Réduction d’impôts pour frais de comptabilité en 2021

Souvent, les entreprises de petite et moyenne taille, ou les micro-entreprises, s’occupent en interne de leur comptabilité, par souci d’économie. Or, en France, il est possible de récupérer une partie des frais engagés pour la comptabilité de votre entreprise, sous conditions évidemment.

Nous allons donc vous expliquer ici comment bénéficier d’une réduction d’impôts pour vos frais de comptabilité. Nous introduirons tout d’abord les conditions d’accès à cette réduction, puis nous vous expliquerons comment procéder pour y avoir droit.

Grâce à tout cela, votre entreprise pourrait bien faire des économies, tout en ayant une comptabilité tenue par des professionnels. Un gain de temps et d’argent en simultané, c’est suffisamment rare pour être souligné !

Les conditions pour avoir droit à une réduction d’impôt pour frais de comptabilité

La réduction d’impôts accordée aux entreprises pour frais de comptabilité dépend de plusieurs critères.

Tout d’abord, l’entreprise doit déclarer ses revenus pour les impôts dans une des catégories suivantes : BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ; BNC (bénéfices non commerciaux) ; BA (bénéfices agricoles). Cela couvre une très grande partie des entreprises. Il faudra aussi que l’impôt sur le revenu, calculé au barème progressif, soit dû. Il s’agit en effet d’une réduction d’impôt et non d’un crédit d’impôt. Il faut donc que l’entreprise soit redevable. Si vous ne payez pas d’impôts, vous n’aurez évidemment pas le droit à une réduction.

Ensuite, votre chiffre d’affaires ne doit pas dépasser les seuils officiels applicables aux micros-entreprises, soit 176 200 € par an pour les activités commerciales et l’hébergement, et 76 200 € pour les prestations de services et les professions libérales.

Votre entreprise doit aussi adhérer à un centre de gestion agréé, à une association agréée ou à un organisme mixte de gestion agréé. Selon le site impots.gouv.fr, les centres de gestion agréés (CGA) « exercent des missions en matière de gestion et de prévention des difficultés économiques et financières de leurs adhérents, d'assistance et de prévention fiscales et d'examen des déclarations et documents communiqués par les adhérents au profit des entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles, exerçant en entreprise individuelle ou en société. »

Enfin, il faut relever d’un régime réel d’imposition, qu’il soit normal ou simplifié.

Montant et calcul de la réduction d’impôts

Précisons d’abord que la réduction d’impôts est plafonnée à 915 euros par an.

Elle est calculée aux deux tiers du montant hors taxes de vos honoraires comptables, auxquels viennent s’ajouter les deux tiers de votre cotisation à un centre de gestion agréé (ou association agréée).

Notez également que les dépenses prises en compte pour le calcul de cette réduction d’impôts ne seront plus déductibles ensuite. Il faudra les réintégrer fiscalement à votre comptabilité.

Obtention de la réduction d’impôts

Les démarches sont très simples pour profiter de la réduction d’impôts à la suite des frais que vous avez engagés pour la comptabilité et l’adhésion à un centre agréé.

En fait, vous remplissez simplement votre déclaration, en reportant les frais que vous avez avancés.

Le calcul se fait ensuite automatiquement. Si vous avez le droit à une réduction, elle sera appliquée directement et déduite du montant de vos impôts.

Il s’agit donc une ici d’une astuce très intéressante pour faire baisser le montant de vos impôts, tout en profitant en plus des services d’un professionnel de la comptabilité. Une solution gagnante à tous les niveaux donc. Rappelez-vous en effet que lorsque vous confiez votre comptabilité à un tiers, ce dernier s’assure de la légalité de vos déclarations, garantissant ainsi un meilleur fonctionnement à l’entreprise. La comptabilité est une partie très importante, bien qu’immergée, de la vie de l’entreprise.