Association à but non lucratif créée en 2005, BLOOM oeuvre en faveur de la préservation de l’océan et pour une pêche durable. Sa mission : protéger l’océan et les espèces marines des ravages de la pêche industrielle et soutenir la pêche artisanale, plus écologique et fortement génératrice d’emplois. L’association compte aujourd'hui 9 collaborateurs dont 4 chercheurs.

Engagée auprès des décideurs et du grand public, BLOOM s’appuie sur la recherche scientifique pour démontrer la non durabilité de la pêche industrielle et mener ses actions de sensibilisation. Ses donateurs particuliers, au nombre de 6 544, représentent en 2019, 68 % des fonds récoltés. Découvrez comment BLOOM a réussi à multiplier les dons réguliers par 4 grâce au prélèvement automatique via GoCardless.

Dons ponctuels versus dons réguliers

Jusqu’en 2016, l’association BLOOM prélevait ses dons uniquement par carte bancaire. Comme beaucoup d’associations, BLOOM a d‘abord privilégié ce mode de collecte, à l’origine toutefois de nombreux échecs : « Le problème avec la carte bancaire, c’est qu’il y a beaucoup de rejets : 24 % en moyenne sur l’année 2016 », rappelle Fanny Troya Reuter, chargée de collecte digitale. Les dons réguliers, par opposition aux dons ponctuels, ne représentaient alors que 7 % de la totalité des dons. Arrivée chez BLOOM en novembre 2016, Fanny Troya Reuter, qui venait d’une association de parrainage, a décidé d’adopter une nouvelle stratégie de levée de fonds : le prélèvement automatique. « L’enjeu était de réussir à convertir nos donateurs à ce nouveau mode de prélèvement. Pour cela, il nous fallait une solution garantissant la fluidité des parcours de dons ». Après avoir prospecté plusieurs solutions de suivi des paiements en ligne, elle découvre et adopte GoCardless en mai 2017.

De la carte bancaire au prélèvement automatique, avec GoCardless

GoCardless nous permet de prélever les dons sans friction pour nos donateurs. Il leur suffit de signer un mandat d’autorisation en ligne, après quoi, ils n’ont plus à se soucier de rien.

Côté technique, l’intégration dans l’interface de paiement de BLOOM s’est faite rapidement, via iRaiser, le spécialiste de la collecte de fonds en ligne pour les associations et organisations à but non lucratif.

Aujourd’hui, près de 80 % des dons réguliers, se font par prélèvement automatique sur compte bancaire . « Ces derniers représentaient 7 % de la collecte grand public en 2016 et sont passés à plus de 30 % de la collecte grand public en 2019 », précise Fanny.

GoCardless a aussi permis de réduire sensiblement les temps de traitement des prélèvements.

Avec les prélèvements sur carte bancaire, nous avons un taux de rejet de prélèvement important et chaque mois, nous devons faire un suivi des arriérés. Avec Gocardless, nous avons très peu de rejets de prélèvement, c’est un gain de temps énorme car cela ne nous demande presque pas de suivi.

Dernier résultat non négligeable : un taux d’échec quasi-nul. « Le taux moyen de rejet d’un prélèvement automatique en 2019 n’était que de 0,4 %, contre 7,85 % pour la carte bancaire ».

GoCardless, pour prélever des dons à l'international

Pour 2020, BLOOM, dont 5 % des donateurs réguliers se situent hors de France, envisage de lancer un appel aux dons internationaux. GoCardless, déjà implanté à l’international, s’avère là encore le partenaire idéal. Grâce à la fonctionnalité “paiements internationaux” de GoCardless, BLOOM peut percevoir en euros les dons effectués en devises depuis l’étranger.