Alternativen zu & Vor-/Nachteile von Stripe

Stripe ist bei vielen Unternehmen aller Größen, die alternative Zahlungsmethoden nutzen, sehr beliebt. Doch auch wenn das umfangreiche Angebot des gut etablierten Unternehmens viele Vorteile bietet, gibt es durchaus Verbesserungspotenzial. In diesem Artikel finden Sie einen Überblick über die Vor- und Nachteile von Stripe sowie eine Liste der wichtigsten Unternehmen, die ähnliche Zahlungsservices in Deutschland anbieten.

In der sich schnell verändernden FinTech-Welt gibt es mittlerweile immer mehr Lösungen für die Zahlungsabwicklung offline als auch im Online-Bereich. Alle Zahlungen, die nicht auf Bargeld oder Zahlugnskarten beruhen, werden als alternative Zahlungsmethoden bezeichnet – darunter fallen Überweisungen also ebenso wie Wallets. Und es sind besonders diese alternativen Zahlungsmethoden, die in unserer digitalisierten Welt mmer mehr an Bedeutung gewinnen. Wir haben die Vor- und Nachteile von Stripe, einem der beliebtesten Zahlungsdienstleistungsunternehmens, für Sie zusammengefasst und uns nach in Deutschland verfügbaren Alternativen umgesehen.

Die Vor- und Nachteile von Stripe

Stripe ist ein mittlerweile sehr gut auf dem Markt etabliertes Unternehmen mit einem umfangreichen Produktportfolio – das hat natürlich viele Vorteile. Doch da niemand perfekt ist, gibt es auch einige Dinge, die von Nutzer:innen bemängelt werden. Wir haben uns die Vor- und Nachteile angesehen und die wichtigsten für Sie zusammengefasst.

Vorteile von Stripe

Das Angebot von Stripe umfasst eine Vielzahl von Services, darunter beispielsweise automatisierte Rechnungsstellung, die Abwicklung von Online-Zahlungen, eine Buchhaltungsautomatisierung und mittlerweile auch Zahlungskarten.

Stripe ist aktuell in rund 47 Ländern verfügbar, was wichtig ist, wenn Ihr Unternehmen in mehreren Märkten aktiv ist.

Nachteile von Stripe

Stripe bietet vorgefertigte Turnkey-Lösungen an – das hat zwar viele Vorteile, kann aber auch negativ sein, wenn die Workflows nicht mit den Vorgehensweisen und Anforderungen Ihres Unternehmens zusammenpassen.

Da das gesamte System von Stripe auf Zahlungskarten basiert, sind die Dienste nicht immer ideal für die online mittlerweile notwendigen alternative Zahlungsmethoden.

Der Support von Stripe ist leider limitiert, was oft zu Unzufriedenheit bei den Kund:innen führt.

Wenn es in Ihrem Unternehmen noch keine entsprechende IT-Infrastruktur gibt, kann es kostenintensiv sein, die für Stripe notwendigen SSL-Zertifikate und APIs zu implementieren.

Die Einrichtung von Stripe, bis Sie es nutzen können, ist nicht ganz einfach und kann dementsprechend zeitintensiv sein.

Alternativen zu Stripe

Wenn Sie nach einer Alternative zu Stripe suchen, ist es wichtig, dass Sie die verschiedenen Möglichkeiten genau abwägen. Nur so können Sie eine moderne Zahlungsinfrastruktur entwickeln, die wirklich zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passt – unter Umständen kann auch eine Kombination aus zwei oder mehreren Angeboten die beste Lösung sein. Die wichtigste Frage, mit der Sie beginnen müssen, ist, welche Angebote es in Deutschland überhaupt gibt. Deshalb haben wir die wichtigsten, in Deutschland agierenden Anbieter für Sie zusammengefasst.

GoCardless

GoCardless ist ein weltweit marktführendes Unternehmen im Bereich der Zahlungsdienstleistungen. Im Portfolio des Unternehmens befindet sich ein gut durchdachtes Angebot für Bankzahlungen, das neben Integrationen für Abo- und Einmalzahlungen auch die Rechnungsstellung inkludiert. Über das umfangreiche Partnernetzwerk von GoCardless können Sie Ihren Finanzsystemen alle möglichen praktischen Integrationen hinzufügen: Die Möglichkeiten reichen hier von Buchhaltung und Abrechnung über Mitgliederverwaltung bis hin zu E-Commerce-Anwendungen – und es werden laufend mehr. Durch die Nutzung von APIs wird die Kompatibilität des GoCardless-Angebots mit moderner Software sichergestellt, sodass es sich nahtlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur einfügt. Besonders positiv hervorgehoben wird von GoCardless-Kund:innen immer wieder der hervorragende Support.

Da GoCardless jedoch keine Zahlungskarten unterstützt, kann ein zweiter Zahlungsdienstleister notwendig werden, der auch Zahlungen mit Karte oder Wallets anbietet.

PayPal

Die vielleicht bekannteste Alternative zu Stripe ist PayPal. Wenn es Ihr Ziel ist, den Zahlungsvorgang im Online-Shop für Ihre Kund:innen so einfach wie möglich zu machen, ist PayPal eine gute Lösung. Da jedoch viele Kund:innen andere Zahlungsmöglichkeiten PayPal vorziehen, sollten Sie dies mithilfe eines anderen Services auch anbieten, um nicht an der Kasse Käufer:innen zu verlieren.

Aus Sicht der verkaufenden Unternehmen bietet PayPal den Vorteil, dass die Einrichtung und Implementierung sehr einfach ist – doch das hat seinen Preis und die Transaktionsgebühren sind bei diesem Service nicht zu unterschätzen. Außerdem birgt PayPal einige Sicherheitsrisiken, die Sie sich vorab genauer ansehen sollten.

Adyen

Das niederländische Unternehmen Adyen bietet umfangreiche Finanzservices an, die sich von Online- und On-Premise-Zahlungsmöglichkeiten über Finanzmanagement-Tools bis zu Zahlungskarten erstrecken. Adyen bietet sehr viele Zahlungsmöglichkeiten an, sodass für alle Kund:innen das richtige dabei ist. Dabei sind wirksame Systeme zur Betrugsprävention integriert und für Unternehmen, die eine Lösung für mehrere Kanäle brauchen, ist das Angebot von Adyen besonders praktisch.

Doch auch Adyen ist ein Unternehmen, das sich vorwiegend auf Kartenzahlung spezialisiert, sodass nicht alle alternativen Zahlungsmöglichkeiten abgedeckt werden. Problematisch kann auch sein, dass Adyen nicht genug Informationen bezüglich fehlgeschlagener Zahlungen bietet und es auch keine Übersicht über die Zahlungshistorie der Kund:innen gibt – das resultiert in mehr fehlgeschlagenen Zahlungen, welche für Ihr Unternehmen teuer werden können. Und die Tatsache, dass die Möglichkeiten der automatisierten Kund:inneninteraktionen von Adyen begrenzt sind, bedeutet, dass Sie als Unternehmen sich selbst um Benachrichtigungen und dergleichen kümmern müssen, was sehr zeitintensiv sein kann.

Weitere Anbieter von Zahlungsservices

Es gibt neben den drei bereits genannten Alternativen natürlich noch viele weitere Zahlungsdienstleistungsunternehmen auf dem Markt, doch sind viele davon in Deutschland nicht verfügbar oder haben ein viel begrenzteres Angebot. Einige interessante Beispiele haben wir hier für Sie zusammengefasst – bedenken Sie aber, dass diese Liste nicht erschöpfend ist, insbesondere, weil sich der FinTech-Markt ständig verändert.

Worldline und Payone

Das französische FinTech-Unternehmen Worldline übernahm 2020 Ingenico und wurde so zu einem weltweit führenden Anbieter für Zahlungsdienstleistungen. Worldline bietet neben Zahlungsservices für den Einzelhandel und ein Portfolio für Finanzinstitute über das Joint Venture Payone auch umfangreiche Lösungen für den E-Commerce-Bereich an.

Payoneer

Payoneer hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweite Zahlungen zu vereinfachen – es ist somit eine echte Konkurrenz zu PayPal, da diese beiden sich sowohl im Angebot als auch in der einfachen Einrichtung ähneln – wobei Payoneer seine Kund:innen oft günstigere Konditionen bietet. Die Plattform bietet neben der Rechnungsstellung Zahlungsmöglichkeiten per Überweisung, Kreditkarte oder Bankeinzug in unterschiedlichen Währungen auf der ganzen Welt und besticht durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen sehr guten Support.

Mollie

Das FinTech-Unternehmen Mollie ist eine gute Anlaufstelle, wenn Sie einen Weg suchen, Ihren Kund:innen praktische Online-Zahlungen anzubieten. Sie können über Mollie neben dem Checkout bei Ihrem Online-Shop auch wiederkehrende Zahlungen managen und Zahlungsaufforderungen verschicken. Besonders hervorzuheben ist, dass Mollie alle gängigen Zahlungsarten von Klarna über PayPal und Kreditkarten bis zu Überweisungen unterstützt.

TrueLayer

TrueLayer entwickelt Infrastruktur, die digitale Finanztechnologien ermöglicht. Das Unternehmen ist damit Teil des Open-Banking-Sektors, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat, mithilfe von Programmierschnittstellen Bankgeschäfte jeder Art sicherer und einfacher zu gestalten. TrueLayer zählt somit nicht zu den Zahlungsdienstleistungsunternehmen, obwohl es mittlerweile auch selbst ein limitiertes Angebot an Open-Banking-Zahlungsmethoden hat.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.