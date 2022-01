Top 5 des modules de paiement sur Wordpress

Wordpress est désormais devenu un gestionnaire de contenu incontournable pour les entrepreneurs et permet d’accéder à des modules de paiement. Lorsqu’un entrepreneur dispose d’un site internet, il est important de connaître les meilleurs modules de paiement sur Wordpress, afin de proposer la meilleure expérience d’achat envers la clientèle, que ce soit pour l’achat d’un bien ou d’un service.Il existe plusieurs modules de paiement en ligne pour Wordpress. Il est important de cerner ses besoins avant de choisir le module de paiement. En effet, il est essentiel de déterminer son budget et les services dont on aura besoin. Il existe une multitude de modules de paiement sur Wordpress, dont il est essentiel de connaître qu’ils soient payants ou gratuits afin d’effectuer un choix optimal pour la bonne marche de son activité professionnelle.

Le module de paiement Memberpress sur Wordpress

Ce plugin de paiement s’adresse particulièrement aux entrepreneurs qui disposent d’un système d’adhésion en ligne. Son point fort est qu’il ne nécessite pas d’assistance technique de la part d’un développeur pour pouvoir procéder à son installation sur Wordpress. Il s’adresse aux entrepreneurs qui proposent des ressources en ligne, comme des cours et des téléchargements, qui pourront être débloqués à travers l’utilisation de ce module de paiement de la part des visiteurs. L’extension Memberpress est payante est coûtera entre 149 $ et 349 $ par an.

Le module de paiement Paypal sur Wordpress

PayPal est un e-wallet incontournable sur le marché qui est abondamment utilisé sur le marché, que ce soit par les particuliers ou les entreprises. Ce plugin permet en outre d’élargir sa clientèle, car il est utilisé par prés de 10 millions de Français *. PayPal est assez simple à installer sur Wordpress et propose une interface de paiement sécurisée à l’encontre de la clientèle avec plusieurs moyens de paiement. Cependant, le prix à travers des commissions qui peuvent s’avérer être assez élevés (commission de 3,4 % +0,25 € par transaction pour toute transaction sous 2500 €).

* ( Source : latribune)

Le module de paiement Stripe sur Wordpress

Il s’agit d’une solution de paiement qui est très populaire chez les ecommercants. Ce module propose notamment un dispositif de facturation aisé comme le logiciel Sage. La tarification est le point fort de Stripe à travers une commission à hauteur de 1.4 % +0.25 € par paiements pour les cartes européennes. Il est à noter que l’API de Stripe offre de nombreuses possibilités. Cependant, certains ecommerçants se plaignent de suspension de compte, ce qui peut s’expliquer par une vérification approfondie envers les activités potentiellement frauduleuses.

Le module de paiement Mollie sur Wordpress

Mollie propose un traitement des paiements sur Wordpress et dispose d’un API de paiement pour ses clients. Il s’agit d’une entreprise néerlandaise qui propose à l’encontre de ses clients des liens de paiement que l’entrepreneur pourra personnaliser. Mollie propose également des paiements en cryptomonnaies notamment en Bitcoin. Cependant, il est à noter que le support client de Mollie peut être assez faible en raison d’un retard dans le traitement des demandes des clients. L’entreprise semble relativement récente pour pouvoir proposer un support-client à la hauteur de la demande de ses clients.

Le module de paiement Gocardless sur Wordpress

Gocardless s’adresse particulièrement aux entrepreneurs qui proposent des services qui nécessitent des prélèvements automatiques, comme des abonnements par exemple. L’entreprise fournit à ses clients une intégration API que l’entrepreneur pourra ajouter sur son site internet. Cela permettra aux clients de payer de manière récurrente sur le module Wordpress, mais également d’effectuer des paiements ponctuels. Le module de paiement Gocardless sur Wordpress permet en outre d’automatiser le recouvrement des paiements récurrents, d’améliorer l’expérience client et de réduire les échecs de paiement.