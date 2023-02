80 % des clients paient par prélèvement SEPA grâce à GoCardless. 30 000 Mobile Club atteint les 30 000 clients avec GoCardless.

Perturber le marché de la possession technologique

Pour Mobile Club, posséder des appareils électroniques grand public, tels qu’un ordinateur, un smartphone ou une tablette, n’est plus dans l’air du temps, et dans cette optique, l’entreprise propose un service de location mensuel.

« Nous avons vu les choses en grand dès le départ, avec pour objectif d’offrir notre service à près d’un million de clients en l’espace de quelques années », déclare Pierre Chabert, CFO & Co-fondateur chez Mobile Club. « Nous savions d’emblée que le prélèvement de paiements à une telle échelle serait un défi. »

Après avoir testé plusieurs prestataires de paiement, l’équipe décida que GoCardless était le mieux placé pour répondre à leurs besoins.

« GoCardless proposaitla solution la plus puissante pour nous permettre d’évoluer », ajoute Pierre. « Et leur accueil fut tout aussi impressionnant. À l’époque, nous n’avions qu’une centaine de clients, mais cela n’avait aucune importance pour GoCardless qui était prête à parier sur une réussite commune. »

Un pari gagnant

Et le pari fut largement réussi. Aujourd’hui, Mobile Club compte près de trente mille clients, dont la plupart paient via GoCardless.

« 80 % de nos clients paient par prélèvement SEPA grâce à GoCardless, et en plus, il s’agit du moyen de paiement qui enregistre le taux de réussite le plus élevé », souligne Pierre. « Avant de choisir GoCardless, nous avions comparé leur solution aux paiements par carte pendant trois moiset le résultat était flagrant. Les paiements avec GoCardless affichaient un taux de réussite deux fois plus élevé que les cartes. »

Ceci est dû en grande partie au fait qu’une carte peut expirer, ou être perdue ou volée, alors que les coordonnées bancaires d’un client changent assez rarement. Il est ainsi possible d’optimiser le taux de réussite des paiements tout en simplifiant l’expérience des clients de Mobile Club.

« Nos clients nous sont fidèles très longtemps, et nous ne tenons pas à leur demander de changer leurs informations en permanence », précise Pierre. « D’ailleurs, une fois qu’ils ont signé leur mandat GoCardless tout au début de leur location, le reste est automatique. Ils n’ont plus à se soucier du paiement de leur facture chaque mois, et ils peuvent même choisir leur date de prélèvement préférée. C’est vraiment simple, fluide et pratique. »

Une plateforme pour viser la croissance

Les paiements automatisés et fiables s’accompagnent d’une multitude d’avantages commerciaux pour Mobile Club, de l’évolutivité aux performances en passant par une meilleure visibilité financière et un flux de trésorerie amélioré. Et tous ces facteurs contribuent à la croissance.

« Passer de quelques centaines de paiements à plusieurs milliers est assez compliqué, et GoCardless a été un partenaire essentiel pour nous aider à y parvenir, » déclare Pierre. « Mais outre cet aspect, des taux de réussite des paiements plus élevés signifient davantage de fonds dans l’entreprise, ce qui nous permet de recruter et de nous développer tout en restant performants. Même avec une base de clients bien plus conséquente, je n’ai pas besoin d’engager quelqu’un pour s’occuper des paiements au quotidien, et ainsi, une petite équipe financière parvient à gérer des milliers de paiements. »

Olivier Thierry, CTO & Co-fondateur de Mobile Club, a également remarqué que des paiements plus fiables limitent les risques de retards de paiement des clients tout en leur permettant de bénéficier de technologies coûteuses. « GoCardless nous a aidés à développer des entonnoirs de prélèvements intelligents qui nous permettent de prélever les paiements de nos clients à la période du mois où ils ont le plus de chances d’aboutir, » souligne-t-il.

Une intégration exceptionnelle

Olivier avoue avoir été très impressionné par les performances de GoCardless, aussi bien du point de vue de leur produit que de leur équipe, tout au long du processus d’intégration.

« L’expérience d’intégration avec GoCardless a été incroyable, » déclare-t-il. « Au départ, c’est la qualité du produit de GoCardless qui nous a attirés, sa documentation et la simplicité de l’intégration avec ses API. Mais la façon dont nos responsables de compte ont été à nos côtés pour veiller à la réussite de l’implémentation, aussi bien du point de vue réglementaire que technique, a été exceptionnelle. »

La facilité de la migration vers GoCardless s’est en outre accompagnée d’avantages autres que techniques. « Les paiements n’étant pas notre activité de base, cela nous a permis de nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux, c’est-à-dire louer nos produits high-tech », précise Olivier.

En route vers de nouvelles aventures

Mobile Club affiche clairement ses ambitions internationales, avec des projets d’extension au niveau européen en Espagne, au Portugal, en Allemagne et aux Pays-Bas.

« En tant que start-up, les partenaires qui peuvent évoluer avec nous sont indispensables, et GoCardless a la capacité de nous soutenir dans chacun de ces pays grâce au prélèvement SEPA », souligne Pierre. « Nous cherchons sans cesse à proposer les innovations les plus récentes, tout comme GoCardless, et ceci nous permettra de devenir un acteur majeur dans le domaine de la location. »

Olivier ajoute qu’il a la certitude que l’aventure commune de Mobile Club et GoCardless ne fait que commencer : « Nous sommes ravis de nos déploiements, aussi bien au niveau national qu’international, et nous n’avons jamais eu de problème. Nous poursuivons l’aventure en toute confiance aux côtés de GoCardless. »