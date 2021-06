Utiliser les objectifs SMART pour vos projets

Les objectifs SMART – définition et origine. C’est peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale qu’apparaît pour la première fois, sous la plume de Peter F. Drucker, l’idée d’un management se basant sur une planification des objectifs, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Drucker a également insisté sur le rôle des employés dans la détermination des objectifs. Mais c’est un article de George T. Doran un peu plus tardif qui donne naissance au concept SMART. Doran souligne l’importance essentielle des objectifs et la difficulté de les fixer. Il conseille d’utiliser les objectifs SMART comme ligne directrice dans l’entreprise.

Le but du concept, c’est de permettre à l’entreprise de définir des buts précis, pertinents et spécifiques. C’est ainsi que naquit le mot SMART, moyen mnémotechnique pour rappeler les critères essentiels des objectifs. Chaque objectif doit être Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporellement défini (Specific, Measurable, Achievable, Relevant et Time-bound).

Pourquoi utiliser les objectifs SMART ?

Dans le monde de l’entreprise, on se sert des objectifs SMART pour poser des bases précises et claires lorsque l’on veut mener à bien un projet. Les objectifs SMART ont l’ambition de permettre la réussite de ce projet. Une fois ces objectifs définis, vous n’aurez plus qu’à mettre en place les équipes, les process et les moyens indispensables. La réussite sera d’autant plus éclatante que vous aurez bien pris en compte chacun des cinq critères, quel que soit le type de projet.

Les avantages des objectifs SMART.

La méthode SMART présente de nombreux atouts, à la fois pour les entreprises et pour les employés.

Pour l’entreprise :

Meilleur management des employés et de leurs efforts

Meilleure communication entre responsables et employés

Mise en place d’une stratégie plus cohérente

Augmentation des performances

Bonne utilisation des ressources de l’entreprise

Possibilité de mieux mesurer les performances de l’entreprise

Pour les employés :

Savoir quelles actions mener, économiser du temps

Meilleure focalisation sur l’objectif

Meilleur engagement qualitatif

Sentiment de satisfaction lorsque l’on atteint l’objectif

L’utilisation des objectifs SMART est pertinente dans de nombreux domaines : gestion de projet, management, marketing, etc. La méthode SMART permet d’économiser du temps et de l’argent, grâce à une bonne gestion des ressources et une bonne anticipation des obstacles. Ce que la méthode SMART veut avant tout, c’est aligner et canaliser toutes les actions dans la bonne direction. Bien entendu, les objectifs doivent être clairs et compréhensibles pour tous, pour pouvoir accélérer la mise en œuvre du projet et améliorer les chances de réussite. Et à l’évidence, il faut bien définir la portée du projet avant de fixer les objectifs SMART.

Les cinq critères des objectifs SMART :

S : Spécifique. Un objectif spécifique doit répondre à ces questions : qu’est-ce qui doit être accompli ? Qui est responsable ? Quelles mesures prendre pour l’atteindre ?

M : Mesurable. Les chiffres sont importants : en quantifiant les objectifs, vous pouvez suivre les progrès et savoir quand le but approche.

A : Atteignable. Les objectifs doivent être atteints, et non apparaître comme des buts inaccessibles. Votre objectif est-il raisonnable, votre équipe peut-elle y parvenir ? Vous devez prendre en compte tout ce qui pourrait entraver votre objectif.

R : Réaliste. Il est indispensable de se concentrer sur des objectifs réalistes et motivants. Chacun doit trouver un vrai avantage lorsqu’il atteint l’objectif. Il faut prendre en compte différents paramètres pouvant jouer tout au long de votre démarche : conjoncture économique, état financier de l’entreprise, contexte personnel, etc.

T : Limité dans le temps. Les objectifs représentent un but, qui ne peut s’étendre jusqu’à un futur indéfini. Ils ont besoin d’un délai clair et crédible. C’est un critère important pour mesurer le succès : tout le monde doit être sur la même longueur d’onde quant au timing.

CONCLUSION. L’avantage principal des objectifs SMART, c’est la clarté pour tous, dirigeants, responsables et tous les membres d’une équipe. Chacun sait ce qui doit être accompli, comment, et quand. Ce système permet d’éviter les approximations et les doutes sur le rôle que chacun peut et doit jouer. Il fixe un point d’arrivée bien défini, facilite le suivi des progrès, mais permet également l’identification des erreurs et manquements, auxquels on peut alors remédier.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider à simplifier la collecte de paiements récurrents