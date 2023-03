Une cryptomonnaie est une monnaie numérique que vous pouvez utiliser en ligne pour acheter des biens ou des services. Parfois appelées « altcoins », ou pièces alternatives, ces monnaies fonctionnent grâce à une technologie appelée blockchain. La blockchain gère et enregistre les transactions en ligne dans un système décentralisé. Parce qu'elle est décentralisée, elle offre un niveau de sécurité plus élevé et une vérification quasi-instantanée des transactions.

Il est possible d’accepter des paiements en crypto pour son commerce. Ce paiement peut se faire par le biais d’un portefeuille, un module de paiement tel que BitPay ou Coinbase Commerce, ou encore par un point de vente via un terminal de paiement.

Avec l’augmentation de volume de transactions et les risques inhérents aux faillites des plateformes comme FTX en 2022, stocker ses cryptomonnaies de manière sécurisée est un enjeu clé pour tous les investisseurs.

Portefeuille crypto – définition et principaux types

Un portefeuille est un procédé de stockage des pièces de cryptomonnaie, ou plus précisément des clés privées qui contrôlent ces pièces. Les portefeuilles sont donc en réalité des porte-clés. La façon destocker les clés privées d'un utilisateur est donc primordial. Il y a deux principaux types de wallets crypto : hot et cold. Les portefeuilles cold sont des dispositifs physiques qui vous permettent de conserver les actifs hors ligne et offrent une sécurité renforcée. Le fait qu’ils ne sont pas directement connectés à Internet réduit considérablement la surface d'attaque pour un pirate informatique. Les cold wallets sont recommandés pour conserver de grosses sommes de cryptomonnaie. Les hot wallets sont généralement des extensions ou des applications Web. Plus simples d’utilisation, ils sont aussi moins sécurisés.

Critères de choix de wallets crypto

Le choix de wallet crypto dépendra de vos besoins et de votre profil investisseur en crypto (débutant ou pro, somme moyenne par transaction). Voici une liste des critères les plus importants à retenir lors de votre choix de portefeuille :

sécurité ;

qualité du service client ;

facilité d’utilisation ;

frais de transaction ;

prise en charge de différents OS sur desktop et mobile ;

diversité de cryptos prises en charge ;

disponibilité de la version française pour le dispositif et le service client.

Découvrez ici notre sélection des 10 meilleurs wallets crypto avec une liste des principaux avantages et inconvénients pour chaque portefeuille :

Wallet crypto Type Avantages Points négatifs Trezor One Cold aucune faille de sécurité constatée

interface ergonomique et intuitive qui convient aux débutants

tarif abordable

plus de 500 devises supportées pas de version française Ledger Nano S Cold permet de stocker +1800 devises

logiciel français

sécurité sans faille

connexion Bluetooth à votre téléphone via l’application Ledger Live prise en main un peu compliquée

app Ledger Live restrictive – seule la consultation du solde est possible Exodus Hot interface simple et très travaillée – idéale pour débutants

connectivité immédiate aux plateformes d’exchange

rapidité de prise en main service client en anglais seulement

sécurité – système de vérification par défaut lacunaire Coinbase Wallet Hot +4000 devises supportées

extrêmement simple à utiliser

interface idéale pour débutants

sécurité 2FA

approche pédagogique – explications claires pour vous lancer dans le staking ou les NFTs interface et service client en anglais seulement

risque de phishing lié à ce type de wallet Trust Wallet Hot le hot wallet le plus sécurisé

anonymat – pas besoin de renseigner d’adresse e-mail

possibilité de faire du staking logiciel disponible en français mais service client seulement en anglais

sert principalement au stockage des crypto

un hot wallet qui n’est pas intégré à une plateforme de crypto Coinomi Hot anonymat garanti et sécurité élevée grâce à la phrase de recouvrement de 24 mots

versatile

simple d’utilisation

convient aussi bien aux débutants qu’aux investisseurs pro service client en anglais

absence de régulation en France MetaMask Hot intuitif et simple d’utilisation

sécurité renforcée (mots de passe, empreinte biométrique, code PIN et phrase de recouvrement)

convient à l’échange et au stockage d’ethers et jetons basés sur Ethereum

accès aux applications décentralisées (par ex., à NFT OpenSea) avant tout un portefeuille dédié à la blockchain Ethereum et les jetons ERC-20

plutôt pour les connaisseurs ZenGo Hot app mobile accessible et facile

idéal pour débutants

plus de 80 cryptomonnaies disponibles et accès aux NFTs Ethereum et Polygon

détention de la clef privée

support client très réactif et disponible 24h/24, 7j/7 frais plus élevés que la moyenne du marché

très stricte au niveau du justificatif d’identité et domicile

attestation de provenance des fonds à fournir pour des transactions de + 20 000 euros mensuels CoolWallet S Cold plus de 10 000 cryptos prises en charge

conception unique en forme de carte à puce étanche

connexion cryptée par Bluetooth

convivial et simple à utiliser

service client sérieux et réactif



difficile de se procurer des chargeurs pour Smart Cards en Europe, en cas de défaillance de ce type de chargeur

une autre application (CoolBitX) est nécessaire pour se servir du portefeuille matériel CoolWallet

pas de prise en charge de jetons – usage limité pour les experts en crypto Argent Hot wallet Ethereum mobile

solution sécurité intéressante Guardians (on définit un wallet ou individu de confiance sans besoin de clé privée en cas de perte de téléphone)

intégration à la finance décentralisée et NFTs

transferts sans frais ! se focalise sur le réseau Ethereum

pas de version desktop

