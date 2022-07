Lorsqu’on parle de transactions entre professionnels ou une transaction entre un professionnel et un particulier, le paiement anticipé rentre en ligne de mire à côté des différents types de paiement comme les espèces, les cartes de débit et de crédit ou encore le chèque. Une transaction suite à l’achat de bien ou la prestation d’un service fait l’objet d’un paiement immédiat la plupart du temps (paiement comptant) ou implique des délais de paiement.

Un entrepreneur doit pouvoir connaître les différents types de paiement qui sont disponibles. Ainsi, le paiement anticipé est utilisé avant la livraison de la prestation ou des biens. Il s’agit d’un mode de paiement particulièrement intéressant pour avoir une avance de trésorerie et lutter contre les impayés ou les retards de paiement.

Qu’est-ce qu’un paiement anticipé ?

Le paiement anticipé consiste à exécuter un paiement avant que l’entrepreneur ne procède à la livraison des biens ou effectue la prestation d’un service. Il est comparable à un acompte, mais comporte des différences. En effet, le paiement anticipé consiste à effectuer le paiement complet à l’avance alors que l’acompte est une avance d’une partie de la somme totale. Lorsqu’un paiement partiel est effectué lors de la livraison des biens ou de la prestation du service, il ne s’agit pas d’un paiement anticipé. Par ailleurs, l’acompte est un paiement partiel avant l’accomplissement des tâches de l’entrepreneur.

Dans une transaction commerciale classique, le paiement intervient dès que les biens ou les services sont commandés et livrés. L’entrepreneur devra envoyer une facture et le paiement intervient lorsque la commande sera exécutée. Cependant, le paiement anticipé consiste à effectuer le paiement avant la livraison des biens ou du service.

Certaines dépenses peuvent faire l’objet d’un paiement anticipé comme par exemple le règlement envers une compagnie d’assurance.

Ainsi, les biens ou les services sont payés à l’avance et les coûts sont retranscrits dans le bilan comptable, mais la comptabilisation dépend du type d’entreprise :

Pour les petites entreprises : elles doivent généralement tenir une comptabilité de caisse et enregistrer le paiement lorsqu’il a été effectué. On parle d’un enregistrement d’une transaction à l’instant T. Autrement pour le créancier, le paiement anticipé doit être enregistré lorsque la somme arrive sur le compte bancaire de l’entreprise.

Pour les grandes entreprises : l’enregistrement comptable du paiement anticipé doit être effectué dans ce que l’on nomme un système de comptabilité d’exercice. Le système est différent de la comptabilité de caisse, car le paiement doit être enregistré durant la facturation et non durant le paiement.

Il est essentiel de se rapprocher d’un professionnel pour pouvoir effectuer la comptabilisation du paiement anticipé dans les meilleures conditions.

Pour pouvoir recevoir un paiement anticipé de la part d’un client, il est essentiel de pouvoir recourir à une solution de paiement en ligne qui permet de collecter les paiements dans les meilleures conditions.

Ainsi, le processus de facturation implique que le client effectue un virement bancaire, de ce fait, il a un contrôle complet du processus de paiement et cela peut-être problématique en cas de retards de paiement. Ainsi, 58 % des paiements des petites entreprises sont à l’initiative du client : chèques, virement bancaire, espèces…

GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter directement le paiement anticipé sur le compte bancaire du client via le prélèvement SEPA. Il s’agit d’une solution de paiement peu coûteuse et très facile à mettre en place. Cela permet de collecter les paiements anticipés à la date d’échéance et d’éviter de perdre un temps précieux dans les relances avec les clients. L’entrepreneur devra simplement choisir la date d’échéance et le montant à débiter pour le paiement anticipé.

Le logiciel est notamment compatible avec plus de 300 partenaires comme le logiciel de comptabilité et de gestion Sage qui permet d’automatiser le processus de facturation et de comptabilisation des paiements anticipés. Les résultats sont au rendez-vous avec 97,1 % des paiements avec GoCardless qui sont collectés à la date d’échéance.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents.