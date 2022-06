Die besten Optionen für Geschäftskonten mit Lastschrifteinzug

Sie wollen Sich mit Ihrer Geschäftsidee selbstständig machen und ihr eigenes Unternehmen gründen? Je nach Ihrem Geschäftsmodell könnte es sein, dass Sie ein Geschäftskonto benötigen, dass Lastschriften von Ihren Kunden einziehen muss. Dabei könnte es allerdings schwierig werden, denn nicht alle Banken bieten ein kostenloses Geschäftskonto mit Lastschrifteinzug an. Dabei bietet es sich an, nach einem externen Anbieter auf die Suche zu gehen – einer davon könnte GoCardless sein.

Geschäftskonto mit GoCardless

GoCardless verfügt über eine einfach zu bedienende Plattform, die es Händlern ermöglicht, ihre Zahlungseingänge zu moderieren und zu automatisieren. Außerdem lässt sich GoCardless in andere Cloud-basierte Buchhaltungssysteme integrieren, um manuelle Prozesse zu reduzieren.

Beispielsweise lässt sich GoCardless mit mehr als 300 Partnern für Buchhaltung und Mitgliedschaften integrieren. Dies ermöglicht die sofortige Einbindung von Zahlungserfassungsdaten in Ihren Workflow, ohne dass manuelle Arbeit erforderlich ist.

Zudem verbringen Unternehmen, die GoCardless verwenden, rund 59 % weniger Zeit mit der Verwaltung von Zahlungen.

Geschäftskonto mit SEPA-Lastschrift mit GoCardless

GoCardless bietet eine schnelle und einfach einzurichtende SEPA-Lastschrift für EU-Händler an. Mit GoCardless können Sie in weniger als einem Tag mit der Entgegennahme von Zahlungen starten und zudem vereinfacht GoCardless den Prozess, um mit der Entgegennahme von Zahlungen in anderen Märkten zu beginnen.

Herkömmliche SEPA-Lastschriften werden über eine Bank abgerufen, was einen beschwerlichen Prozess erfordert, der von Land zu Land unterschiedlich ist. Zudem benötigt der Einrichtungsprozess viele Schritte, zum Beispiel das Abrufen einer Kreditidentifikationsnummer (CID), was Wochen dauern kann. Außerdem müssen Händler dies oft in jedem Markt tun, in dem sie tätig sein wollen, was ein umständlicher Prozess sein kann.

Können Lastschriften mit GoCardless auf ein privates Bankkonto eingezogen werden?

Ja, über Anbieter wie GoCardless ist es möglich, SEPA-Lastschriften auf ein privates Bankkonto abzuwickeln.

Die fortschreitende Technologie und das Aufkommen von Dienstleistern wie GoCardless bedeutet, dass das Lastschriftverfahren und seine vielfältigen Vorteile für kleine Unternehmen und Privatpersonen zu geringen Kosten verfügbar sind.

Für Einzelunternehmer und Privatpersonen kann GoCardless Lastschriftzahlungen auf ihre persönlichen Konten abrechnen. Bei einem eingetragenen Unternehmen werden die Mittel auf ein Geschäftskonto eingezahlt, das im Namen des Unternehmens geführt wird.

Im Gegensatz zu herkömmlichen SEPA-Lastschriftlösungen, die von Banken und Büros angeboten werden, ist GC schnell, einfach und kostengünstig einzurichten, was es zu einer großartigen Lösung für kleine Unternehmen und Einzelunternehmer macht. Es gibt keine Einrichtungskosten oder Umsatzanforderungen.

Die Cloud und herkömmliche Bankeinzugssysteme

Normalerweise sind herkömmliche Bankeinzugsysteme nicht für eine moderne Cloud-Umgebung ausgelegt. Diese Systeme sind schwer zugänglich, basieren auf analogen Prozessen und verfügen nicht über integrierte Intelligenz oder Integrationen. Sie sind dateibasiert und erfordern eine Menge Verwaltungsarbeit. Zwei Drittel der Kosten für die Annahme wiederkehrender Zahlungen entstehen durch Personal-/Verwaltungszeit, nicht durch Bearbeitungsgebühren.

GoCardless bietet dazu die perfekte Lösung, denn es verfügt über eine einfach zu bedienende Plattform, die es Händlern ermöglicht, ihre Zahlungseingänge zu modernisieren und zu automatisieren. Außerdem lässt sich GC in andere Cloud-basierte Buchhaltungssysteme integrieren, um manuelle Prozesse zu reduzieren.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen beiAd-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.