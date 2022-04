Paiements BACS : de quoi s’agit-il ?

On peut définir le paiement Bacs comme un virement électronique de fonds entre deux banques du Royaume-Uni. En effet, dans ce pays, on peut effectuer les transferts d’argent d’un compte bancaire à un autre sous diverses formes, les plus fréquemment utilisées étant « Faster Payments », « CHAPS » et « BACS ». Le BACS est le type de virement interbancaire le plus populaire outre-Manche, et on l’utilise très souvent pour des prélèvements automatiques ou pour des paiements par crédit direct.

Il existe deux types de paiements BACS: le “Direct Debit”, lorsque l’une des deux parties a obtenu l’autorisation de prélever de l’argent sur le compte bancaire de l’autre partie, et le « Direct Credit », lorsque l’une des parties dépose de l’argent sur le compte bancaire de l’autre partie.

Le système BACS est un système de paiement souvent choisi par les entreprises du Royaume-Uni. Avec ce processus, réglementé, il est possible de virer par voie électronique de l’argent, d’un compte bancaire vers un autre.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, ces paiements BACS peuvent être effectués par débit direct ou par crédit direct. Pour un paiement BACS par crédit direct, le payeur autorise son prestataire de services de paiement (PSP) à débiter son compte et créditer le compte du bénéficiaire.

Le fonctionnement du système BACS

Le terme BACS est l’acronyme de « Bankers Automated Clearing Services ». Ce système de paiement BACS est géré par une société à responsabilité limitée de seize membres portant le nom de « BACS Payment Schemes Limited », fondée en 2003.

Cette société gère, entre autres choses, le dispositif de prélèvement automatique et le système de crédit direct, de même que la compensation et le règlement des fonds. Depuis sa création jusqu’à nos jours, ce système de paiement a traité plus de 6,44 milliards de transactions pour un montant supérieur à 4,96 billions de livres sterling.

Les avantages

Le gain de temps : le système BACS est aisé à mettre en œuvre pour des paiements récurrents, car il fonctionne à chaque fois sans avoir besoin de nouvelles autorisations.

Rentabilité : les paiements BACS sont peu onéreux (0,23 £ de frais en moyenne par transaction). Les risques sont très faibles, ainsi que les coûts administratifs.

Contrôle facilité des flux de trésorerie : on bénéficie d'une très bonne transparence et l’on peut ainsi mieux gérer ses prévisions de trésorerie.

Taux d'échec très réduit : les taux d'échec des paiements sont très faibles (entre 0 et 5 %, alors qu’ils peuvent se situer entre 5 et 20 % pour les cartes).

Garantie des débits directs : les paiements par débit direct BACS réalisés de façon illégale ou par erreur sont intégralement compensés par la banque.

Les inconvénients

Longueur du délai : il faut compter trois jours ouvrables pour le traitement d’un paiement BACS.

Contrôle moindre sur les paiements, que l’on peut avoir tendance à négliger une fois qu’ils sont programmés.

Découverts interdits : en cas d’insuffisance de fonds, il peut en résulter un découvert bancaire, qui entraînera des frais.

Une solution « Débit direct » viable avec GoCardless

Ainsi que nous l’avons mentionné plus haut, les paiements BACS peuvent relever du

« Direct Credit » ou du « Direct Debit ». Dans le cas du « Direct Debit », l’entreprise peut prélever de l’argent directement depuis le compte bancaire d’un client. L’entreprise bénéficiaire contrôle les montants et les dates des prélèvements sur le compte du client. Ainsi, il n’est nul besoin d’attendre que l’entreprise débitrice prenne elle-même l’initiative du paiement. Mieux encore, pour une entreprise exerçant tout ou partie de son activité au Royaume-Uni, la garantie « Direct Debit Guarantee » protège les entreprises des paiements frauduleux. Ce système était auparavant plutôt choisi par des grandes entreprises, mais depuis l’arrivée de prestataires de prélèvements directs comme GoCardless, des entreprises de toutes tailles peuvent à présent bénéficier des avantages de ces prélèvements directs, avec tous les avantages qu’ils représentent pour les paiements récurrents, qu’il s’agisse des coûts modérés, de l’absence de risques ou du très faible taux d’échec des paiements. Avec GoCardless, tout le processus de prélèvement direct BACS est simplifié et automatisé pour l’entreprise, qui contrôle les dates et les montants, peut automatiser les paiements et tout oublier de la chasse aux paiements tardifs.

