Qu'est-ce qu'un Ordre de Virement Bancaire?

Les paiements sont nombreux et variés pour les entrepreneurs, comme les transactions en espèces, en chèques et également le virement bancaire qui fait partie du quotidien des chefs d’entreprise. Ainsi, on parle d’ordre de virement qui consiste à effectuer le paiement d’une prestation, exécuter un transfert ou payer un créancier.

Le virement est un jeu d’écritures qui consiste à inscrire sur le débit du compte et le crédit d’un autre compte un paiement entre deux parties. Il est essentiel de différencier le virement lui-même avec l’ordre qui trouvera son initiative de la part du détenteur du compte débiteur.

En quoi consiste un Ordre de Virement Bancaire ?

Le virement bancaire consiste à effectuer le transfert d’une somme d’argent entre deux comptes bancaires. On différencie en outre l’ordre de virement qui est un mandat qui permet au donneur d’ordre de le transmettre à son banquier.

L’ordre de virement permet d’exécuter le virement et d’effectuer le transfert d’une somme d’argent au profit d’un créancier que l’on peut également nommer le « bénéficiaire ». On parle de banquier mandataire qui s’occupera du transfert de fonds par le biais d’un jeu d’écriture.

Quels sont les différents types d’Ordre de Virement Bancaire ?

On différencie différents types d’ordre de virement bancaire comme ceux de nature ponctuels et permanents :

L’ordre de virement bancaire ponctuel : le virement ponctuel consiste à effectuer le transfert d’une somme d’argent de compte à compte. Il est également nommé « occasionnel » et concernera ainsi un achat ponctuel par exemple. Il peut également s’agit d’un transfert d’un compte épargne vers un compte courant. L’ordre de virement pour ce type de virement consistera d’exécuter le virement pour ce paiement spécifique et non-permanent.

L’ordre de virement bancaire permanent : on effectuera un ordre de virement permanent pour payer une somme récurrente tous les mois par exemple : il peut s’agir du paiement d’un loyer ou d’une facture d’électricité et d’eau pour son local commercial. Tout entrepreneur devra procéder à un ordre de virement bancaire permanent pour ce type de transactions.

En quoi consiste l’Ordre de Virement Bancaire SEPA ?

L’ordre de virement bancaire SEPA consiste à passer un ordre de virement en enregistrant certaines informations. Ces informations comprennent les coordonnées bancaires du compte comme les codes IBAN et BIC. Il est à noter que l’ordre de virement bancaire SEPA concerne à la fois les virements ponctuels et permanents.

Ainsi, lors de l’exécution du virement SEPA, le délai de réception de l’ordre et l’exécution est généralement d’un jour ou de deux jours ouvrés. La demande peut être effectuée en ligne, en agence, ou sur support papier.

L’ordre de virement hors SEPA : il est possible d’exécuter un ordre de virement hors SEPA pour un entrepreneur pour une entreprise située hors de la France. Il est indispensable de disposer du code IBAN et du code pays sur 2 lettres et une clef de contrôle sur deux chiffres.

Un modèle de lettre est à remettre à l’établissement bancaire pour effectuer un virement ponctuel pour la même banque ou une autre banque. Il est essentiel d’accompagner pour une demande écrite, la lettre avec le RIB du bénéficiaire du virement.

L’ordre de virement sera exécuté si le compte du débiteur est suffisamment approvisionné. En cas de provision insuffisante sur le compte du débiteur, l’établissement bancaire peut facturer des frais.

La lettre doit comprendre les coordonnées du bénéficiaire, la date de l’opération, le RIB, le Code Banque, le Code Guichet, le numéro de compte. La lettre doit préciser que le numéro du compte à débité est la clé RIB du bénéficiaire.

