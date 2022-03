Les 6 meilleurs logiciels de facturation dans le bâtiment

Tous les travailleurs indépendants et les chefs d’entreprises doivent s’équiper d’un logiciel de facturation performant. Si vous travaillez dans le secteur de la construction, un logiciel de facturation du bâtiment sera plus adapté à vos besoins qu’un logiciel générique. Vous cherchez le meilleur logiciel de facturation dans le bâtiment ? Découvrez notre sélection.

Pourquoi choisir un logiciel devis facturation spécifique au bâtiment ?

Toute entreprise commerciale a besoin d’un logiciel de facturation pour :

Réaliser des devis ;

Émettre des factures ;

Suivre les paiements ;

Relancer les factures impayées ;

Avoir une vision globale de sa trésorerie.

Toutefois, le secteur du bâtiment présente des spécificités par rapport aux autres domaines d’activités :

Législation : les devis et factures doivent être conformes à la législation spécifique en vigueur dans le secteur ;

Chiffrage : le chiffrage d’une opération de construction implique des ouvrages particuliers et une décomposition spécifique du prix (matériaux, matériels, main d'œuvre, éventuelle sous-traitance…) ;

Mobilité : un artisan du bâtiment est amené à se déplacer régulièrement sur le terrain. Vous apprécierez donc sans doute d’avoir accès à votre logiciel de devis et facturation lorsque vous êtes en déplacement.

Ces spécificités sont donc à prendre en compte pour choisir un bon logiciel de facturation.

Les meilleurs logiciels de devis et facturation dans le bâtiment

1. Batappli

Créé en 1999, Batappli est un logiciel de devis et facturation bâtiment idéal pour les artisans du bâtiment. Batappli est particulièrement apprécié pour son interface intuitive et sa facilité d’utilisation.

Le logiciel embarque une bibliothèque métiers qui recense de nombreuses prestations du bâtiment dont les tarifs sont personnalisables. Vous pouvez ainsi gagner du temps lors de l’élaboration de vos devis et factures.

2. EBP

EBP est un excellent logiciel de facturation pour une entreprise de bâtiment. Il vous permet d’émettre un devis puis de les transformer en facture. Vous pouvez ensuite enregistrer des règlements intermédiaires en fonction de l’avancement du chantier.

En plus du module “Devis et Facturation Bâtiment”, le logiciel EBP propose trois autres modules pour vous accompagner dans la planification de chantier, les achats et la gestion des stocks, la retenue de garantie, etc. Le logiciel est disponible en deux versions :

À installer sur ordinateur (achat) ;

À utiliser en ligne (abonnement mensuel).

3. Batigest

La société Sage a développé Batigest, un logiciel de facturation et de devis pour le bâtiment particulièrement adapté aux petites entreprises. Batigest est un outil fiable, bien que son interface manque un peu de modernité.

Un des avantages de Batigest est sa modularité. En effet, le logiciel est disponible en modules. Vous pouvez donc adapter votre offre avec les fonctionnalités qui vous conviennent le plus, puis la faire évoluer selon vos besoins.

4. Tolteck

Si vous cherchez le meilleur logiciel de facturation dans le bâtiment, vous pourriez être séduit par Tolteck. Le logiciel créé en 2016 facilite la création de devis et de factures grâce à sa bibliothèque d’ouvrages et de matériaux.

Le logiciel est disponible en ligne, sans installation préalable. Il a également l’avantage d’être accessible hors ligne et depuis tous types d’appareil (ordinateur, tablette ou mobile).

5. Obat

Obat est un logiciel de devis et facturation en bâtiment adapté aux petites structures. Très simple d’utilisation, Obat vous aide à gérer facilement vos devis et factures.

Obat est disponible en formule mensuelle sans engagement ou avec un abonnement annuel. En option, vous pouvez également bénéficier de la bibliothèque d’ouvrages Batichiffrage pendant un mois renouvelable sans engagement.

6. Amida

Vous cherchez un logiciel de devis et facturation bâtiment gratuit ? Jetez un œil à Amida. Amida est un logiciel de facturation en bâtiment gratuit. Il vous permet de créer des devis et des factures avec votre logo d’entreprise, de stocker vos documents et de gérer votre carnet de clients.

En plus de la version gratuite, Amida propose des fonctionnalités complémentaires payantes. Le logiciel payant vous permet par exemple d’ajouter des contrats de sous-traitance.

