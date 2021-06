Annonce du lancement de GoCardless Plus

Par Polly Marshall — févr. 2017 — 2 min lues

Nous lançons une nouvelle offre : GoCardless Plus !

Comme son nom l’indique, GoCardless Plus en fait plus pour vous et vous permet d’afficher le nom de votre société sur les relevés bancaires de vos clients. Ceci vous offre donc une visibilité accrue et la garantie que vos clients n’oublieront pas votre société.

Avec GoCardless Standard, les clients voient apparaître « GoCardless Ltd » sur leurs relevés bancaires, suivi d’une référence de mandat avec le nom de votre société. Il arrive cependant que certaines banques n’affichent que la première partie de la référence que nous envoyons.

GoCardless Plus vous permet d’obtenir votre propre Identifiant Créancier SEPA (ICS) ou Service User Number (SUN). Ainsi, vos clients pourront voir apparaître le nom de votre société sur leurs relevés bancaires chaque fois qu’un paiement de votre part est prélevé sur leur compte bancaire.

Avantages de GoCardless Plus :

Réduction du taux de churn et de désabonnement : parce que vos clients peuvent clairement voir qui encaisse des paiements sur leur compte, ils sont moins susceptibles d’annuler leurs mandats de prélèvement. En outre, les annulations de mandat diminuent de 30 % pour les clients GoCardless qui utilisent leur propre ICS ou SUN.

Réduction des demandes de remboursements : grâce à l’affichage du nom de votre société, vos clients reconnaissent les opérations immédiatement et sont donc moins susceptibles de demander un remboursement.

Renforcement de votre marque : l’affichage du nom de votre société sur les relevés bancaires de vos clients apporte une touche de professionnalisme et de sécurité supplémentaire et vous permet ainsi de renforcer la façon dont vos clients perçoivent votre marque.

En fonction de la demande, nous allons, dans un premier temps, mettre en place une liste d’attente pour tous les commerçants intéressés par GoCardless Plus. Les nouvelles inscriptions directement pour GoCardless Plus seront aussi traitées à partir de cette liste d’attente. Nous espérons traiter la plupart de ces demandes dans les semaines à venir.

GoCardless Plus et l’intégration de partenaires

GoCardless Plus est disponible pour les commerçants utilisant déjà le tableau de bord GoCardless. Nous offrirons l’accès à GoCardless Plus aux commerçants utilisant nos intégrations partenaires très bientôt.

Débutant avec GoCardless et intéressé par GoCardless Plus ?

Si vous n’êtes pas encore client chez GoCardless, rendez vous sur notre site Web et créez votre compte. Sélectionnez ensuite « GoCardless Plus » dans les options de paramétrage du compte et suivez les instructions pour vous inscrire sur la liste d’attente de GoCardless Plus.

Même si vous êtes sur la liste d’attente GoCardless Plus, vous pouvez commencer à encaisser des paiements immédiatement grâce à GoCardless Standard. Dès que la mise à jour de GoCardless Standard vers GoCardless Plus pourra être effectuée, nous vous contacterons et transférerons automatiquement vos mandats et paiements.

Vous utilisez déjà GoCardless Standard ?

Si vous utilisez déjà GoCardless Standard et souhaitez passer à GoCardless Plus, vous pouvez être ajouté à la liste d’attente. Pour cela, cliquez sur « Settings » en haut à droite de votre tableau de bord puis sélectionnez « Company Info ». Vous y trouverez une section intitulée « Select Package ». Cliquez simplement sur « Edit » sur la droite puis suivez les étapes.

En attendant le transfert vers GoCardless Plus, vous pouvez continuer d’utiliser GoCardless Standard comme vous le faites en temps normal. Nous transférerons automatiquement vos mandats et paiements lorsque nous mettrons votre compte à jour.

Si vous souhaitez en savoir plus sur GoCardless Plus, visitez notre centre d’assistance.