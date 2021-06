Développer une entreprise implique bon nombre de décisions souvent difficiles, parfois risquées, afin de faire croître vos opérations. Pour vous permettre d’avoir des objectifs réalistes et surtout une stratégie efficace afin de réaliser ces objectifs, il convient de procéder à une planification stratégique de votre entreprise.

Ici, nous vous expliquerons quelques conseils sur la création et la mise en place d’un tel plan stratégique, après en avoir expliqué la définition et le contenu.

Qu’est-ce qu’une planification stratégique pour entreprise

Selon une publication du Baromètre Industriel Québécois, les petites et moyennes entreprises qui ont effectué et implémenté un plan stratégique sont « deux fois plus nombreuses que les autres à avoir percé avec succès sur des marchés étrangers ». On voit donc bien l’importance de la planification stratégique en entreprise, dont la fonction principale est de planifier, ou de prévoir, les différents processus de développement et les stratégies nécessaires pour atteindre des objectifs préalablement définis.

Certains chefs d’entreprise ne peuvent pas, ou ne veulent pas, procéder ainsi, clamant que le temps perdu à pareil exercice pourrait être utilisé pour le fonctionnement plus pratique de l’entreprise. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’une entreprise qui se focalise sur son fonctionnement plutôt que sur ses objectifs est vouée, à un moment ou à un autre, à se retrouver face à un mur. Ce qui fait le succès des grands entrepreneurs, c’est en effet d’avoir une vision à long terme de leur projet et de leur entreprise, et d’en connaître les forces tout autant que les faiblesses. C’est le but principal de la planification d’entreprise : avoir une vision à moyen ou long terme des objectifs de l’entreprise et des différents moyens nécessaires pour les implémenter.

En ceci, le plan stratégique se distingue du plan d’affaires, ce dernier étant focalisé sur le court à moyen terme et sur les étapes à suivre plus que sur la création de processus.

Mettre en place une planification stratégique vous permet d’avoir une vue d’ensemble plutôt que d’être concentré uniquement sur les tâches quotidiennes et ainsi d’accepter, et donc de réduire, les risques inhérents à l’expansion d’une entreprise.

Que faut-il analyser pour une bonne planification stratégique d’entreprise ?

Plusieurs aspects sont à prendre en compte, réunis dans plusieurs modèles distincts que vous pouvez utiliser. Le premier et celui qui paraît le plus facile à utiliser est le modèle FFPM (Forces, Faiblesses, Possibilités, Menaces) :

- Forces, ou les qualités de votre entreprise qui peuvent aider à atteindre des objectifs

- Faiblesses, ou ce qui, dans l’entreprise, peut empêcher ou ralentir l’atteinte d’un objectif

- Possibilités, ou les facteurs externes à l’entreprise qui peuvent aider à atteindre un objectif

- Menaces, ou les facteurs externes à l’entreprise qui peuvent empêcher ou ralentir l’atteinte d’un objectif

D’autres modèles comme le STEEPLE (Social, Technologique, Environnemental, Economique, Politique, Légal et Ethique) peuvent venir compléter votre analyse FFPM, en offrant un éclairage nouveau aux problématiques, réussites, objectifs et processus de l’entreprise.

Que doit contenir un plan stratégique d’entreprise

Pour la rédaction du plan stratégique, nombre de spécialistes vous conseilleront de faire appel soit à une équipe réduite de collaborateurs expérimentés, soit à un observateur extérieur.

Dans le premier cas, vous faites confiance à ceux qui construisent chaque jour votre entreprise, en pariant sur le fait qu’ils aient donc accès à toutes les problématiques cachées mais aussi aux propositions qui pourraient être faites au sein de la maison.

Dans le second cas, nommer un observateur/rédacteur externe à l’entreprise peut, bien entendu, créer de la méfiance ou certaines complications mais vous serez aussi mis en face de la réalité des faits, par un acteur qui n’a pas d’intérêt dans l’entreprise.

Vous pouvez combiner les deux, en fonction de vos possibilités, pour couvrir un plus large éventail.

Ceci dit, un bon plan stratégique doit comprendre :

- l’analyse des facteurs internes propres à l’entreprise (forces et faiblesses FFPM)

- l’analyse des facteurs externes à l’entreprise ( possibilités et menaces FFPM)

- la vision, résumée au maximum, de l’entreprise dans la décennie à venir (les objectifs )

- l’implémentation, ou les stratégies à adopter pour parvenir à ces objectifs

- les implications sur les finances et les ressources de votre entreprise

Pour garantir, ou au moins maximiser les chances de succès, toute l’entreprise doit être concernée et motivée : la direction comme les employés.

Choisissez des objectifs réalisables et précis, pour pouvoir contrôler leur mise en œuvre progressive aussi bien que leur taux de réussite.

Rigueur et suivi seront de mise à toutes les étapes de la planification stratégique, pour éviter les retards et surtout éviter de se disperser.

Souvenez-vous qu’il est toujours bon de s’entourer de professionnels pour ce genre de processus, en fonction de la taille et des moyens de votre entreprise. Il peut parfois sembler pratique de faire cela en interne et à bas coût mais une stratégie professionnelle, puissante et réaliste pourrait vous donner un retour sur investissement très important.