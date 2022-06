Une solution de paiement en plusieurs fois permet à un entrepreneur de proposer des facilités de paiement à l’encontre de ses clients et de pouvoir également gérer de manière optimale ses dépenses professionnelles lorsqu’il s’agit d’acheter du matériel coûteux. En effet, l’entrepreneur pourra proposer le paiement en plusieurs fois à ses clients et le choix sera particulièrement important pour une gestion optimale de la trésorerie de l’entreprise.

Un entrepreneur pourra proposer une solution de paiement en plusieurs fois pour développer son chiffre d’affaires et ses ventes. Cependant, les solutions et les modes de paiement sont multiples et il conviendra de les connaître pour pouvoir effectuer un choix optimal pour la bonne marche de l’activité de l’entreprise.

En quoi consiste une solution de paiement en plusieurs fois ?

Le paiement en plusieurs fois permet de diviser les paiements avec une carte bancaire en plusieurs échéances de paiement. Un entrepreneur pourra acheter du matériel professionnel avec cette solution de paiement. Le chef d’entreprise aura également la possibilité de proposer à sa clientèle la solution de paiement en plusieurs fois.

Il ne s’agit aucunement de paiement par le biais du crédit. Cela consiste simplement à faciliter les achats en proposant une facilité de paiement pour le débiteur. On parle de solution de paiement en 2, 3 ou 4 fois et cette solution de paiement comporte plusieurs avantages pour le client.

Les avantages de proposer une solution de paiement en plusieurs fois

On dénombre plusieurs avantages pour proposer une solution de paiement en plusieurs fois à l’encontre de la clientèle :

Permet d’augmenter les ventes : cela permet d’augmenter le chiffre d’affaires et les ventes en proposant aux clients d’acheter une prestation ou un bien qui peut s’avérer être coûteux s’il est payé comptant.

Permet de proposer une solution de paiement inédite à ses clients : la solution de paiement en plusieurs fois permet d’élargir sa clientèle et de proposer un mode de paiement inédit à côté du chèque, des espèces par exemple.

L’entrepreneur obtient l’intégralité de la somme : le chef d’entreprise n’aura pas à s’inquiéter de devoir attendre chaque échéance de paiement. La solution de paiement en plusieurs fois permet de diminuer de manière considérable les impayés et les retards de paiement. Les échéances sont gérées par des organismes financiers tiers.

Est-elle compatible avec mon e-commerce ? Tout d’abord, il faudra choisir pour les e-commerçant une solution de paiement en ligne compatible avec la boutique en ligne et le e-commerce. Des prestataires proposent ce mode de paiement entièrement compatible avec une boutique en ligne. On parle de solution de paiement en plusieurs fois en ligne.

Quelle entreprise puis-je choisir ? Le choix de l’entreprise pour sa solution de paiement en plusieurs fois sera crucial. En effet, de grands établissements proposent ce type de paiement comme Cofidis, Banque Casino ou Oney. Cependant, ces entreprises s’adressent plutôt aux grandes sociétés. Un choix plus judicieux pour une PME est de se rapprocher d’une fintech qui propose des services et fonctionnalités adaptés aux petites entreprises. On peut citer des fintech comme Pledg ou Alma par exemple. Paypal est également sur ce marché de niche.

Est-ce que la solution répond à mes besoins concernant le mode de souscription ? Il est essentiel de trouver une entreprise proposant le paiement en plusieurs fois qui puisse s’adapter aux besoins de l’entrepreneur. Ainsi, pour une souscription du paiement en plusieurs fois en magasin ou en ligne avec un module d’installation adapté à la boutique en ligne.

Étudier la tarification de chaque prestataire : généralement, les prestataires proposant une solution de paiement en plusieurs fois, appliquent une tarification sur le montant total du règlement. Il y aura également un partage de frais entre le client et l’entrepreneur.

Choisir une solution de paiement en plusieurs fois comme GoCardless

GoCardless permet aux entrepreneurs de proposer une solution de paiement en plusieurs fois. Ainsi, la fintech permet aux entrepreneurs d’effectuer des achats onéreux avec les paiements récurrents sans avoir à s’engager dans des procédures longues et complexes.

GoCardless propose une solution de paiement en plusieurs fois très facile à mettre en place en proposant une collecte des paiements à différentes échéances. On parle de paiement fractionné (Buy Now Pay Later).

Le commerçant ou l’e-commerçant pourra utiliser le paiement en plusieurs fois avec GoCardless, et gérer de manière optimale les échéances avec le prélèvement automatique en débitant le compte bancaire du client. La fintech a un partenariat exclusif avec une entreprise comme Klarna qui a confié à GoCardless la gestion des prélèvements clients. Cela permet d’assurer une sécurité optimale du processus de paiement pour les deux parties.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents