Délai de paiement à un client en difficulté

Dans les relations d’affaires entre entrepreneurs et clients, le client peut rencontrer des difficultés de paiement pour différentes raisons, ainsi, il est essentiel pour l’entrepreneur d’agir rapidement et la question se posera sur la possibilité d’accorder un délai supplémentaire de paiement à un client.

Les solutions existent et nécessitent d’être prises en considération par les entrepreneurs, pour une gestion optimale et intelligente de la trésorerie, en vue d’éviter la défaillance de son entreprise en raison d’un défaut de paiement de la part de client, sans avoir pris des précautions au préalable. On parle de report ou d’échelonnement du paiement à travers un échéancier, afin de pouvoir recouvrir les sommes de manière judicieuse. Cela permet également de maintenir des bonnes relations commerciales avec sa clientèle.

Les droits des entrepreneurs concernant les délais supplémentaires de paiement

Il est ainsi vivement conseillé d’accorder un délai supplémentaire de paiement à un client, cependant, la réglementation en vigueur ne définit pas de dispositions en vigueur pour qu’un entrepreneur puisse accorder un délai de paiement supplémentaire.

Il ne s’agit aucunement d’un droit pour le débiteur, qui devra prendre ses dispositions pour payer sa dette à l’encontre de l’entrepreneur. Par ailleurs, un juge n’accordera pas de délai supplémentaire de paiement à un débiteur, si celui-ci décide de porter l’affaire devant la justice. Ainsi, il est nécessaire d’anticiper ses potentiels problèmes et de prendre en compte les outils à disposition des entrepreneurs.

L’entrepreneur se doit d’anticiper ce type de situation et de prendre les mesures nécessaires pour procéder au règlement du potentiel litige. Il pourra en outre s’arranger à l’amiable vis-à-vis de son client, comme par exemple une remise gracieuse de la dette ou un échelonnement du paiement, afin d’accorder un répit à l’encontre de son client.

Il sera en outre conseillé de se pencher sur la situation financière du client et de prendre en considération les capacités de paiement du client.

Accorder un échelonnement du paiement : il est en outre possible d’accorder un délai supplémentaire de paiement à un client à travers un échelonnement de la dette. L’entrepreneur aura en sa possession plusieurs moyens d’action en cas de non-respect de l’accord à l’amiable, comme l’envoi d’une mise en demeure, avec un titre exécutoire pour procéder à un recouvrement forcé de la dette.

Remise gracieuse de la dette : l’entrepreneur peut renoncer à une partie de la créance voir la totalité. Cela pourra être le cas lorsque le client s’avère être insolvable, cela sera toutefois une solution extrême dans la mesure où cela évitera à l’entrepreneur de perdre du temps et de l’énergie pour recouvrir sa dette. Cependant, si la situation financière du client s’améliore, l’entrepreneur pourra insérer une clause de retour à meilleure fortune dans la remise de dette. Ce qui signifie, que le client pourra régler la dette dans le cas où sa situation financière s’améliorerait.

Possibilité d’anticiper le non-paiement d’une créance pour un entrepreneur

Il est essentiel d’anticiper les problèmes de paiement du client et il n’est toutefois jamais agréable d’accorder un délai supplémentaire de paiement à un client, sans prendre le risque de mettre en péril la trésorerie de l’entreprise.

Une solution de paiement permet au client d’acheter maintenant et payer plus tard. Il s’agit d’un mode de paiement de plus en plus populaire, qui sera une solution viable et optimale à proposer à l’encontre de la clientèle. Ce moyen de paiement permet de régler un achat en plusieurs fois, il permettra à l’entrepreneur d’éviter de perdre du temps et de l’énergie à trouver une solution pour recouvrir une créance impayée et offre au client une certaine flexibilité concernant les différentes échéances de paiement.

Ce moyen de paiement permet d’effectuer des achats avec des sommes relativement importantes, sans avoir à souscrire à un crédit bancaire. Il suffira pour le client de souscrire à un plan de remboursement avec plusieurs échéances de paiement.

L’entrepreneur pourra utiliser les services de Gocardless qui propose un dispositif de prélèvement automatique pour les paiements récurrents, ce qui permettra en outre d’avoir une véritable visibilité sur les différentes échéances, qui pourront être répertoriées, dans un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.Prenez le contrôle de vos paiements récurrents et soyez payé en temps et en heure.

Dites adieu aux frais de transaction élevés par cartes et bénéficiez d’un taux de réussite de paiement de 97,5 %, voir plus avec GoCardless.