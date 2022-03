Les meilleurs logiciels gratuits de caisse pour votre commerce

Une caisse enregistreuse est bien sûr un outil indispensable à tout commerçant, quel que soit son domaine d’activité. Mais il faut distinguer la caisse enregistreuse elle-même, et le logiciel qui assurera son fonctionnement. Beaucoup de marques proposent une caisse enregistreuse « physique », que l’on peut, selon le cas, acheter ou louer, et également des périphériques, imprimantes, lecteurs de code-barres, etc. La caisse enregistreuse elle-même n’est donc jamais gratuite.

En revanche, s’il existe des logiciels payants, d’autres sont gratuits.

Quelles sont les fonctionnalités d’un logiciel de caisse gratuit ?

En plus d’être conformes à la loi anti-fraude à la TVA, les logiciels gratuits offrent en général les fonctionnalités essentielles et basiques des autres logiciels de caisse enregistreuse :

– gestion des tickets et des factures

– paramétrage des prix, réductions, etc.

– gestion de stock

– fiches produits

– fonds de caisse

– statistiques au moins sommaires…

Voici un tour d’horizon de quelques-uns de ces logiciels gratuits. Précision : ils ne sont pas classés par ordre de mérite ou de préférence, et le choix reste le vôtre.

Hiboutik

Il s’agit d’un logiciel de caisse certifié. Il est facile à utiliser, simple et présente de nombreuses fonctionnalités. Conçu pour tous types de commerces, il permet de gérer les ventes, les stocks, les produits et les prestations, ainsi que les clients et fournisseurs. Le logiciel vous propose aussi des statistiques journalières pour faire le point sur votre activité.

Square

Avec Square, le commerçant a le choix entre deux versions du logiciel, gratuit et sans engagement ; la première est utilisable pour tous types de commerces, et la seconde est conçue pour les restaurateurs. Il existe des versions payantes, et Square propose également du matériel, mais sa version gratuite est à la fois modulable et bien complète (vente en boutique, en ligne ou par téléphone, gestion commerciale, gestion des stocks).

Loyverse

Le logiciel gratuit Loyverse est utilisé par beaucoup d’entreprises dans une trentaine de pays. L’installation sur tablette et smartphones est gratuite, ce qui permet de les transformer en authentiques points de vente, et les fonctionnalités sont nombreuses :

connexion possible à une imprimante, un lecteur de codes-barres et un tiroir-caisse

impression de reçus

émission de reçus

prend en compte tous les modes de paiement

suivi en temps réel des stocks

envoi de bon de commande aux fournisseurs et suivi de la réception des produits

analyse des ventes : évolution, bénéfices, historique, meilleures ventes

exportation des données de vente sur des feuilles de calcul

gestion possible de plusieurs commerces

L’accès à des fonctions supplémentaires est en revanche soumis à des frais, mais on peut les tester gratuitement pendant quatorze jours.

Zettle by PayPal

Zettle by Paypal est un logiciel certifié NF 525 ; il fonctionne avec une tablette, un smartphone ou un terminal de paiement électronique. Le commerçant peut utiliser son propre équipement ou recourir aux outils que présente Zettle. La version gratuite offre de nombreuses fonctionnalités, comme par exemple :

– la gestion des commandes et des ventes

– des statistiques détaillées

– la gestion des stocks

– la gestion de la relation client

– de nombreuses intégrations.

Si le logiciel est gratuit, Zettle by Paypal se rémunère 1,75 % par transaction et 2,5 % pour les transactions effectuées par liens de paiement. Les frais étant différents selon les coûts d’installation de matériel, le nombre ou le montant des transactions, il est recommandé de prendre le temps de la réflexion avant de se décider.

HelloCash

Il s’agit d’un logiciel payant, mais qui propose une version gratuite. Il est certifié NF 525 et cible particulièrement les TPE, même s’il peut être utilisé par toutes les professions ayant besoin d’un logiciel de caisse. On peut se servir du logiciel sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Si la version gratuite manque des quelques fonctionnalités (application mobile, clôture journalière automatique en PDF, lecture de code-barres et API), elle offre toutefois les fonctionnalités suivantes :

gestion des commandes et ventes (tickets, factures, réduction, retours, échanges, envoi par email des factures)

suivi de stock

envoi de communication client par e-mail.

Openconcerto

Openconcerto est quant à lui un logiciel de caisse open source, accessible en téléchargement gratuit. Parmi ses fonctionnalités : gestion commerciale, gestion du point de vente, CRM, édition des fiches de paye, et également un système comptable (comptabilité analytique, bilans et comptes de résultats). Ses fonctionnalités sont donc étendues, et l’on peut également échanger conseils et expériences sur le forum de la communauté.

JR caisse

Un outil intéressant, mais qui s’adresse uniquement aux restaurants, aux commerces de fast-food et aux bars. Parmi ses fonctionnalités, citons le plan de salle graphique personnalisable, la gestion des ventes à emporter et même l’encaissement multiple (possible jusqu’à 8 vendeurs), ainsi que la gestion des invendus en fin de journée.

Supercaisse

Ce logiciel de caisse gratuit s’adresse lui aussi aux métiers de la restauration. Grâce à lui, il est possible de gérer une caisse enregistreuse, qu’elle soit tactile ou à clavier, et il fonctionne avec la majorité des imprimantes de tickets. Enfin, il possible de suivre l’historique des ventes et les statistiques.

IziCaisse

Ce logiciel de caisse certifié s’utilise gratuitement sur ordinateur PC, tablette ou smartphone. Il permet de gérer toutes les opérations de caisse : paiements, impression des factures et des tickets de caisse, gestion des remises… Il est possible de créer un fichier clients et de manager plusieurs points de vente avec un seul compte. On dispose aussi de statistiques pour le suivi du chiffre d’affaires et pour gérer les retraits, les dépôts et les avoirs.

Caisse enregistreuse

Le nom est parfaitement clair : il s’agit bien d’un logiciel de caisse. Il est gratuit, disponible sur smartphones, ordinateurs et tablettes, et il est conforme aux réglementations en vigueur. Il est facile à utiliser et l’on peut grâce à lui gérer ses stocks, son fonds de caisse et un nombre d’articles illimité, sans oublier les statistiques et graphiques de vente. Il est compatible avec de nombreux équipements (imprimantes, scanner à codes-barres, tiroir-caisse, lecteur NFC). Une rubrique d’aide est présente sur leur site, mais en cas de problème, un service de support est disponible par email.