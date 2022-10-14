Le montant maximum d’un chèque est une question qu’un entrepreneur peut se poser lors de l’utilisation de ce moyen de paiement pour encaisser une transaction d’un client suite à la vente d’un produit ou la prestation d’un service.

Le chèque demeure un moyen de paiement encore utilisé pour l’année 2020 malgré un recul de 25 % en 2020. Ce moyen de paiement représente près de 5 % des transactions, derrière la carte bancaire, le virement bancaire ou le prélèvement SEPA.* De ce fait, un client peut potentiellement proposer ce moyen de paiement si vous êtes en mesure de l’accepter dans votre entreprise.

Après avoir pris connaissance de différentes informations comme la durée de validité d’un chèque ou encore le processus d’encaissement d’un chèque, il conviendra de prendre connaissance du montant maximum d’un chèque. Cela permettra à l’entrepreneur d’utiliser de manière optimale ce moyen de paiement pour une gestion optimale et judicieuse de la trésorerie de l’entreprise.

Quel est le montant maximum d'un chèque ?

Tout entrepreneur doit prendre connaissance du montant maximum d’un chèque. La réglementation en vigueur en France stipule qu’il n’y a pas de montant maximum d’un chèque. Toutefois, la seule limite que l’on peut constater concernant le montant maximum d’un chèque est la provision disponible sur le compte bancaire professionnel ou du client.

Que vous utilisiez un chèque pour l’achat de fournitures ou d’un service dans le cadre professionnel ou pour l’accepter comme moyen de paiement auprès d’un client, le chèque peut-être utilisé sans limite à condition que le compte bancaire soit suffisamment approvisionné.

Ainsi, un client qui émet un chèque sans provision peut faire l’objet d’une interdiction bancaire et ne plus avoir la possibilité d’utiliser ce moyen de paiement pour une durée de 5 ans. Si le client émet un chèque sans provision, il doit régler la somme à l’encontre de l’entrepreneur sous peine de risques de poursuites.

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Existe-t-il un montant minimum d’un chèque ?

Comme il a été évoqué précédemment, il n’y a pas de montant maximum d’un chèque, cependant, existe-t-il un montant minimum pour un chèque ? La réponse est non. Il n’y a pas de montant minimum pour un chèque. La réglementation en vigueur n’établit aucune restriction concernant le montant du chèque.

Est-ce que la banque vérifie le montant maximum du chèque ?

L’établissement bancaire ne procède pas à la vérification du montant maximum d’un chèque conformément à la réglementation en vigueur. Cependant, il peut y avoir une vérification du montant maximum du moyen de paiement lors d’un problème d’approvisionnement du compte ou en cas de problèmes de paiement. De ce fait, le client ou l’entrepreneur doivent s’assurer que le compte bancaire lié au chèque soit suffisamment approvisionné afin que le paiement soit effectué dans les meilleures conditions.

Lorsqu’on accepte le paiement par chèque d’un client dans le cadre professionnel, il n’est jamais sûr d’avoir une idée de la date précise lorsque la somme sera disponible sur le compte bancaire professionnel. En effet, même si l’on peut se renseigner sur le délai d’encaissement d’un chèque, il est toujours agréable de connaître la date précise où on pourra disposer des sommes payées par les clients sur le compte bancaire professionnel.

Même s’il n’existe pas de montant maximum d’un chèque, on ne sait jamais si le compte bancaire du client est approvisionné. De ce fait, vous pouvez opter pour le prélèvement SEPAqui apporte des garanties supplémentaires pour se faire payer dans les meilleures conditions.

En effet, si vous êtes un entrepreneur à la recherche d’une solution de paiement afin d’avoir un contrôle complet du processus de paiement via le prélèvement automatique, vous pouvez opter pour une entreprise comme GoCardless. Contrairement au chèque, le prélèvement SEPA permet une meilleure gestion de la trésorerie de l’entreprise et donne l’opportunité de réduire de manière considérable les impayés et les retards de paiement.

GoCardless permet de collecter directement les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires des clients. Il s’agit d’une solution peu coûteuse et très facile à mettre en place. Un autre moyen de paiement comme le chèque peut amener des retards de paiement avec la nécessité pour l’entrepreneur de relancer les factures qui ne sont pas honorées à la date d’échéance. 35 % des paiements effectués par des clients qui ne sont pas chez GoCardless sont en retard ou incorrects.

La fintech vous apporte plusieurs filets de sécurité supplémentaires pour obtenir le paiement du client à la date d’échéance sans avoir à se préoccuper que le compte du client dispose de la provision suffisante.

Les factures peuvent être générées avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage qui pourra être rapproché avec les paiements initiés par GoCardless. Ce qui vous permet de visualiser sur un tableau de bord facile d’utilisation les statuts des différents paiements, ce qui est en outre compliqué avec le chèque. Ainsi, les entreprises qui utilisent GoCardless ont constaté une réduction de 51 % des paiements en retard ou incorrects.

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Sources:

1. Banquedefrance)