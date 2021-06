La gestion des risques en entreprise : définition

La gestion des risques en entreprise est un concept initialement purement scientifique, qui a été adapté à la sphère commerciale. Les mêmes processus de décision et de gestion sont ainsi implémentés dans une grande compagnie que par la NASA, par exemple pour calculer la trajectoire des astéroïdes et le risque de contact avec un de ses satellites.

Vous vous sentez confus ? C’est normal : la gestion des risques est un concept complexe et multidisciplinaire. Nous allons tâcher dans cet article de vous en expliquer les rouages de manière simple.

La gestion des risques : qu’est-ce que c’est ?

La gestion des risques en entreprise est définie comme « la discipline visant à identifier, évaluer et hiérarchiser les risques liés aux activités d'une organisation, quelles que soient la nature ou l'origine de ces risques, puis à les traiter méthodiquement, de manière coordonnée et économique, afin de réduire et contrôler la probabilité des événements redoutés, et leur impact éventuel. »

En somme, la gestion des risques revient à identifier les choses qui pourraient mal tourner, hiérarchiser ces menaces, puis créer et implémenter des stratégies pour éviter, ou au moins réduire, ces risques.

À quels types de risque une entreprise doit-elle faire face ?

En entreprise, les risques principaux à prendre en compte sont les suivants :

Les risques stratégiques : il peut s’agir de l’arrivée d’un concurrent sur le marché, ou d’un changement de régime politique par exemple. À cela s’ajoute les événements de type « cygne noir » (black swan events) considérés comme des évènements à occurrence unique et, par conséquent, totalement imprévisibles.

Les risques en lien avec la conformité : on parle ici de tout ce qui est législatif, comme l’émergence de nouvelles lois ou décrets par exemple.

Les risques financiers : il peut s’agir d’un non-paiement de la part d’un client, de l’augmentation du taux d’intérêt sur un prêt à long terme, ou encore de l’évolution du taux de change pour les entreprises internationales.

Les risques opérationnels : une machine importante qui tombe en panne et met la production à l’arrêt ; un camion accidenté qui retarde une livraison…

Les risques liés à la protection des données : on peut ainsi imaginer une fraude ou un vol organisé sur un serveur de l’entreprise.

Les risques environnementaux : il s’agit des catastrophes naturelles bien entendu, mais on peut également évoquer le réchauffement climatique et son impact sur les sociétés (climatisation défectueuse, pic de chaleur...)

Processus pour la gestion des risques

Comme explicité plus haut, une entreprise doit faire face à un nombre élevé de menaces et de risques. Pour y faire face, les entreprises se doivent de gérer les risques de façon méthodique.

On commence par l’identification des risques, en fonction de l’activité de l’entreprise. On évalue ensuite la probabilité qu’un événement se manifeste. Il s’agit ensuite de réfléchir à une réponse adéquate, puis de mettre en place cette stratégie. On surveille ensuite l’efficacité et l’implémentation des mesures découlant de la stratégie adoptée, afin de les modifier si nécessaire ou de les inscrire aux bonnes pratiques le cas échéant.

En suivant un processus méthodique, l’entreprise améliore sa prise de décision, plus rapide et efficace, découlant sur une meilleure planification des activités. Les budgets peuvent ainsi être revus pour être en adéquation avec la nouvelle gestion des risques. Les capitaux seront alloués de manière plus efficace. Bien sûr, en limitant les risques, l’entreprise limite en amont les possibles dégâts, financiers, structurels et personnels, qui pourraient découler de potentiels événements néfastes. En conséquence de tout cela, la gestion des risques a pour but que vous puissiez suivre et remplir vos objectifs annuels, et par conséquent poursuivre le développement de votre entreprise.