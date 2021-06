Puisqu’un ratio est un rapport mathématique entre deux variables, un ratio financier est un indicateur entre deux données financières d’une entreprise, issues de documents comptables tels que le compte de résultat ou le bilan. Le ratio financier peut également s’exprimer sous différentes formes (un coefficient, un indice ou un pourcentage) selon les valeurs choisies et le mode de calcul adopté.

Il n’existe donc pas un ratio financier au sens strict du terme, mais plusieurs. Ces indicateurs de la santé financière d’une entreprise peuvent ainsi témoigner, par exemple, de la rentabilité de celle-ci, de la structure de ses coûts, de sa productivité, de ses liquidités, etc. Si certains les différencient à partir des documents qui permettent de les calculer, il semble plus simple de les séparer par catégorie, selon les domaines dont ils relèvent :

la rentabilité

la structure financière

la trésorerie

l’activité

Les ratios financiers : l’analyse de la rentabilité

Le compte de résultat fournit des informations qui permettent d’évaluer la rentabilité d’une entreprise, de la comparer à ses concurrents, mais aussi d’analyser les coûts par rapport aux prix.

Les calculs les plus utilisées sont :

par rapport au résultat net : résultat net/chiffre d’affaires

par rapport à l’excédent brut d’exploitation : excédent brut d’exploitation/chiffre d’affaires

par rapport aux moyens financiers : résultat net/capitaux propres

Pour être tout à fait complet, il faut également citer le calcul du taux de marge commerciale, c’est-à-dire le calcul du pourcentage du chiffre d’affaire restant après les achats nécessaires à sa réalisation :

(chiffre d’affaires – achats biens et/ou services)/chiffre d’affaires

Bien que nous ne l’ayons pas précisé ci-dessus, il est plus pertinent de réaliser ce calcul hors taxe.

Les ratios financiers : l’analyse de la structure financière

Ces ratios permettent d’analyser la structure financière de l’entreprise, notamment les notions comptables que nous avons déjà abordées, telles que le fonds de roulement net global et le besoin en fonds de roulement, et qui permettent de s’intéresser à la question du financement.

fonds de roulement net global = capitaux permanents – actifs immobilisés

besoin en fonds de roulement = actifs circulants – dettes à court terme

Parmi les autres indicateurs financiers intéressantes, il faut citer ceux qui mesurent la capacité d’une entreprise à rembourser ses dettes ou, au contraire, l’indépendance financière :

le ratio financier de liquidité = actifs/passifs (de préférence à court terme)

le ratio d’endettement = dettes/capitaux propres

Les ratios financiers : l’analyse de la trésorerie

Certains ratios financiers permettent de mieux comprendre la trésorerie et donc de mieux la gérer. Dans ce cas, le ratio financier le plus utilisé regarde la trésorerie nette en reprenant les éléments cités plus hauts : trésorerie = fonds de roulement – besoin en fonds de roulement.

Mais il est aussi possible de s’intéresser aux délais de règlement, aussi bien des fournisseurs que des clients, un ratio financier qui intéresse souvent les établissements bancaires et peut permettre de négocier une facilité de caisse plus importante :

(dettes fournisseurs/total des achats) x 360

(créances clients/total des ventes) x 360

Les ratios financiers : l’analyse de l’activité

Comme son nom l’indique, l’analyse de l’activité n’est pas toujours une analyse financière à proprement parler, mais le calcul de certains ratios vous permettra de mettre des chiffres sur des mots et des impressions, et donc d’avoir plus de recul par rapport à l’activité de votre entreprise.

Le choix dépend évidemment de votre activité. Dans le cas du commerce en ligne, par exemple, l’analyse du panier moyen ou du taux de conversion des visiteurs sont souvent des éléments clés pour mesurer l’efficacité d’un site marchand.

De manière générale, il est toujours intéressant de calculer le retour d’investissements effectués en prospection et publicité afin de voir dans quelle mesure une démarche commerciale s’est révélée payante. (en divisant simplement le montant généré par le montant dépensé).

Cela nous permet de conclure en rappelant que s’il existe un grand nombre d’outils d’analyse financière, il vous importe de choisir les plus pertinents afin que cette analyse soit utile. L’objectif n’est pas de dresser de nouveaux tableaux remplis de chiffres, mais plutôt d’utiliser à bon escient ceux fournis par la comptabilité afin de mieux comprendre le fonctionnement de votre entreprise et d’en améliorer la gestion.