Quelle est la différence entre la vente et le marketing ?

Bien qu’ils aient en commun la notion de marché, et soient parfois confondus, la vente et le marketing sont bien différents. En revenant sur leurs définitions respectives, nous allons vous expliquer la différence entre la vente et le marketing.

Qu’est-ce que la vente directe ? (définition marketing)

La vente directe désigne les activités de vente et/ou de distribution réalisées directement par le fabricant. Selon la Fédération de la Vente Directe, elle implique que le consommateur et le vendeur soient tous deux physiquement présents et se trouvent « en dehors d’un lieu destiné à la consommation ».

En considérant ainsi la vente directe, la définition marketing est réduite à la vente individuelle, par exemple avec les petits exploitants agricoles, ou la vente en réunion, (c’est-à-dire la vente réalisée par des représentants ou des particuliers « ambassadeurs » auprès d’un cercle d’invités), qui ont l’avantage de supprimer les coûts de distribution et de permettre au vendeur de se réapproprier les marges. Selon cet organisme, il s’agirait cependant de la troisième forme de commerce en France avec un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros, réalisé par environ 600 000 vendeurs.

Au sens plus large, la vente directe peut se faire également en point de vente (définition marketing : implantation physique réalisant la vente d'un ou plusieurs produits ou services, comme un magasin, une agence, une concession, etc.). Si certaines marquent sont uniquement distribuées dans leurs propres enseignes ou depuis leur propre site Internet (ce sont les DNVB, les Digital Native Vertical Brand), la plupart pratiquent la distribution sélective, grâce à des distributeurs agréés.

Qu’est-ce que le marketing ?

Le terme de « marketing » vient du nom anglais « market », un nom qui signifie « marché » et un verbe utilisé aussi bien pour « acheter » que « vendre ». Le terme français recommandé est celui de « mercatique » mais il est très peu utilisé dans un domaine où la langue anglaise prédomine. Le terme français de « commercialisation » lui est parfois substitué, dans un sens plus large.

De manière générale, le marketing est défini « comme l'ensemble des actions ayant pour objectifs d'étudier et d'influencer les besoins et comportements des consommateurs et de réaliser en continu les adaptations de la production et de l'appareil commercial en fonction des besoins et comportements précédemment identifies ».

Il comprend donc de nombreuses disciplines, d’abord pour étudier les besoins des consommateurs (études de marché, qualitatives et quantitaves…), puis pour influencer ceux-ci, grâce à différentes formes de communication et enfin pour s’adapter aux comportements (les politiques produit, prix, communication, distribution). En d’autres termes, il englobe tout le cycle de vie d'un produit ou d'un service, de la fabrication à la commercialisation jusqu’à la relation avec le client.

Quelle est la différence entre la vente et le marketing ?

Non seulement, ces deux notions sont différentes, mais elles sont même souvent opposées, confiées à des départements différents dans les entreprises : le département marketing et le département vente (« sales » en anglais).

Pour résumer, le marketing est constitué de toutes les actions qui conduisent un client potentiel (ou « prospect » dans le jargon marketing) jusqu’à l’endroit où la vente s’effectue, le moment où la vente intervient pour faire en sorte qu’il achète. En d’autres termes, la vente consiste convertir ce prospect en client.

Cette distinction entre le marketing et la vente est encore plus nette dans le domaine du B2B avec la notion d'alignement marketing/ventes qui souligne la nécessité d'une collaboration étroite entre les équipes marketing et les équipes commerciales, une collaboration qui s’avère souvent difficile dans la réalité. En effet, selon une étude réalisée en 2018 par le CMIT, cela ne serait le cas que des 52°% des entreprises, principalement, car les objectifs de ces départements sont bien différents, mais aussi parce qu’ils n’ont pas de supervision commune.