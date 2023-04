L’année 2021 a vu un véritable engouement pour les crypto-monnaies qui a été contrebalancée par une baisse drastique des cours pour 2022. Cependant les cryptomonnaies sont désormais ancrées dans le paysage des transactions financières. En effet, il est désormais courant d’accepter un paiement en crypto dans un commerce. Vous pourriez prendre en compte une potentielle nouvelle crypto monnaie à ajouter dans votre liste pour l’année 2023.

Cet article vous détaille les nouvelles crypto-monnaies les plus prometteuses pour 2023.

Le Bitcoin : une nouvelle crypto pour ceux qui souhaitent revenir aux fondamentaux

Le Bitcoin n’est pas en soi une nouvelle crypto monnaie mais peut être en envisager dans un contexte où le marché est baissier et les projets les moins solides sont en train de disparaître du paysage des crypto monnaie. Pour rappel, le Bitcoin a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto et est la première crypto qui a vu le jour. Ainsi, il s’agit de la crypto monnaie la plus sûre et qui jouit d’une capitalisation importante. Elle est une valeur de référence pour certaines institutions et a notamment été adoptée par l’Etat du Salvador.

FightOut (FGHT) : Une nouvelle crypto pour les plus téméraires

FightOut est une nouvelle crypto monnaie prometteuse à considérer pour l’année 2023. Il s’agit d’un token (jeton) natif qui fait partie intégrante de l’application move-to-earn FightOut. Le projet est prometteur et ambitieux en proposant de gagner des récompenses dans un écosystème dédié au fitness. Il suffira de créer un avatar et de compléter une formation Fight Out et ainsi devenir un champion incontesté. L’équipe chargée du développement de cette nouvelle crypto prometteuse a pour objectif de développer des salles de sport réelles dans les 4 coins de la planète.

C+ Charge : la nouvelle crypto monnaie prometteuse spécialisée dans les véhicules électriques

C+Charge est une crypto monnaie prometteuse pour 2023 estampillé ESH qui œuvre dans l’univers des véhicules électriques. Les développeurs ont conçu une plateforme on-chain et off-chain qui donne la possibilité aux détenteurs de voitures électriques de générer des crédits-carbone par la conduite et la recharge du véhicule.

L’idée de base des concepteurs part du constat que les moyens alloués à la recharge d’un véhicule électrique sont insuffisants en raison du nombre de plus en plus importants de voitures électriques en circulation. Par ailleurs, les systèmes de paiements pour pouvoir recharger son véhicule ne sont pas optimales. Ainsi, chaque détenteur d’un véhicule électrique sera en mesure d’obtenir des crédits-carbone et permettra de contribuer à la protection de l’environnement.

Aave : la crypto monnaie active dans le domaine de la finance

Le lancement initial de Aave était en 2017 sous le nom d’ETHlEND avant de s'appeler Aave en 2019. Aave fait partie de la liste des crypto monnaies prometteuses est se présente sous la forme d’une plateforme de crédit qui permet de déposer et d’emprunter des actifs à des taux d’intérêts fixes ou variables.

Le jeton a connu son heure de gloire durant les années 2020 et 2021 via ses prêts à très court terme et notamment avec une plateforme qui s’adresse aux institutionnels. Malgré une baisse de son prix d’achat et notamment de l’engouement des cryptos en 2022, Aave est une nouvelle crypto monnaie prometteuse en 2023. Pourquoi ? l’intérêt pour les “ flash loans “ pourrait intéresser de nombreux utilisateurs, la sécurité à toute épreuve des transactions et un marché du crédit entièrement décentralisé.

Polkadot : la crypto monnaie la plus prometteuse dans la blockchain

Polkadot est très active dans le domaine de la blockchain. Polkadot a été lancé en 2017 par les concepteurs de la crypto Ethereum (ETF). La cryptomonnaie propose un réseau d’interconnection entre les blockchains. En effet, certaines crypto ne sont pas compatibles car elles n’utilisent pas les mêmes blockchains. La crypto a pour ambition d'interconnecter les différentes blockchains et accueille déjà 400 projets dont un projet dans les NFT. 2023 fera très certainement de Polkadot une crypto monnaie prometteuse qui mettra en avant tous les utilisateurs de la crypto via un système décisionnel avec une prise de décision collective.