Un escompte pour paiement comptant est un moyen de paiement utilisé dans les transactions commerciales pour une gestion optimale et judicieuse de la trésorerie. Il s’agit d’un moyen de paiement qui peut motiver le client à payer ses factures plus rapidement. En effet, payer ses factures plus rapidement permettra d’avoir une remise même si l’escompte pour paiement comptant n’a pas de caractère obligatoire.

Ainsi, un escompte pour paiement comptant permet d’une manière générale pour un client de pouvoir économiser jusqu’à 2 % sur la somme finale. Cependant, il est nécessaire pour un entrepreneur d’en savoir plus sur ce type de paiement, afin de pouvoir l’utiliser à bon escient.

Définition de l’escompte pour paiement comptant

L’escompte pour paiement comptant permet à l’entreprise qui est prestataire du service ou le fournisseur des biens, de proposer un escompte que l’on appelle également remise ou ristourne. Le terme escompte est dérivé l’italien « scontare » et signifie « déduire ». Il ne s’agit nullement d’une réduction ou d’une remise, mais simplement d’une déduction d’un certain pourcentage sur le montant final de la facture, lorsque le client effectue le paiement à une date déterminée à l’avance. Dans un premier temps, l’entreprise peut adresser une demande de paiement de la facture conformément aux conditions générales de vente, dans le délai légal. L’escompte pour paiement comptant est un paiement effectué de manière à la date d’échéance par un client lors de la délivrance du service ou des biens. Il permet de bénéficier des sommes dues à l’échéance et doit être différencié de l’acompte. L’acompte sera payé lorsqu’une partie de la prestation de services sera délivrée.

Pourquoi proposer un escompte pour paiement comptant ?

Effectuer ce type de paiement permet aux deux parties de bénéficier de plusieurs avantages : - Pourquoi le client devrait utiliser l’escompte pour paiement comptant ? L’escompte pour paiement comptant permettra au client de bénéficier d’une réduction sur une somme d’argent. Cela peutêtre intéressant pour les contrats commerciaux avec de grandes sommes. Le client pourra également contracter un emprunt à court terme auprès d’un établissement bancaire pour pouvoir utiliser ce moyen de paiement. - Pourquoi l’entrepreneur devrait utiliser l’escompte pour paiement comptant ? Ce moyen de paiement donne la possibilité à l’entrepreneur de pouvoir honorer plus rapidement certaines échéances de paiement. En effet, le fournisseur aura en sa possession les sommes dues plus rapidement et cela permettra également de prévenir les potentiels retards de paiement et impayés. Cependant, chaque client ne sera pas nécessairement en mesure de demander un escompte pour paiement comptant et il conviendra d’en discuter au préalable pour pouvoir l’utiliser. Il incombe au client de pouvoir utiliser ce type de paiement. D’un point de vue comptable, il sera intéressant de répertorier et de classer les sommes relatives aux escomptes pour paiement comptant, avec un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage. Il est possible d’intégrer ce logiciel avec une solution de paiement en ligne comme celle de l’entreprise GoCardless.

Proposer un escompte pour paiement comptant via le prélèvement en ligne

