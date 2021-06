Dans cet article, nous allons nous intéresser à l’Institut des auditeurs internes, et plus particulièrement à sa branche française : l’Institut français des auditeurs et contrôleurs internes.

Après avoir développé dans un premier temps les missions de cet institut ainsi que son histoire, nous nous concentrerons sur le métier d’auditeur interne et ses différentes attributions dans l’entreprise. Nous nous étions récemment intéressés au poste de directeur administratif et financier et continuons aujourd’hui notre description précise de certains postes clés de l’entreprise.

L’institut des auditeurs internes : qu’est-ce que c’est ?

L’Institut des Auditeurs Internes, de son nom anglais Institute of Internal Auditors, est créé en 1941. Il rassemble plus de 165 pays dans le but d’établir les standards de l’audit interne.

Son siège se situe à Altamonte Springs, une petite ville de 50 000 habitants située en Floride, aux États-Unis.

Le chapitre français de l’IIA, l’Institut français des auditeurs et contrôleurs internes (IFACI), a été lui créé en 1965 en tant qu’association. Il regroupe aujourd’hui plus de 6500 auditeurs qui travaillent dans un millier d’entreprises ou établissements publics. De par son statut international, cet institut (et sa branche française) a accès à l’expertise de plus de 225 000 spécialistes à travers le monde.

Quel est le rôle de l’IFACI, l’Institut français des auditeurs et contrôleurs internes ?

Les missions de l’IFACI sont multiples. Premièrement, il se doit de défendre et promouvoir les valeurs que les professionnels de l'audit interne ont pour but d’apporter à leurs organisations : entreprises ou institutions publiques.

L’institut a aussi pour mission la formation, préalable mais également continue, des auditeurs. Cela passe par la délivrance d’un diplôme, le CIA (Certified Intern Auditor), une certification reconnue mondialement par les entreprises. Elle atteste du professionnalisme et du sérieux d’un individu dans le domaine de l’audit interne. La formation continue, quant à elle, consiste en une amélioration constante des compétences personnelles. Enfin, le développement des « bonnes pratiques » vient renforcer les standards professionnels.

De plus l’IFACI se doit de promouvoir l’importance de l’audit interne et son rôle dans l’aide au contrôle au sein d’une entreprise, dans la gestion des risques et dans la gouvernance même de l’entreprise.

Enfin, en plus de la formation des praticiens et de toutes personnes concernées, l’institut a aussi pour mission de réunir les nombreux professionnels qui exercent autour du globe, afin de partager les expériences et les informations relatives à la pratique de l’audit interne.

La déontologie est l’un des piliers principaux défendus par l’Institut Français des Auditeurs et Contrôleurs Internes. Ces principes, qui sont inscrits dans un code portant le doux nom de ‘’petit livre rouge’’, sont obligatoires pour les membres de l’IIA et pour toute organisation qui déclare les appliquer.

Maintenant que nous connaissons les compétences et le rôle de IFACI, précisons en quelques mots le métier d’auditeur interne dans cette dernière partie.

Quelques précisions sur le métier d’auditeur interne

L’audit interne consiste à définir le degré de maîtrise d’une entreprise dans ses opérations, et le cas échéant, à conseiller sur la marche à suivre pour améliorer lesdites opérations. Il s’agit d’une activité indépendante et objective, bien qu’elle soit interne, comme son nom l’indique, à l’entreprise.

Pour se faire, l’audit dépend hiérarchiquement de la direction, mais fonctionnellement du comité d’audit, organisé par le conseil d’administration. Le responsable de l’audit interne (RAI) est donc indépendant dans son fonctionnement, lui permettant ainsi une réelle objectivité, absolument indispensable à la fonction d’audit.

Ainsi, le RAI définit indépendamment le plan d’audit annuel. Les ressources et les budgets servant à l’audit sont également détachés, tout comme l’est sa révocation ou son embauche. Tout ceci afin d’assurer transparence et légitimité à l’audit.

Lorsqu’il naît aux États-Unis dans les années 30, le travail d’auditeur interne se cantonne surtout à l’aspect financier des organisations. Aujourd’hui, et sans doute grâce au regroupement des professionnels du monde dans l’IIA, l’institut des auditeurs internes, ce poste a diversifié ces missions pour toucher à toutes les branches de l’entreprise. Le but de l’auditeur reste néanmoins le même : vérifier, évaluer, conseiller.