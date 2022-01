Pourquoi utiliser une société d’affacturage ?

Une entreprise dans le secteur de l’affacturage permet de financer les factures clients qui sont émises par les sociétés. On nomme également ce type d’entreprise « factor ». Il s’agit d’une technique de gestion financière visant à financer entre 8 et 24 heures des factures, qui ont été émises par des entreprises avant la date d’échéance.

L’affacturage est un dispositif de financement à court terme, qui permet à une société de recouvrir très rapidement une créance. Il s’agit ainsi d’une solution pour accéder au financement à court terme, comme un crédit à la consommation pour un particulier par exemple. Avant de pouvoir déterminer en quoi consiste une société d’affacturage, il est essentiel de connaître le dispositif d’affacturage d’une manière générale.

Il est essentiel de définir le processus de fonctionnement de l’affacturage. Il s’agit d’une entreprise qui confie à un organisme spécialisé dans le domaine de la finance, des créances clients que l’on nomme « factor ».

Ainsi, l’entreprise qui se nomme factor est chargée de verser le montant de la facture contre le paiement de commissions et de frais. L’entreprise s’occupe de recouvrir les créances et doit relancer le client.

Le processus d’affacturage fonctionne uniquement dans un cadre professionnel entre entreprises. On ne peut pas l’appliquer pour des transactions avec des particuliers. L’entreprise dans le cadre de l’affacturage peut utiliser les services d’un factor, lorsqu’elle est en possession de nombreuses créances clients, afin d’avoir un paiement rapidement, sans avoir à attendre l’échéance des titres de créance.

Qu’est-ce qu’une entreprise d’affacturage ?

Les entreprises dans le secteur de l’affacturage font généralement partie d’établissements bancaires. On trouve ainsi très peu de facteurs indépendants et près de 25 entreprises proposent ce type de service en France.

Les entreprises d’affacturage ont un modèle de rémunération basé sur un pourcentage de chaque créance qui sera facturée. La commission est calculée par rapport au chiffre d’affaires que l’entreprise doit traiter.Une société d’affacturage traitera généralement le règlement du client sur des délais qui s’étendront de 30, 45 et 60 jours. La commission varie en fonction de plusieurs critères, comme le type de débiteur, le type de créance qui sera remis à l’entreprise d’affacturage, le montant et le nombre de factures qui seront remises également à l’entreprise.L’entreprise propose ce que l’on appelle des services d’affacturage de factures, et cela peut concerner également des factures impayées.

Fonctionnement de l’affacturage

Prenons un cas concret : une entreprise qui procède à la vente de 150 000 euros de factures à une société d’affacturage. La société d’affacturage pourra accepter d’acheter les factures pour un montant de 145 500 euros, et prendre une commission de 3 %, soit un montant de 4 500 euros.

Généralement, l’entreprise d’affacturage ne communique pas la somme qui sera prélevée à l’avance. Elle peut par exemple proposer 80 % des sommes facturés qui seront réglés à l’avance. Le montant restant, pourra être versé après le paiement des factures.

Il est possible de répertorier et classifier les sommes relatives à l’affacturage, avec un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

Quelles sont les raisons relatives à l’affacturage ?

Les raisons principales qui peuvent expliquer l’affacturage, sont notamment que certaines entreprises peuvent avoir besoin de liquidités très rapidement. Ainsi, avoir recours à une société d’affacturage permettra d’éviter d’avoir recours à un prêt bancaire.

Les commissions liées à l’affacturage peuvent en outre être plus avantageuse que les intérêts facturés, dans le cadre d’un prêt bancaire.

Quels critères à retenir pour choisir une société d’affacturage ?

Il est essentiel de bien choisir une entreprise d’affacturage et de retenir certains critères, comme la tarification et les services rendus, la réputation de l’établissement bancaire, et la banque de la société. Il peut être également avantageux de choisir un factor spécialisé dans le secteur d’activité de l’entrepreneur.

