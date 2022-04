Nouveaux moyens de paiements en 2022

De nouveaux moyens de paiement ont marqué l’année 2022 en raison de la pandémie mondiale qui a bouleversé le quotidien des Français. En effet, le coronavirus a favorisé l’émergence des transactions en ligne et du e-commerce. Les entrepreneurs ont dû s’adapter à ces nouvelles tendances et faire évoluer leur plan d’affaires, afin de répondre à ces nouvelles manières de concevoir les achats.

L’émergence du e-commerce a favorisé de nouveaux moyens de paiement en 2022. Ainsi, l’année 2022 souligne la nécessité pour les entrepreneurs en France de prendre en compte ces nouveaux moyens de consommer. Cela nécessite de prendre connaissance des nouveaux moyens de paiement pour pouvoir s’adapter à la concurrence et ainsi maintenir son activité professionnelle au goût du jour pour le maintien du chiffre d’affaires.

1er nouveau moyen de paiement en 2022 : les paiements mobiles

Le paiement mobile figure en tête du podium et a su s’imposer durant cette année 2022. En effet, il s’agit ainsi à côté de moyens de paiement traditionnels comme le chèque ou les espèces, de payer avec son Smartphone. Il est désormais courant de payer avec une application mobile comme Samsung Pay, Google Pay ou Apple Pay. Utiliser son téléphone mobile est maintenant la norme pour un simple achat en magasin que l’on pourra poser sur un terminal de paiement électronique.

2ème nouveau moyen de paiement en 2022 : les cryptomonnaies

De plus en plus de plateformes et e-commerce proposent le paiement en cryptomonnaies et monnaies virtuelles. Des entreprises très connues comme Visa et bientôt Mastercard proposeront le paiement en cryptomonnaies. Paypal a également annoncé suivre la tendance. En effet, les cartes bancaires semblent être de plus en plus nombreuses à proposer les paiements via les cryptomonnaies. Il s’agit d’un moyen de paiement qui utilise la blockchain. Du côté des entreprises, Tesla a annoncé son intérêt pour le Bitcoin.

3ème nouveau moyen de paiement en 2022 : le chatbot

Le chatbot constitue un moyen de paiement inédit et promoteur pour les entrepreneurs qui disposent notamment d’une boutique en ligne. Il s’agit d’agents en ligne qui sont chargés d’accompagner les clients dans leur processus d’achat, que ce soit pour l’obtention d’une simple information jusqu’à la validation d’une transaction.

Des entreprises comme Subway et la SNCF proposent déjà ce moyen de paiement. Il s’inscrit dans la tendance des nouveaux moyens de paiement pour l’année 2022.

4 ème nouveau moyen de paiement en 2022 : le paiement omnicanal

Le paiement omnicanal constitue un nouveau moyen de paiement pour l’année 2022. Il permet en outre de démarrer le processus d’achat via un smartphone et de le finaliser sur un ordinateur. Le client peut par exemple effectuer des recherches sur un ordinateur avant d’effectuer un achat dans une boutique physique. On parle de stratégie de paiement omnicanal afin d’augmenter les ventes et de réduire le nombre d’intermédiaires. Cette stratégie implique également de recourir au « click and collect », à travers une commande sur l’application du commerçant pour ensuite se rendre au point de vente afin de retirer le produit.

5 ème nouveau moyen de paiement en 2022 : le portefeuille électronique

Le portefeuille électronique constitue un moyen de paiement pour les achats en ligne. Le client aura la possibilité de stocker ses coordonnées bancaires comme une carte bancaire ou son IBAN. Il faudra créer un compte auprès d’un fournisseur de portefeuille électronique. Le principal avantage pour les clients est que le portefeuille électronique ne nécessite nullement de renseigner ses données bancaires lors d’un achat en ligne, envers un commerçant. Cela permet de réduire de manière significative les risques de fraude.