless les retards de paiement et donne la possibilité à l’entrepreneur d’agir le plus tôt possible.

