Paiement en ligne pour auto-entrepreneur

Accepter les paiements en ligne est désormais incontournable. Ainsi, les transactions en espèces ne sont plus depuis plusieurs années, le seul moyen pour un entrepreneur d’encaisser les paiements de ses différents clients. Les transactions désormais s’effectuent la plupart du temps par carte bancaire, e-carte bleue et en ligne. Ainsi, tout entrepreneur se doit de connaître les modalités pour accepter les paiements en ligne.

Les paiements en ligne sont désormais devenus la norme et tout auto-entrepreneur doit pouvoir proposer ce mode de paiement à l’encontre de sa clientèle. À l’heure du numérique, il est important d’avoir une boutique en ligne avec un service qui permet d’accepter les paiements en ligne.

Pourquoi mettre en place une solution de paiement en ligne ?

Il est désormais incontournable de proposer un système de paiement en ligne envers sa clientèle. En effet, il ne s’agit plus seulement d’un service supplémentaire, mais de la norme pour pouvoir faire prospérer son activité professionnelle.

Il s’agit d’un moyen pratique et rapide d’accepter des paiements à distance, et cela permet ainsi au client de payer sur une page web sécurisé avec sa carte de paiement, sans avoir à effectuer une opération longue, complexe et fastidieuse.

Il est tout d’abord indispensable de disposer d’un site internet sécurisé pour pouvoir mettre en place une solution en ligne pour auto-entrepreneur. Ainsi, le site internet doit disposer d’un certificat SSL, qui permet en outre de crypter l’ensemble des communications entre le site internet et les autres plateformes.

La deuxième étape pour accepter les paiements en ligne, consiste à mettre en place la passerelle de paiement. Il s’agit d’un service qui permet de procéder au traitement des paiements et d’établir un lien entre la banque de l’auto-entrepreneur et celle du client. Il permet en outre de stocker les données bancaires des clients.

Toutefois, pour établir un certificat SSL et une passerelle de paiement, il est essentiel de recourir à un développeur dont la tarification peut être élevée pour un auto-entrepreneur. En effet, les développeurs appliquent une tarification de 400 euros/jour, cependant, il existe des solutions clés en main pour pouvoir accepter les paiements en ligne dans les meilleures conditions.

Il existe ainsi des solutions qui proposent un certificat SSL avec des dispositifs de paiements sécurisés qui proposent le cryptage des données bancaires. Il suffira simplement de choisir le fournisseur de votre choix et de mettre en place la solution de paiement sur le site internet.

Vous pouvez également proposer des paiements récurrents si vous souhaitez proposer par exemple un service d’abonnement. Certains fournisseurs de paiements en ligne proposent la possibilité de personnaliser la page de paiement.

Le lien de paiement pour les transactions ponctuelles

Il est également possible d’envoyer un lien de paiement à ses clients à travers un portefeuille électronique ou par carte bancaire. Tout entrepreneur peut par exemple se procurer un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage, pour envoyer des factures et inclure un lien de paiement.

Ainsi, le lien de paiement permettra de proposer une solution de paiement pour des transactions ponctuelles avec des fournisseurs ou des clients. Il peut être configuré pour être envoyé à plusieurs clients en même temps et un règlement via une carte bancaire est possible. Il est également possible de déterminer différentes échéances envers le débiteur.

Auto-Entrepreneur: les éléments à prendre en compte pour accepter les paiements en ligne

Tout entrepreneur doit être au fait des services complémentaires des fournisseurs de paiements en ligne. Certains fournisseurs proposent des outils statistiques et des services complémentaires pour notamment relancer les paiements. Ainsi, il sera essentiel de prendre en considération ces paramètres pour son activité professionnelle.

