Recevoir un virement le dimanche n’est pas encore la norme de nos jours, car les virements bancaires ne fonctionnent pas le week-end et les jours fériés, contrairement à d’autres moyens de paiement comme le chèque ou la carte bancaire, qui peut en outre être utilisé par les clients pour effectuer des paiements à l’encontre des entrepreneurs qui sont en activité le dimanche.

Toutefois, il y a des possibilités de recevoir le paiement d’un client par virement le dimanche, et également un jour férié, qu’il convient de connaître pour un entrepreneur en France. En effet, les jours ouvrables deviennent désormais une histoire ancienne, grâce à de nouvelles manières de concevoir les paiements entre professionnels ou entre un professionnel et un particulier.

Peut-on recevoir un virement le dimanche ?

Grâce à de nouvelles manières de concevoir les paiements, le secteur bancaire a fortement évolué. Cependant, certains types de paiement comme le virement bancaire classique ne peuvent être traités les jours fériés et le week-end. Ainsi, lorsqu’un entrepreneur utilise le virement bancaire classique pour effectuer un paiement un dimanche, le délai de traitement se prolongera automatiquement.

La raison est que la Banque de France retranscrit par le biais d’une trace écrite chaque virement et n’est pas ouvert les week-ends et jours fériés, mais uniquement lors des jours ouvrés.

Les délais bancaires peuvent changer, comme un virement SEPA dont la législation européenne demande que l’opération soit exécutée en l’espace d’un jour ouvrable. Il faudra patienter un jour de plus, si la demande a été effectuée par écrit. On parle d’un délai de paiement entre 1 et 4 jours en moyenne pour les virements internationaux : pour résumé, un entrepreneur ne pourra pas recevoir un virement le dimanche pour tous ces virements.

Le virement instantané permet de recevoir un virement le dimanche

Le virement instantané est un moyen de paiement rapide et efficace et permet à un entrepreneur de recevoir très facilement un virement le dimanche. En effet, ce moyen de paiement donne la possibilité de recevoir un virement de la part d’un client en l’espace de 10 secondes, tous les jours de la semaine.

Le virement instantané se généralise peu à peu en France et permet de faciliter les transactions professionnelles et de gérer de manière plus judicieuse la trésorerie de l’entreprise. Toutefois, le virement instantané n’est pas récurrent contrairement au dispositif de paiement récurrent de l’entreprise GoCardless. Certains établissements bancaires proposent ce type de paiement et l’entrepreneur devra se renseigner auprès de sa banque professionnelle, pour savoir s’il a accès ou non au virement instantané.

Le paiement instantané à travers les applications mobiles

Il est également possible de recevoir un paiement de manière instantanée à travers certaines applications mobiles. Des applications comme Paypal permettent d’effectuer des virements à tout instant, et le client n’aura pas besoin d’avoir en sa possession le RIB de l’entrepreneur pour pouvoir transférer les fonds. Toutefois, il est à noter que la somme devra être transférée par la suite sur le compte bancaire professionnel, afin de pouvoir disposer des fonds.

L’entrepreneur pourra procéder à la classification des virements et des paiements instantanés à travers un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage, pour une gestion optimale et judicieuse de la trésorerie.

Les informations à renseigner pour recevoir un paiement le dimanche

Après avoir dénombré les différents moyens pour recevoir un paiement le dimanche. Il est essentiel de connaître pour un entrepreneur les modalités pour recevoir un virement instantané le dimanche. Il sera en outre primordial de transmettre l’IBAN à l’expéditeur, mais au préalable, il faudra savoir si les deux établissements bancaires, à savoir celui du client et de l’entrepreneur proposent les virements instantanés.

Par ailleurs, pour des applications comme Paypal, l’entrepreneur et le client pourront effectuer la transaction de manière instantanée, sans avoir à vérifier au préalable, s’ils sont éligibles ou non, contrairement au virement instantané.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents