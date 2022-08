Qu'est-ce que le e-paiement ?

L’e-paiement fait désormais partie du quotidien des Français grâce au développement des paiements en ligne et des e-commerces. Le domaine du e-commerce dans la vente de produits et de services a dépassé les 129 milliards d’euros pour l’année 2021. Il s’agit d’une hausse de 8,5 % par rapport à 2020.* De ce fait, un commerçant doit être en mesure de connaître les fondements et le fonctionnement du e-paiement.

En effet, l’e-paiement sécurisé fait partie intégrante du processus d’achat en ligne lorsqu’un commerçant souhaite vendre en ligne. Il s’agit d’un mode de paiement incontournable, car un client doit se sentir en confiance lorsqu’il s’apprête à effectuer un achat en ligne.

Qu’est ce qu’un e-paiement ?

L’e-paiement (en anglais e-payment) est un processus de paiement électronique. Ce mode de paiement est effectué par l’intermédiaire d’un terminal de paiement électronique. L’e-paiement s’effectue par différents moyens. Ces moyens sont notamment le sans-contact, sur internet via un module d’e-commerce ou avec la saisie d’un code PIN.

Le processus d’e-paiement implique la lecture des informations bancaires et permet ainsi de finaliser la transaction en temps réel. L’e-paiement est un flux monétaire intangible et digitalisé contrairement à d’autres moyens de paiement comme le chèque ou les espèces.

L’e-paiement permet d’effectuer des paiements sur internet via un ordinateur ou un appareil mobile (smartphone ou tablette). Il est également possible d’effectuer un e-paiement sur un réseau de téléphonie mobile.

Le fonctionnement de l’e-paiement s’effectue par un dispositif de cryptage à clé publique ou avec une signature électronique. L’identification des différentes parties prenantes s’effectue au moyen d’un certificat électronique. Les différents paiements sont conservés sur des lieux totalement sécurisés. Les transactions sont effectuées entre un établissement bancaire et un prestataire de paiement avec différents moyens de paiement.

L’e-paiement est entièrement sécurisé et utilise des protocoles comme une connexion chiffrée de type HTTPS entre l’ordinateur du consommateur et le prestataire de paiement. Le client verra en haut à gauche de son navigateur un petit cadenas. Le s désigne en anglais secure et s’adosse derrière http.

Cela signifie qu’il y a une connexion entre un ordinateur et un serveur de paiement qui est chiffré par le protocole TLS ou SSL. Un pirate n’aura pas la possibilité de voler les données et elles seront indéchiffrables. Il s’agit de ce fait d’un protocole de chiffrement.

Il y a également un moyen de paiement à prendre en considération comme l’e-carte bleue qui consiste à communiquer un numéro de carte bancaire temporaire. Plusieurs établissements bancaires et prestataires de paiement proposent l’e-carte bleue.

GoCardless est une solution de paiement en ligne qui permet de sécuriser de manière optimale le processus d’e-paiement. En effet, la fintech propose des portails de paiement ultra-sécurisés pour collecter les informations de paiement des différents clients.

GoCardless est une passerelle de paiement qui permet aux commerçants d’accepter les e-paiements. Les commerçants ont besoin d’un moyen sécurisé pour collecter les informations de paiements des clients et accepter les e-paiements. GoCardless permet ainsi de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients.

Toutefois, GoCardless est simplement une passerelle de paiement et non un prestataire de paiement qui assure l’interface entre la banque du client et le compte marchand du commerçant. GoCardless utilise le prélèvement SEPA pour permettre d’avoir un contrôle complet du processus du paiement.

La fintech propose des pages de paiement sécurisées pour faciliter le processus de paiement après avoir complété le panier. Par ailleurs, GoCardless est compatible avec un outil de création de boutiques en ligne du nom de WooCommerce.

Il est à noter que les paiements par carte bancaire sont beaucoup plus coûteux que GoCardless. D’autant plus que des frais supplémentaires peuvent s’ajouter s’il s’agit de transactions transfrontalières. Les transactions par cartes bancaires sont généralement 1 à 3 % plus chers. GoCardless propose aux commerçants des frais de transaction beaucoup plus avantageux à partir de 1 % + 0.20 € par transaction sans frais cachés. Ce qui permet en outre de réduire les coûts de collecte de paiement de 56 %.

Sources:

* Fevad