Dans la vie, on a tous besoin d’un bon ostéopathe pour soigner nos maux. Encore faut-il trouver le bon et disposer des bons conseils. Chez GoCardless, nous avons trouvé le meilleur de l’ostéopathie en France et sommes ravis de les accompagner dans leur problématique de paiement. Il s’agit d’Oostéo. Créé en 2013 par Nicolas Rodet, ostéopathe à Paris, Oostéo est un réseau d’ostéopathes agréés compétents et passionnés présent dans plus de 1000 villes en France. Oostéo est également le 1er média dédié à l’ostéopathie avec plusieurs dizaines de milliers de lecteurs chaque mois.

Pour assurer son développement, Oostéo compte sur ses membres agréés. La plateforme Oostéo offre la possibilité aux ostéopathes de se faire connaître, de communiquer et se mettre en avant sur le réseau afin d’être mieux identifié par les (futures) patients. Ce service fourni aux ostéopathes est payant, au forfait mensuel. Cependant, ce service posait problème à Oostéo qui s’est rapidement retrouvé avec des impayés du fait du mode de paiement utilisé : la carte bancaire.

Pour réduire les impayés, il nous fallait une solution qui s’articule parfaitement avec notre service

Oostéo est donc parti en quête d’une solution FinTech capable de réduire ces impayés, sans trop de complexité.

« Nous cherchons à proposer les prix les plus compétitifs possibles à nos ostéopathes mais pour rester viable, il faut que temps administratif soit limité au minimum. Or le temps perdu aux impayés était trop important. Le problème venait de la carte bancaire. Avec les dates d’expiration ou les vols, bon nombre des règlements de nos ostéopathes agréés ne nous parvenaient pas. Nous avons fait le tour des solutions et avons posé notre dévolu sur GoCardless qui nous est apparu moins complexe d’utilisation et d’intégration que son concurrent Slimpay. », commente Nicolas Rodet, fondateur d’Oostéo.

Les avantages

« GoCardless a de multiples avantages. Le service peut être utilisé avec ou sans intégration. L’interface utilisateur est facile à prendre en main et offre une visibilité complète sur l’état des paiements. Nous créons des plans de paiements pour nos clients qu’ils valident par SMS, on ne peut pas faire plus simple », précise Nicolas Rodet..

Pour le client, tout est simple est transparent également. Il n’a que 3 informations à fournir pour son mandat de prélèvement et le tour est joué. Oostéo a réduit drastiquement ses taux d’impayés, son temps passé à gérer ses paiements. Le gain est important puisque Oostéo économise 1 journée de travail/mois sur les tâches administratives depuis la mise en place de GoCardless. Aujourd’hui, 80% des clients du réseau Oostéo et leurs paiements passent par GoCardless.