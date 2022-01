Terminal de Paiement : Comparatif TPE 2021

Avant de choisir un terminal de paiement électronique, il est essentiel de connaître les critères pour pouvoir cerner les principales différences entre le terminal de paiement mobile, ou fixe, avec une connexion Wifi ou 3G. En effet, il peut être difficile de choisir entre ces différents types de TPE, pour cela, il est essentiel de consulter un comparatif de terminal de paiement.

En effet, le choix du terminal de paiement dépendra de plusieurs critères, comme le type d’activité avec un local commercial ou non, le volume de chiffres d’affaires, de ventes… Il est essentiel de se pencher sur le choix optimal du TPE pour certains entrepreneurs, car la carte bancaire est désormais un moyen de paiement incontournable.

Pourquoi ne peut opter pour le Terminal de Paiement Mobile ?

Le paiement sans contact est désormais incontournable et est le moyen de paiement privilégié par les particuliers en France. Ainsi, un entrepreneur qui encaisse de manière quotidienne des petites sommes devra opter pour un terminal de paiement mobile pour faciliter les transactions.

Il est important de prendre plusieurs critères en considération, comme le prix du TPE, l’application mobile et son design, la possibilité d’utiliser l’appareil avec ou sans téléphone ou avec un réseau WI-FI.

Il faut savoir qu’un TPE mobile acheté au sein d’un établissement bancaire propose en outre plusieurs manières de facturer. Il peut s’agir d’une facturation sur la base d’un montant fixe lors de l’achat du terminal mobile, un abonnement mensuel ou une commission sur chaque transaction. Il est ainsi essentiel pour un entrepreneur qui a un volume de transactions important, de choisir le TPE le moins cher pour éviter des coûts importants.

Lors du choix du TPE, il est essentiel de choisir un appareil qui accepte les cartes de paiement qui fonctionnent avec les réseaux Visa et Mastercard. Tout entrepreneur qui dispose d’une clientèle avec un pouvoir d’achat élevé devra opter pour un terminal qui accepte le réseau American Express. Il est également essentiel de choisir un terminal de paiement qui est compatible avec Apple Pay et Google Pay.

Il est essentiel de choisir un terminal de paiement par rapport au volume d’encaissement. Ainsi, pour le TPE avec plusieurs milliers d’euros par mois, certains fournisseurs proposent des taux avantageux sur les paiements avec les cartes de paiement françaises et seront ainsi à privilégier.

Pour des volumes plus importants, d’autres fournisseurs proposent un lissage des coûts et une réduction des coûts concernant les transactions.

Ainsi, tout entrepreneur devra prendre en compte lors du choix du fournisseur le nombre de transactions SEPA et hors SEPA, car les fournisseurs facturent des pourcentages différents.

Comparer les TPE mobiles et les TPE traditionnelles

Ainsi, un commerçant, un chauffeur de taxi, un petit entrepreneur dans le secteur des services (coiffure, esthéticienne, commerçant de proximité…), pourront opter pour le TPE mobile. Ce dernier se transporte facilement et permet des transactions rapides contrairement aux TPE traditionnels.

Les TPE traditionnels sont plus difficiles à obtenir en raison des procédures longues et fastidieuses. Il faut tout d’abord ouvrir un compte professionnel au sein d’une banque classique et souscrire un contrat de vente à distance (VAD), qui demande du temps et du temps à passer dans des procédures administratives.

Il est également important de choisir un TPE qui correspond aux besoins de l’entrepreneur. Ainsi, certains appareils proposent une imprimante intégrée pour les reçus si les clients désirent l’obtenir. On peut également opter pour un terminal de paiement qui propose des reçus par SMS et E-mail pour des transactions beaucoup plus fluides et qui permettent de diminuer le temps d’attente en caisse.

Il est en outre essentiel après avoir lu cet article de se rendre sur les sites des différents fournisseurs de terminaux de paiement pour affiner son choix, après avoir déterminé ses principaux critères et besoins.

