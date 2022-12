L’évolution des tarifs

Pourquoi les tarifs de GoCardless changent-ils?

GoCardless simplifie les paiements professionnels depuis 2011.Au cours des 10 dernières années, nous avons procédé à des investissements réguliers pour améliorer notre offre auprès des quelques 60 000 entreprises qui utilisent désormais nos services chaque mois. Nous avons notamment étendu et optimisé les intégrations avec nos partenaires (dont Xero, Sage et bien d'autres), mis à niveau notre tableau de bord et notre API, développé de nouveaux produits tels que notre outil de relance intelligente des paiements, Success+, et lancé de nouveaux services parmi lesquels la conversion de devises, ainsi que notre service de paiement plus rapide, le paiement bancaire instantané, qui vous permet d'envoyer des demandes de paiement ponctuelles qui sont immédiatement prélevées et confirmées.Plus récemment, nous avons également lancé notre toute nouvelle plateforme client ainsi que l'Université GoCardless qui vous permettent de développer vos compétences et de profiter pleinement de tous les avantages de GoCardless à votre rythme.Il s'agit de la première évolution significative de nos tarifs et nous pensons qu'elle se justifie par les services que nous proposons. Nous n'avons pas pris la décision de modifier nos tarifs à la légère, car nous sommes conscients de son impact sur les entreprises et leurs propriétaires. Néanmoins, certains de nos tarifs en vigueur depuis 2011 ne sont plus viables.

De quelle manière les tarifs qui me sont appliqués vont-ils évoluer?

Les tarifs figurant sur notre page tarifaire s'appliquent déjà à tous les clients qui ont souscrit les services GoCardless depuis le 19 novembre 2019. Nous sommes en train d'appliquer cette nouvelle structure tarifaire à nos clients existants. Si vous avez souscrit aux services GoCardless avant le 19 novembre 2019, nous veillerons à vous avertir, 60 jours à l'avance, de l'application de cette nouvelle tarification à votre compte.

Quand cette évolution tarifaire interviendra-t-elle?

Si vous avez reçu une notification d'évolution tarifaire de notre part en novembre 2019, cette nouvelle tarification est appliquée à votre compte depuis le 1er février 2020. Si vous avez reçu une notification d'évolution tarifaire de notre part en septembre 2021, votre nouvelle tarification s'appliquera à compter du 1er décembre 2021. Nous allons poursuivre la mise à jour de nos plans de tarification au cours des prochains mois, en veillant à ce que tout le monde bénéficie d'une période de préavis de 60 jours avant l'entrée en vigueur de toute modification, conformément à notre Contrat de marchand GoCardless.

Pourquoi n'ai-je pas été informé de cette nouvelle tarification?

Nous sommes en train d'appliquer cette nouvelle structure tarifaire à nos clients existants. Si vous n'avez pas encore été informé, nous vous contacterons prochainement en veillant à ce que vous disposiez d'un préavis de 60 jours avant l'application de cette nouvelle tarification à votre compte.

Pourquoi l'application de cette nouvelle structure tarifaire a-t-elle pris si longtemps ?

Lorsque la pandémie de COVID-19 s'est déclarée, nous avons pris la décision de geler tout changement tarifaire pour les marchands existants afin d'aider nos clients à traverser cette période difficile.

Suite à un changement dans l'application de la loi fiscale en avril 2020, les services de GoCardless ne rentraient plus dans le cadre de l’exonération de TVA. Les autorités fiscales nous ont demandé d'appliquer la TVA sur l’ensemble de nos frais au taux réglementaire en France (soit actuellement 20 %). En raison de l'entrée en vigueur de cette mesure en pleine pandémie de COVID-19, nous avons décidé d'absorber le coût de la TVA pour les clients existants jusqu'au 1er septembre 2020 afin de leur offrir une période de préavis prolongée.Le plan tarifaire actualisé, qui entrera en vigueur le 1er décembre 2021, constitue le premier changement sous notre contrôle que nous apportons à votre compte.

Je suis une association. Cette évolution tarifaire s'applique-t-elle à moi ?

Si vous êtes une association avec SIREN, vous pouvez bénéficier de notre nouveau plan tarifaire destiné aux associations qui sera mis en place à partir du 1er janvier 2022. De plus amples informations sur ce plan sont disponibles ici.

Qu'est-ce qu'un surcoût pour transaction de montants élevés et pourquoi le facturez-vous?

Bon nombre de nos clients ont exprimé le besoin de percevoir des paiements d'un montant supérieur. Auparavant nous n'étions pas en mesure de satisfaire ce besoin en raison d'un risque plus élevé de fraude et de rejet de paiement inhérent aux transactions de montants élevés. Nous répondons à cette demande en instaurant un surcoût pour transaction de montants élevés, afin que les clients puissent désormais percevoir des paiements d'un montant supérieur. Les clients qui ne prélèvent pas de paiements d'une valeur élevée ne seront pas concernés. Ce surcoût de 0,3 % ne s'applique qu'à la partie du paiement qui dépasse le seuil défini (par exemple, le seuil pour les clients français est de 2 000 €). Vous pouvez vous référer à la page de tarification de notre site Web pour en savoir plus sur le seuil qui s'applique dans votre cas.Veuillez noter que le surcoût pour transaction de montant élevé s'applique uniquement aux transactions nationales. Les transactions internationales et les transactions par paiement bancaire instantané ne sont pas concernées.

Facturez-vous les transactions qui n'aboutissent pas ou les rejets de paiement?

En Allemagne, en Autriche ou aux États-Unis, des frais de rejet de paiement et d'échec de transaction seront applicables. Ils reflètent les coûts qui nous sont facturés par nos banques sponsors sur ces marchés.Si vous résidez dans l'un des autres pays où nous proposons nos services, nous continuerons de ne pas facturer les transactions qui n'aboutissent pas ou les rejets de paiement.

Je prélève un grand nombre de paiements chaque mois. Une tarification basée sur le volume est-elle proposée par GoCardless ?

Oui. Dans certains cas, et en fonction de votre volume de transactions, vous pouvez négocier un meilleur tarif en souscrivant un contrat annuel pour nos services. Si vous souhaitez discuter de la tarification personnalisée basée sur le volume, contactez notre équipe commerciale ici.

Que se passe-t-il si je prélève des paiements auprès de clients finaux dans différents pays ?

Dans le cadre de notre nouvelle tarification, vous pouvez toujours prélever des paiements internationaux et les faire verser sur vos comptes bancaires existants. Le principal changement réside dans le fait que toutes les transactions internationales traitées en dehors de votre ou de vos programmes nationaux seront désormais soumises à notre plan tarifaire international. Cela inclut également l'accès à notre service de conversion de devises sans frais supplémentaires, afin que les paiements puissent être convertis dans votre devise nationale avant d'être versés sur votre compte.

Veuillez contacter notre équipe d'assistance pour en savoir plus sur votre tarification actuelle.