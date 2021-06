Comment créer une salle de sport en entreprise

On associe généralement l’entreprise à un lieu destiné uniquement au travail. Mais pour le confort des employés, et donc une meilleure productivité, il est tout aussi impératif que ce soit un lieu d’accueil et d’échange. Ainsi, certains employeurs proposent des services supplémentaires, comme une cafétéria moderne avec tireuse à bière pour les apéros du vendredi, ou encore une salle de repos, avec lit pour la sieste et console de jeux vidéo pour se détendre. Plus rarement, l’entreprise peut proposer à ses salariés un lieu dédié à l’exercice physique et créer une salle de sport en entreprise. Les deux mots peuvent paraître antinomiques et pourtant, quoi de plus logique que de pouvoir se dépenser après le travail, ou pendant la pause. Voici quelques avantages à avoir une salle de sport en entreprise, puis quelques conseils, pratiques et légaux, pour la mettre en place.

Les avantages d’une salle de sport en entreprise

Tout d’abord, il est important de rappeler que la pratique physique est indispensable à la santé des individus. De nos jours et pour beaucoup, il peut être difficile de faire de l’exercice au milieu d’une routine de travail très chargée, surtout pour les travailleurs citadins.

C’est pourquoi certaines entreprises se décident à créer une salle de sport dans leurs locaux. Ainsi, plus d’excuses pour ne pas se rendre à la salle de gym. Les salariés peuvent ainsi évacuer le stress généré par un rythme de travail parfois intense, mais aussi par les soucis personnels, et ainsi éviter la surcharge, ou ‘’burn-out’’. 13% des Français font de l’exercice sur le lieu de travail. Ce chiffre qui ne cessera d’augmenter dans l’avenir, montre bien qu’il y a une demande spécifique.

Vous pouvez donc faire le choix de créer cette salle de sport en entreprise, et pour cela, deux modèles principaux se proposent à vous :

la salle de sport ‘’basique’’ : avec tapis de yoga, altères, et élastiques pour une utilisation simple, surtout destinée à la pratique de cours collectifs comme le yoga, le step, la souplesse. Bref une salle de sport pour se réunir.

la salle de sport complète, avec machines : plus d’infrastructures, plus de matériel et plus coûteuse. Vous visez ici le public des sportifs avertis qui recherchent une solution complète.

Conseils pratiques et réglementation pour une salle de sport en entreprise

Tout d’abord d’un point de vue légal, votre salle de sport est une pièce de l’entreprise et doit donc répondre aux exigences légales inscrites dans le Code du Travail :

aération

assainissement

évacuation

prévention des incendies

accès handicapé

Selon que vous choisissiez la formule basique ou la plus complexe, les obligations ne seront pas les mêmes. En effet, il sera relativement aisé de mettre en place une salle d’une trentaine de mètres carrés (pour dix à quinze personnes) et il vous suffit de suivre les réglementations mises en place dans le reste de l’entreprise, avec une attention évidente pour l’hygiène (gel hydro-alcoolique et sopalin pour laver le matériel par exemple). En revanche, si vous souhaitez installer des machines, il faudra vous soumettre à plus d’obligations légales dont celles-ci, comme précisé dans l’Article R322-4 du code du sport :

avoir un système d’aération ou de ventilation assurant un renouvellement de l’air d’au moins 30 mètres cubes par personne et par heure

avoir deux WC, deux urinoirs, une salle de douche collective et deux cabines de douches individuelles pour 40 usagers simultanés, ces chiffres pouvant être réduits notamment au prorata du nombre des usagers admis simultanément

avoir une trousse de secours

avoir un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les secours

afficher un tableau d’organisation des secours dans l’établissement comportant les adresses et numéros de téléphone nécessaires

déclarer la salle de sport en préfecture deux mois, au moins, avant son ouverture

Vous voyez qu’il est possible d’ouvrir assez facilement une salle dédiée à l’activité physique dans votre entreprise. La solution complexe, comprenant des machines, est soumise à beaucoup plus de réglementation et représente donc un investissement plus conséquent, mais il est possible d’en discuter avec les salariés, au travers des Relations Humaines, pour définir au mieux les besoins de chacun. Il est inutile de créer une salle de sport dans votre entreprise si personne ne va l’utiliser, mais un dialogue construit peut amener à une solution idéale, où chacun se sentira prêt à donner de sa personne, littéralement.