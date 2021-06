sept. 2020 — 3 min lues

Kiwip commercialise son offre en ligne sous forme d'abonnement.

Kiwip : « GoCardless est le partenaire de notre croissance »

Comment donner plus d’autonomie à votre enfant sans le munir trop tôt d’un smartphone ? Réponse : offrez-lui une KiwipWatch. Première montre-téléphone connectée dédiée aux 6-11 ans, KiwipWatch permet aux parents de garder le contact avec leurs enfants à tout moment de la journée par appel ou message vocal. Créée en 2016 par la pépite française Kiwip, la montre est adossée à une application mobile dotée de nombreuses fonctionnalités pratiques, accessibles via la souscription d’un forfait.

Alors que la startup s’apprête à lancer la version 5 de sa KiwipWatch partout en Europe et en Amérique du Nord, zoom sur l’offre Kiwip et l’accompagnement dont elle bénéficie avec GoCardless pour soutenir sa croissance.

KiwipWatch : la montre qui tranquillise les parents

Concepteur de solutions innovantes dédiées à la sérénité des familles, Kiwip Technologies a été fondé par deux papas suite à une mésaventure que bien des parents connaissent : perdre son enfant de vue . « En 2014, il n’y avait aucune alternative au smartphone qui soit un réel outil de communication entre les parents et leurs enfants. Après 2 ans de recherche et développement, nous avons lancé la KiwipWatch, la solution ludo-éducative acceptée par toute la famille », expliquent les fondateurs David Tao et Matthieu Lim.

Disponible en bracelets de différentes couleurs, la montre KiwipWatch s’accompagne d’un forfait illimité sur 12 mois incluant, outre les appels et les messages vocaux, l’accès aux services de l’application mobile Kiwip : géolocalisation, paramétrage d’itinéraires, définition de zones de sécurité, alertes automatiques… De quoi faciliter la vie des familles : « Ce sont les fonctionnalités préférées des parents parce qu’elles offrent la tranquillité d’esprit. Ils peuvent suivre les déplacements de leur enfant en temps réel, sont immédiatement alertés si l’enfant se perd ou s’il est en retard et peuvent même activer le mode classe à distance pour que l’enfant ne soit pas dérangé durant les cours », illustrent les fondateurs.

Quand objets connectés et abonnement font bon ménage

L’abonnement mensuel au forfait KiwipWatch est facturé 9,99 € en France et en Europe, et 14,99 $ aux États-Unis et au Canada. Aux clients qui souscrivent le forfait avec la montre, Kiwip propose le prélèvement automatique via GoCardless. L’avantage de ce mode de règlement ? Les clients paient chaque mois sans y penser - après signature d’un mandat d’autorisation. « Côté Kiwip, nous profitons d’une meilleure visibilité sur nos encaissements et nos flux de trésorerie », ajoutent les fondateurs, « ce qui permet de nous projeter et d’envisager de nouveaux moyens d’offrir l’expérience utilisateur la plus qualitative ».

Avec KiwipWatch, Kiwip Technologies surfe sur la vague des wearables, ces objets connectés que l’on porte sur soi. Dominé par les montres et les bracelets, ce segment a progressé de près de 95 % l’an dernier, avec 84,5 millions d’équipements vendus mondialement au troisième trimestre 2019. « Selon nous, le business model idéal pour ce type d’offre reste l’abonnement, car c’est du service associé que l’objet tire sa vraie valeur ajoutée et donc, son pouvoir de fidélisation », soulignent les fondateurs. Un modèle économique d’autant plus pertinent qu’il procure des revenus récurrents, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour moduler l’offre en cas de besoin.

Lire aussi > L’abonnement, un modèle économique résilient

GoCardless, pour prélever des paiements récurrents partout dans le monde

Bien implanté en France avec plusieurs milliers de montres vendues à ce jour, Kiwip nourrit aujourd’hui de nouvelles ambitions : « Nous souhaitons partir à la conquête de nouveaux marchés en lançant KiwipWatch 5 au Royaume Uni, en Suisse et à Monaco ainsi qu’aux États-Unis et au Canada. Notre campagne de crowdfunding sur Kickstarter prévoit plusieurs paliers de financement qui permettront de débloquer de nouvelles fonctionnalités tout au long de la campagne », précise la société.

Déjà intégrée à l’interface de paiement Kiwip, la solution GoCardless s’avère idéale pour soutenir la croissance de la startup hors des frontières de l’Hexagone : « GoCardless est un partenaire de choix pour la gestion des paiements internationaux », confirment les créateurs de Kiwip. Grâce à cette solution, Kiwip peut en effet gérer ses paiements récurrents dans plus de 30 pays depuis un compte bancaire unique, avec des frais clairement définis et un taux de change réel. La société peut également configurer une date de prélèvement directement sur le compte bancaire de ses clients, obtenant ainsi un taux d’échec quatre fois inférieur à celui des paiements réalisés par carte bancaire. Le flux de trésorerie devient ainsi prévisible pour Kiwip, avec des paiements simplifiés pour les clients comme pour l’entreprise.

La famille au cœur de l’offre Kiwip

Ce n’est pas seulement l’expertise de GoCardless qui a convaincu les créateurs de Kiwip : « Si nous avons choisi GoCardless, c’est aussi parce que nous partageons les mêmes valeurs et la même vision de la technologie. C’est ce qui est ressorti de notre rencontre avec les équipes GoCardless en France et avec Hiroki Takeuchi lui-même, PDG de GoCardless ». Une équipe qu’ils qualifient de réactive et d’efficace, « à l’écoute des innovations que nous leurs suggérons ».

Libérée des tâches chronophages liées à la gestion quotidienne des paiements, forte de l’accompagnement sur mesure de GoCardless, la startup peut se concentrer sur son développement et l’amélioration continue de son offre : « Nos services sont pensés pour faciliter le quotidien des familles. Nous souhaitons que GoCardless nous aide à concrétiser cette ambition mondialement », concluent David Tao et Matthieu Lim.