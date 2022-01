Quelle est l’utilité d’un lien de paiement ?

Il existe plusieurs moyens pour un entrepreneur de recevoir des paiements, comme le virement bancaire, les paiements en espèces ou par chèque. Toutefois, avec le développement du e-commerce, il existe de nouvelles manières innovantes de recevoir des paiements, dont des supports que l’on ne pouvait pas imaginer il y a 10 ans.

La dématérialisation, le développement des fintech permet désormais aux entrepreneurs qui développent des boutiques en ligne, de générer des paiements via un lien de paiement ( Pay by Link).

En quoi consiste le Lien de Paiement ?

Un entrepreneur pourra générer un lien via plusieurs canaux, comme une adresse e-mail, par SMS ou par les réseaux sociaux (WhatsApp). Le client pourra ainsi, utiliser sa carte bancaire en cliquant sur le lien pour effectuer un paiement à distance.

Les canaux sont variés et peuvent concerner également un paiement via un lien internet (URL). L’entrepreneur se verra offrir plusieurs moyens innovants pour générer un lien de paiement, et permettre à ses clients de payer très facilement la prestation d’un bien ou d’un service, depuis un Smartphone, un ordinateur ou une tablette.

Les différents liens de paiement

On différencie différents liens de paiements, comme les liens à usage unique, qui seront envoyés à un destinataire particulier. On dénombre également les liens non-spécifiques qui pourront être envoyés à plusieurs clients ou des liens intégrés à une facture, qui seront générés via un logiciel de facturation.

Lien de paiement par e-mail : il est possible pour l’entrepreneur de générer un lien de paiement par e-mail. Il suffira de se rendre sur le back-office du site marchand pour enclencher la démarche de création du lien de paiement par e-mail. Il suffira pour le propriétaire du site internet de créer un ordre de paiement et de renseigner certaines informations comme l‘email du client. Ce dernier recevra par la suite un lien de paiement via e-mail, et il pourra procéder au paiement avec le moyen qui lui conviendra, pour régler la transaction.

Lien de paiement avec un URL : il suffira de créer un lien de paiement avec le Back Office marchand. Votre solution devra générer un lien unique et proposera un ordre de paiement à vos clients. Vous devrez par la suite envoyer ce lien de paiement, à vos clients. Il pourra être partagé via différents canaux que ce soit par SMS, e-mail, ou les réseaux sociaux. Vous pourrez également joindre avec ce lien de paiement avec un URL, une facture ou un devis.

Lien du paiement par SMS : l’entrepreneur pourra se rendre sur le back-office de son site internet, pour créer un lien de paiement via SMS. Il suffira de renseigner le numéro de téléphone mobile du client. Un lien de paiement lui sera envoyé par SMS et il lui suffira de sélectionner son moyen de paiement préféré, pour régler la transaction. Assurez-vous pour pouvoir générer un lien de paiement par SMS, de souscrire à un service approprié (service pack SMS).

Lien du paiement avec WhatsApp : les habitudes de consommation de vos potentiels clients ou clients actuels, changent radicalement avec le temps. En effet, tout le monde a désormais un Smartphone en sa possession, et payer via WhatsApp devient de plus en plus courant. Pour pouvoir proposer ce service à ses clients, il existe deux moyens :

- créer un lien de paiement directement via le back-office marchand

générer un lien de paiement avec l’application WhatsApp.

Il existe des tutoriels qui vous permettent de comprendre comment générer un lien de paiement via WhatsApp.

Vous avez ainsi de nombreuses possibilités de générer un lien de paiement avec votre Back Office marchand. Vous pouvez ainsi intégrer des moyens de paiement qui correspondent aux besoins de votre activité professionnelle et les proposer à vos clients. Ce qui facilitera grandement votre processus de facturation. Vous pouvez en outre recenser et classifier les sommes relatives encaissées via un lien de paiement, avec un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

