Les 5 meilleures logiciels de facturation pour les micro-entreprises

La facturation est l’aboutissement pour un micro-entrepreneur de la prestation du service ou de la livraison des biens. L’envoi des premières factures lorsqu’on débute son activité professionnelle nécessite de choisir un logiciel de facturation pour une micro-entreprise. Le micro-entrepreneur doit d’autant plus respecter certaines obligations fiscales et comptables.

Le logiciel de facturation pour micro-entreprise sera vraisemblablement un allié du micro-entrepreneur. Cependant, les offres sont nombreuses sur le marché et il est essentiel de choisir une solution qui permettra d’accomplir les différentes démarches dans le domaine de la facturation dans les meilleures conditions. D’autant plus que le micro-entrepreneur n’a pas nécessairement un budget important pour utiliser un logiciel de facturation. Voici une sélection des 5 meilleurs logiciels de facturation pour les micro-entreprises.

Le logiciel de facturation Axonaut pour micro-entreprises

Axonaut est un logiciel de facturation pour micro-entreprises qui propose une interface d’édition de facture. La solution est intuitive et facile à prendre en main afin de développer l’activité professionnelle du micro-entrepreneur. Axonaut propose un outil de classification et de traçabilité pour permettre une organisation optimale des factures. La solution facilite l’automatisation du processus de facturation dans le format des factures. Par ailleurs, Axonaut est compatible avec une solution de paiement en ligne comme GoCardless qui permet d’automatiser les factures avec le prélèvement SEPA afin de se faire payer.

Le logiciel de facturation Henrri pour micro-entreprises

Henrri est un logiciel de facturation pour les micro-entrepreneurs entièrement gratuit. Propriété du groupe Rivalis, la solution propose un outil de gestion de la facturation sur-mesure pour les TPE-PME. Le logiciel permet d’éditer des factures, le calcul du prix de revient de chaque article et le taux de marge. Henrri propose de nombreuses fonctionnalités pour favoriser un processus de facturation optimal. Les différents services comprennent également des modules pour l’envoi et l’impression des documents, et la personnalisation de la facture.

Le logiciel de facturation Facture.net pour micro-entreprises

Facture.net appartient à une plateforme de mise en relation de prestataires de services et d’acheteurs. Le logiciel est entièrement gratuit et s’adapte naturellement aux micro-entrepreneurs. Le fonctionnement est 100 % en ligne et la solution a obtenu une certification afin de lutter contre la fraude à la TVA. Facture.net propose la création de devis et de factures que le micro-entrepreneur peut exporter sous différents formats. Le logiciel de facturation pour micro-entreprises est notamment interconnecté avec un CRM qui donne la possibilité d’effectuer un suivi commercial.

Le logiciel de facturation Kolirys pour micro-entreprises

Kolirys est un logiciel de facturation certifié qui propose des outils sur-mesure et la création de factures en quelques minutes. La solution en ligne permet de créer des factures et de les générer de manière automatique par rapport aux différentes informations qui seront transmises. Il est ainsi possible d’envoyer la facture au client par e-mail et d’optimiser le processus de facturation. La création de factures s’effectue en un seul clic. Il suffit de sélectionner un client, saisir la date et le numéro. Les informations seront automatiquement ajoutées à la facture avec une mise à jour automatique de la comptabilité.

Le logiciel de facturation Zervant pour micro-entreprises

Le logiciel de facturation pour micro-entreprises propose la création de factures en l’espace de 60 secondes. Zervant fournit un suivi des factures avec une notification sur le tableau de bord en cas de retards de paiement. La solution dispose d’une formule entièrement gratuite avec la possibilité d’ajouter des fonctionnalités comme l’e-facturation, les factures par voie postale ou encore les rappels de paiements en mode premium.

Le logiciel propose un modèle gratuit de facture à imprimer qui est disponible sous plusieurs formats. Cela permet de générer une facture en ligne rapidement et d’optimiser son processus de facturation. Il est également possible de créer un modèle de facture avec le logiciel.