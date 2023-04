Un site de dons en ligne attrayant et efficace permet de lancer et réussir une collecte de fonds pour un but non lucratif. Le site doit répondre aux questions des donateurs qui recherchent des informations sur vous, leur inspirer confiance et les inciter à contribuer à votre cause. Dans cet article nous vous présentons quelques conseils pour créer un site Web de don efficace et réussi.

Soigner la communication

Bien communiquer l’objectif et l’impact de votre action

Le site de dons en ligne doit clairement présenter le problème que vous résolvez par votre action et l’impact de votre solution, pour que les donateurs potentiels prennent conscience de l’enjeu et fassent un don à vous plutôt qu’à une autre organisation. Ensuite, ils voudront aussi être surs que leur argent sera vraiment utilisé pour la cause que vous soutenez. Pour cela, veillez à inclure des preuves concrètes de vos actions : des exemples, des statistiques ou des témoignages qui apporteront de la transparence et crédibilité.

Une présentation soignée du formulaire de donation ajoutera de la valeur par son impact visuel. Ce contenu visuel doit ensuite être cohérent sur tous les canaux d’information : qu’il soit diffusé sur les réseaux sociaux ou intégré au site Internet.

Optimiser le site pour les appareils mobiles

Le mobile est devenu un objet incontournable : 95 % de la population française âgée de 15 ans et plus est équipée d’un smartphone1. Il est aussi devenu l’un des principaux moyens pour réaliser des achats en ligne. C’est également un dispositif privilégié pour s’informer, partager et faire des dons à des organismes à but non lucratif. La moitié2 du trafic sur les sites web à but non lucratif provient d'utilisateurs de téléphones portables et de tablettes. Il est donc important d’optimiser les images et les polices pour les écrans de petits appareils et choisir un design avec une navigation adaptée aux mobiles. (Et le tester sur votre smartphone !)

Accorder une priorité à la page « À propos de nous »

Cette page est particulièrement importante sur un site de collecte de dons. Les visiteurs en feront probablement l'un de leurs trois ou quatre premiers clics pour s’assurer qu’en vous soutenant ils font le bon choix. C’est vraiment l’occasion de mettre en valeur ce que vous faites sur une page mémorable et significative. Présentez votre organisation et votre histoire d’une manière authentique et captivante, avec des photos et un contenu attrayant mais concis. Tenez-vous aux faits marquants sans encombrer la page avec des informations inutiles, telles que rapports, déclarations de la mission ou des présentations trop longues. Veillez en revanche à bien enregistrer des informations financières et légales sur le statut de votre organisation, afin de répondre aux exigences de diligence.

Simplifier le processus de don

Une fois que vos donateurs potentiels auront trouvé votre site, simplifiez-leur la tâche et faites bien ressortir le bouton de dons dans le menu de navigation ou de la page. Bien placé et de couleur vive, ce lien mènera les donateurs directement à la page de dons.

Cette dernière ne doit pas ressembler à une simple page de paiement. Elle doit rappeler brièvement aux gens la cause qu’ils vont soutenir. Par exemple, les montants peuvent être saisis à l’avance avec une courte description informant du « pourquoi » de votre cause.

Vous pourriez intégrer un « thermomètre » d’objectif de dons, qui est un outil visuel efficace pour voir en temps réel les dons reçus et encourager la participation.

Et finalement, n’hésitez pas à inclure une option de paiement récurrent pour faciliter des dons réguliers et fidéliser des donateurs. Une fois convaincus de l’intérêt de votre cause et de votre organisation, ils apprécieront la simplicité et le gain de temps grâce aux formulaires de dons récurrents dématérialisés.

GoCardless simplifie la collecte de paiements uniques et récurrents

Avec GoCardless, les organismes caritatifs ou les fondations peuvent facilement collecter automatiquement leurs dons par prélèvement bancaire. C’est une collecte de dons digitalisée 100 % en ligne, avec une gestion administrative simplifiée. La maîtrise des coûts est complète, sans frais d'installation, ni coûts cachés, mais uniquement des frais sur les prélèvements réussis.

Pour les paiements uniques nous utilisons Instant Bank Pay qui est généralement 54 % moins chers que les transactions par carte en ligne. Les paiements réguliers se font par prélèvement. C’est la solution idéale pour collecter un don récurrent. Le donateur crée un mandat de prélèvement autorisant un paiement ponctuel ou récurrent, avec des dates, une fréquence et des montants ajustables si nécessaire.

De plus, nous proposons un plan de tarification dédié aux associations à but non lucratif pour qu’elles puissent accéder aux outils de paiement dont elles ont besoin sans compromettre l'expérience des donateurs.