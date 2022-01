SEPA Credit Transfer (SCT)

Les paiements dans la zone euro sont effectués dans le cadre de l’espace unique de paiement en devise euros, que l’on nomme SEPA (Single Euro Payments Area). Ainsi, les entrepreneurs et les particuliers pourront effectuer des paiements en euros dans un cadre commun.

On parle de Virement SEPA ou virement SCT ( Sepa Credit Transfer) qui permet d’effectuer des transferts entre deux comptes situés dans la Zone euro. Toutefois, pour pouvoir utiliser ce moyen de paiement à côté du traditionnel chèque, de l’argent liquide, il est essentiel de savoir en quoi consiste le SCT (ou virement SEPA).

Définition du SCT (SEPA Credit Transfer)

Il s’agit en outre du virement SEPA, qui permet une transmission fluide et optimale de l’information à l’encontre du bénéficiaire du virement. Ce que l’on appelle communément le Virement SEPA est également appelé SCT qui est l’abréviation de SEPA Credit Transfer en anglais. Ainsi, le virement SEPA ou SCT est entré en application en 2008 pour remplacer le virement national ou ce que l’on appelait le virement transfrontalier. On peut comparer le SCT à un virement classique européen, dont son ancêtre utilisait les dispositifs internationaux concernant les flux financiers.Pour que ce type de virement soit exécuté, les fonds doivent être transférés entre deux établissements bancaires au sein des 27 Etats, membres de l'Union européenne, dont la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse et Monaco. En dehors de ces états, il s’agira d’un virement international.

Le délai d’exécution d’un SCT (ou virement SEPA)

Ce type de virement est de maximum un jour ouvrable dés que la réception de l’ordre de virement de la part de l’établissement financier émetteur. Il est essentiel d’utiliser un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage qui permet de gérer l’ensemble des virements SEPA.

Quel sont les objectifs du SEPA Credit Transfer ?

Le virement SEPA a plusieurs objectifs comme la volonté d’harmoniser les normes bancaires entre les différents établissements bancaires de l’Union Européenne. Il a également pour objectif de simplifier les virements en euro, à travers un traitement similaire. Il permet également de gommer les disparités et les différences entre s les virements en nationaux et transfrontaliers à l’intérieur de la zone SEPA.

On peut également souligner les avantages du SCT, qui confère plusieurs avantages à l’encontre de ses entrepreneurs et des établissements bancaires. Ainsi, il permet en outre l’émission et la réception plus aisée d’un virement au sein de la zone SEPA.

Les avantages du SEPA Credit Transfer

Il permet une exécution rapide, fluide et optimale à travers une garantie du délai d’exécution. Ce qui permettra en outre à un entrepreneur qui dispose de clients ou de fournisseurs au sein de la zone SEPA de pouvoir garantir ses différentes transactions, gage d’efficacité pour son activité économique.

Ce type de virement assure au destinataire de pouvoir disposer des fonds en toute sécurité et garantie au bénéficiaire une transparence des frais.

D’un point de vue comptable, le SCT confère aux entrepreneurs des avantages concernant la transmission de l’information. Comme des rapprochements comptables à travers une information plus importante. En effet, il est possible de saisir un libellé de 140 caractères à destination du bénéficiaire. Tout entrepreneur pourra également dans le cadre de son activité saisir des références précises concernant l’objectif du virement.

Tout entrepreneur a accès à ce type de virement qui est disponible via une banque en ligne ou fintech. Les SCT reposent sur les normes internationales à savoir les standards Swift concernant les référentiels de comptes : c'est-à-dire BIC ( Bank Idenfifier code ) et l’iBan (international Bank account number).

