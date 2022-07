Se faire payer en ligne nécessite de choisir la meilleure passerelle de paiement pour proposer la meilleure expérience de paiement pour sa clientèle. Après avoir mis en ligne son site internet pour pouvoir vendre ses biens ou promouvoir ses différents services, le choix de la passerelle de paiement sera vital pour configurer dans les meilleures conditions le processus d’achat et de paiement en ligne.

Il y a quelques années, il était particulièrement difficile de choisir et de mettre en place une passerelle de paiement. Désormais, il est très facile de choisir la meilleure passerelle de paiement adaptée aux besoins de l’activité professionnelle. Par ailleurs, payer un service ou un bien en ligne était auparavant difficile et douteux pour les potentiels acheteurs, mais il est désormais courant de l’effectuer. L’entrepreneur doit acquérir pour sa boutique en ligne, la meilleure passerelle de paiement pour améliorer les ventes et proposer la meilleure expérience client.

La passerelle de paiement GoCardless

GoCardless est une solution de paiement en ligne qui propose de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients via le prélèvement SEPA. La passerelle paiement est notamment compatible avec la solution WooCommerce pour créer une boutique en ligne, mais également proposer des paiements en ligne simples à mettre en place avec le prélèvement automatique.

La tarification est totalement transparente (seulement 1 % + 0,20 € par transaction avec un maximum de 4 €). GoCardless ne propose pas de processus de création de dossier, ni de frais de configuration. Le client est redirigé vers une page de paiement sécurisée et hébergée par GoCardless pour saisir les coordonnées bancaires. En savoir plus

La passerelle de paiement Authorize.net

Authorize.net est la propriété du groupe CyberSource qui est désormais la propriété de Visa, Inc. Il s’agit d’une passerelle de paiement payante qui propose une formule avec une réduction des frais de transaction par rapport à ses concurrents. Cette passerelle de paiement propose d’accepter les paiements par carte de crédit et par chèque électronique. Les paiements sans contact sont également disponibles et l’entreprise propose une fonctionnalité avancée pour détecter les fraudes de manière optimale.

La passerelle de paiement 2Checkout

La création de 2Checkout remonte à 2006. Cette passerelle de paiement propose d’encaisser les paiements par cartes de débit et de crédit, mais également via Paypal. La particularité de 2Checkout est d’être compatible avec de nombreuses plateformes d’e-commerce. La solution propose plusieurs fonctionnalités comme le traitement des paiements en ligne, la gestion des finances de l’entrepreneur ou encore un panier d’achat qui est hébergé pour améliorer les conversions.

La passerelle de paiement Paypal

Paypal est une passerelle de paiement créée en 1998 et comptait près de 325 millions d’utilisateurs durant le 1er trimestre 2020. Paypal propose les paiements par carte de débit et de crédit et la solution est totalement gratuite pour les entrepreneurs. La passerelle de paiement prélève des frais de transaction à hauteur de 3 % pour chaque paiement, mais il n’y a pas de forfait à payer chaque mois. Paypal propose par ailleurs plusieurs services comme PayPal Express Checkout et Paypal Payments Pro. Paypal Express Checkout propose au client d’effectuer une commande et sera redirigé vers Paypal pour effectuer le paiement. PayPal Payments pro donne la possibilité à l’entrepreneur de personnaliser le processus de paiement et de permettre au client de rester sur le site internet (cependant, il est disponible dans quelques pays pour le moment).

La passerelle de paiement Amazon Pay

Lancé en 2007 et disponible dans près de 19 pays, Amazon Pay s’adresse aux clients détenteurs d’un compte chez Amazon. Amazon Pay dispose d’une API que l’entrepreneur peut intégrer sur la boutique en ligne. Cette API est personnalisable et permet des paiements standardisés et s’intègre très facilement sur le site internet. Un dispositif de protection contre la fraude est également disponible.